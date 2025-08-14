Foto: Divulgação/JM



Uberaba descarta testes de Covid

Apesar do aumento da demanda entre o fim do ano passado e início de 2025, estoque de testes de Covid-19 com vencimento em janeiro não foi totalmente utilizado e 1.285 unidades acabaram sendo encaminhadas para descarte. O balanço foi divulgado após questionamentos em audiência pública na semana passada pelo ativista do SUS Jurandir Ferreira. O diretor de Vigilância em Saúde, Matheus Assumpção, justificou que é dever do município ter o teste em estoque para atender à demanda da população, porém a procura não é constante porque a Covid-19 é uma doença com picos e declínios. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Feira “Empodera Ela 2025” em MOC

A edição especial da feira "Empodera Ela 2025", dedicada exclusivamente ao público feminino, será realizada no Montes Claros Shopping de 13 a 15 de março, como parte das celebrações do Mês da Mulher. A Bendita Feira, que é referência em empreendedorismo criativo, reunirá expositoras de diversas áreas como arte, design, moda, gastronomia e artesanato, destacando o talento feminino na economia criativa. O evento também contará com uma palestra gratuita sobre como se destacar no mercado, ministrada pelos idealizadores da feira, além de apresentações musicais. A iniciativa visa fortalecer o empreendedorismo feminino. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Setor industrial registra retração

A indústria mineira iniciou 2025 com uma redução na produção e no emprego, conforme a Sondagem Industrial de janeiro da Fiemg. O índice de evolução da produção ficou abaixo de 50 pontos, indicando retração, e o emprego também apresentou queda, refletindo um cenário de desaquecimento econômico. A alta da taxa de juros, que impactou o consumo e a demanda, foi apontada como um dos principais fatores para essa situação. No entanto, apesar dos desafios, as expectativas para o futuro são otimistas, com previsão de crescimento da demanda e recuperação do emprego. (Edição do Brasil)

PL proíbe escapamentos ruidosos em GV

O Projeto de Lei apresentado na Câmara Municipal de Governador Valadares visa proibir a comercialização e instalação de escapamentos esportivos ruidosos em veículos como motocicletas, quadriciclos, motonetas, ciclomotores e bicicletas motorizadas. A proposta, motivada pelas crescentes reclamações da população sobre o barulho excessivo, busca reduzir a poluição sonora, que tem causado distúrbios no sono e estresse, especialmente à noite. O projeto estabelece limites rigorosos de ruído, em conformidade com as normas do Conama e Contran, e prevê multas para empresas que não cumprirem os limites. A proposta ainda está em análise. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Lafaiete instalará câmeras contra descarte

A cidade de Lafaiete está tomando medidas para combater o descarte irregular de lixo. A Prefeitura está estudando a instalação de câmeras de vigilância nos pontos críticos de descarte já identificados para melhorar a fiscalização e responsabilizar os infratores. Além disso, um Ecoponto para resíduos volumosos e inertes está sendo planejado no bairro Amaro Ribeiro. A administração também está revisando o contrato de coleta de lixo e intensificando as ações de fiscalização, incluindo notificações e multas, de acordo com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Passa Quatro usa herbicida ecológico

A Prefeitura Municipal de Passa-Quatro iniciou no domingo (9 de março) a aplicação de herbicida ecológico para controle de plantas daninhas no município. A ação ocorre das 20h às 4h e é realizada pela Secretaria Municipal de Obras, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De acordo com a prefeitura, a iniciativa segue todos os protocolos ambientais e tem aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema). Além disso, já demonstrou eficiência em outros municípios da região. (Jornal Panorama – Caxambu)

Aluguel sobe 6% em Juiz de Fora

O valor médio por metro quadrado do aluguel subiu 13,5% no último ano no Brasil, alta de quase o triplo da inflação, que fechou 2024 em 4,83%. Já Juiz de Fora registrou aumento de 5,42% em comparação a 2023, índice menor que o do país, mas, ainda assim, acima do IPCA 2024. O preço médio por metro quadrado para locação na cidade passou de R$ 17 para R$ 18 no período. Os dados são de levantamento realizado pelo Índice Fipezap, que também aponta que a alta verificada na locação supera o aumento no preço médio de compra de um imóvel. Na cidade, os preços de compra tiveram acréscimo de 3,02%, passando de R$ 4.376 para R$ 4.508 o metro quadrado de dezembro de 2023 para dezembro de 2024. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

