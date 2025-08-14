Foto: Reprodução DSL)





Greve no transporte de Sete Lagoas

A população de Sete Lagoas enfrenta dificuldades no transporte público devido à paralisação dos ônibus da empresa Turi. A greve, iniciada na quinta-feira, afeta diretamente milhares de usuários que dependem do serviço para deslocamento na cidade. Os trabalhadores do transporte coletivo decidiram cruzar os braços em razão do não atendimento de suas principais reivindicações, que incluem reajuste salarial de 14%; pagamento dos salários em dia e sem parcelamento; melhoria na manutenção dos ônibus, que frequentemente circulam em condições precárias; entre outras. (Diário de Sete Lagoas).

Mulher da Nossa Terra em Muzambinho

No dia 12 de março de 2025, a comunidade de Macaúbas, em Muzambinho, será palco da 3ª edição do evento “Mulheres da Nossa Terra”. A iniciativa busca fortalecer a identidade feminina no meio rural, proporcionando uma tarde de aprendizado, troca de experiências e incentivo à independência financeira das mulheres do campo. Promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares (Sindicato + AAFAM), o encontro contará com uma programação diversificada, que inclui palestras sobre saúde da mulher, produção agrícola, empreendedorismo e geração de renda. Instituições como Senar, Sicredi, Acim e Faemg Senar estão entre os apoiadores do evento. (Muzambinho.com)

Teófilo Otoni retoma eletivas

A Prefeitura de Teófilo Otoni retornou com as cirurgias eletivas no Hospital Philadelfia, e o prefeito Fabio Marinho ressaltou que no Hospital Municipal Raimundo Gobira já haviam sido retomadas e está sendo atendida a população da cidade e região. “A cada dia nós vamos avançando mais no atendimento às demandas da saúde, não só na atenção primária, como também na atenção especializada”, garantiu o prefeito Fábio Marinho. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Municípios receberão unidades rurais

Seis municípios do Norte de Minas — Mato Verde, Riacho dos Machados, Bonito de Minas, Monte Azul, Porteirinha e Serranópolis de Minas — serão contemplados com 293 unidades habitacionais na modalidade rural do programa Minha Casa, Minha Vida, destinadas a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. A iniciativa faz parte de um investimento do Novo PAC, que prevê a construção de 4.397 moradias em 77 municípios de 16 estados, beneficiando mais de 17 mil brasileiros tanto na área rural quanto urbana, com casas projetadas para atender às necessidades locais e respeitar o meio ambiente. (Novo Jornal de Notícias - Montes Claros)

Monumento à Tiradentes vandalisado

O monumento à Tiradentes, localizado na praça central de Ouro Preto, foi alvo de vandalismo durante o Carnaval, quando foi pichado, gerando indignação na cidade. A Prefeitura, por meio da equipe de limpeza urbana, já realizou a remoção da pichação, e as autoridades investigam os responsáveis pelo ato, considerado crime de dano contra o patrimônio público, previsto no art. 163 do Código Penal. A estátua, inaugurada em 1892 em homenagem ao centenário da execução de Tiradentes, é um símbolo histórico da Inconfidência Mineira e parte importante do patrimônio cultural da cidade, reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. (O Liberal - Ouro Preto)

Festival do Queijo Minas em Patrocínio

O 1º Festival do Queijo Minas movimentou Patrocínio durante o feriado de Carnaval, reunindo cerca de 2 mil pessoas na Praça da Matriz. Com apoio do Governo de Minas e investimento de R$ 250 mil da Cemig, o evento promoveu a cultura local com apresentações musicais, exposição de produtos regionais e degustações. Diversos artistas animaram o público, valorizando talentos locais. A secretária municipal de Cultura, Ana Valéria, destacou a importância do evento para a valorização das tradições locais e a integração das famílias. "Nosso objetivo foi criar um espaço de celebração da nossa cultura, promovendo o queijo minas, que é um patrimônio gastronômico da região", afirmou. (Jornal de Patrocínio)

Exportações mineiras somaram US$ 3,1 bilhões

As exportações mineiras somaram US$ 3,1 bilhões no mês de janeiro. O estado se mantém como terceiro maior exportador do país, sendo responsável por 12,2% das exportações brasileiras no primeiro mês do ano, atrás apenas de São Paulo (19%) e Rio de Janeiro (13,3%). Considerando todo o fluxo comercial Minas Gerais contabilizou US$ 4,6 bilhões em janeiro deste ano, ocupando também o terceiro lugar no ranking nacional. Esse resultado contribuiu para o aumento de 2,7% do fluxo comercial, ou seja, US$ 119,9 milhões a mais em relação a janeiro de 2024, o quarto maior incremento do país em termos absolutos. Desta forma, Minas segue como destaque, apesar da baixa de 5,4% nas exportações em relação a janeiro de 2024. (Balcão News - Belo Horizonte)