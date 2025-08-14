Foto: Divulgação FMC







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br









Balança de Minas tem superávit

A balança comercial de Minas Gerais alcançou um superávit de US$ 1,5 bilhão em fevereiro de 2025. Nos dois primeiros meses do ano as exportações mineiras totalizaram US$ 6 bilhões e as importações foram da ordem de US$ 2,9 bilhões, resultando em um superávit de US$ 3,1 bilhões.Varginha, Conceição do Mato Dentro, Paracatu, Nova Lima, Araxá e Guaxupé lideraram o comércio internacional do Estado responsáveis, em conjunto, por quase US$ 1 bilhão das vendas para outros países. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/Mdic) e foram disponibilizados pela Fundação João Pinheiro (FJP). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Araxá investe em projetos para idosos

A Prefeitura Municipal de Araxá fez o repasse de R$2.831.012,46 para 13 entidades que executarão projetos sociais voltados para a terceira idade. A iniciativa foi viabilizada por meio do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, com o apoio da CBMM, via incentivo fiscal. As iniciativas contempladas abrangem diversas áreas, incluindo saúde, lazer, cultura, assistência social e bem-estar, garantindo mais qualidade de vida e inclusão para a população idosa. De acordo com o prefeito Robson Magela, esse investimento reforça o compromisso do município com o bem-estar da terceira idade. (Clarim.net - Araxá)

Cemig entre empresas mais limpas

A Cemig foi classificada como uma das 40 empresas mais limpas do mundo no ranking Carbon Clean 200, divulgado pelas organizações “As You Sow” e “Corporate Knights”, destacando-se como a empresa brasileira mais bem posicionada no setor elétrico, ocupando o 40º lugar. O reconhecimento reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a transição energética, sendo um modelo em gestão ambiental. Além da Cemig, outras sete empresas brasileiras também foram incluídas na lista, como Neoenergia, CPFL Energia e Banco do Brasil, enquanto a Apple lidera o ranking geral. (Jornal da Região - Guaxupé)

Pavimentação lidera gastos em JF

Em 2024, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) investiu mais de R$ 157 milhões em infraestrutura urbana, destacando-se a pavimentação de vias, com R$ 47 milhões destinados a asfaltamento de ruas importantes como as do Cascatinha e Centro. Outros projetos significativos incluíram a remodelação da rede de drenagem, a construção de viadutos e reformas de espaços públicos. Durante a audiência pública de prestação de contas, a PJF apresentou os dados fiscais, destacando que cumpriu as metas de arrecadação, com receitas correntes superando as expectativas. A saúde financeira do município foi considerada boa, apesar de repasses menores do Governo de Minas, afetando áreas como educação. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

Concessionárias realizaram 294 atendimentos

Durante o feriado de Carnaval, as concessionárias EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café realizaram 294 atendimentos nas rodovias sob sua administração, sendo 244 para socorro mecânico. Houve uma redução de 50% no número de acidentes e 77% nas vítimas, em comparação com o Carnaval de 2024, resultado das ações preventivas, como aumento da frota operacional e campanhas educativas. A "Operação Folia Segura" destacou a importância da segurança viária, abordando temas como o uso do celular ao volante, bebida e direção, e a manutenção dos veículos. As concessionárias também reforçaram o monitoramento 24h e ofereceram apoio aos motoristas com viaturas, guinchos, ambulâncias e pontos de apoio nas rodovias. (Gazeta de Varginha)

Câmara vai homenagear Selton

A conquista do primeiro filme brasileiro na 97ª Edição do Oscar 2025, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) na categoria de melhor filme estrangeiro, e a participação do ator passense Selton Mello como integrante do elenco de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, teve repercussão na sessão ordinária de quinta-feira da Câmara Municipal de Passos. O presidente da Casa, Plinio Andrade, falou sobre a conquista e anunciou que, de comum acordo com os integrantes da Casa, “de forma singela”, vai propor que o Legislativo passense outorgue a medalha do Mérito Legislativo ao ator. (Observo – Passos)

