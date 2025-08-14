Foto: Antonio Cruz/ AgBR)





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Caso Samarco entra na fase final

O julgamento sobre a responsabilidade da BHP pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), em 2015, entrou na fase final na Justiça britânica. Representando as vítimas, o escritório Pogust Goodhead defende que a BHP, como controladora da Samarco, deve ser responsabilizada pela tragédia, enquanto a mineradora argumenta que a empresa tinha gestão independente. Até esta sexta-feira (7), os advogados das vítimas farão suas alegações finais, com a defesa da BHP se pronunciando de 10 a 13 de março. Caso a BHP seja considerada responsável, o valor das indenizações poderá atingir R$ 230 bilhões. No Brasil, um acordo já homologado prevê R$ 170 bilhões para reparação dos danos causados pela tragédia, que matou 19 pessoas e afetou 49 municípios. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/42679/caso-samarco-julgamento-na-justica-britanica-entra-na-fase-final



Turistas atacados por abelhas

Na tarde de segunda-feira (3), quatro turistas foram atacados por um enxame de abelhas africanizadas enquanto realizavam a trilha para a Capela, em Monte Santo de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após uma operação de resgate de três horas, conseguiu retirar o grupo em segurança. Durante o resgate, um bombeiro sofreu mais de 40 picadas ao servir de isca para proteger os turistas. Felizmente, nenhum dos turistas se feriu, mas o incidente alerta para os riscos da região, conhecida pela presença de enxames agressivos de abelhas. (Jornal Sudoeste - São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=218592





Cozinha interativa é inaugurada

A Cozinha Interativa Itambé foi inaugurada no Mercado Central de Belo Horizonte em 25 de fevereiro, oferecendo uma nova experiência gastronômica que celebra os sabores e ingredientes da culinária mineira. O espaço, com curadoria da plataforma Cumbucca, tem como objetivo promover oficinas, demonstrações e diálogos ao vivo, além de criar um ambiente de aprendizado e capacitação para profissionais e entusiastas da gastronomia. Com estrutura para produções audiovisuais, a cozinha também será um local para a criação de conteúdo, ampliando o alcance das experiências gastronômicas. (Cidade Conecta - Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/03/05/cozinha-interativa-e-inaugurada-no-mercado-central-de-bh





Feti promove capacitação em IA

A Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsam (Feti) realizou, em fevereiro de 2025, uma série de capacitações para professores sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) na educação. Sob a orientação de Alan Damas, os docentes exploraram ferramentas como Grok, Perplexity e ChatGPT, com o objetivo de integrar essas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem. A formação teve como foco otimizar o planejamento de aulas e atividades, além de promover novas metodologias pedagógicas. Professores destacaram a importância da capacitação, que gerou um grande interesse por mais oportunidades de aprendizado. (Jornal da Manhã - Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/feti-promove-capacitac-o-em-inteligencia-artificial-para-professores-da-instituic-o-1.481044





Mar de Minas recebe turistas

A região do Mar de Minas, um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais, viveu um Carnaval histórico em 2025. Com 100% de ocupação hoteleira e intensa movimentação em bares, restaurantes e atividades náuticas, o Lago de Furnas e seu entorno receberam, segundo as primeiras estimativas da Alago – Associação dos Municípios do Lago de Furnas, cerca de 500 mil turistas. O número reforça a consolidação da região como referência no chamado Carnaval da Tranquilidade, que atrai foliões em busca de descanso, contato com a natureza e experiências autênticas. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/lago-de-furnas-recebe-meio-milhao-de-turistas-e-se-consolida-como-polo-do-carnaval-da-tranquilidade



Reajuste gera impasse em Poços

O prefeito Paulo Ney de Castro Júnior lamentou a paralisação dos servidores de Poços de Caldas, mas destacou que a prefeitura não tem condições legais de atender os pedidos de reajustes. De acordo com a prefeitura, mais de 50% da receita municipal é comprometida com a folha de pagamento, atingindo atualmente 50,87%. A proposta da administração é conceder um reajuste salarial de 5% e um aumento de 10% no vale-alimentação. Isso elevaria os gastos com pessoal para 53,4% da receita, ultrapassando o limite recomendado pelo Tribunal de Contas, que é de 51,3%. A gestão ressaltou que o pedido do sindicato de um reajuste de 11,88% implicaria em crime de responsabilidade fiscal (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/03/05/greve-prefeitura-explica-impasses-sobre-reajuste-salarial-dos-servidores/





4ª edição da Caminhada do Batom

O Parque do Sabiá, em Uberlândia, recebe neste sábado (8) a 4ª edição da Caminhada do Batom. O evento promovido pelo Movimento Marias de Minas, com apoio da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), tem como objetivo celebrar o mês da mulher. Além da caminhada – com percurso entre o palco multiuso e o quiosque multiuso (ida e volta) –, o evento terá mix dance, alongamento muscular, mesa de frutas, cuidados de saúde e beleza, distribuição de brindes e show com a banda Quinteto do Samba.A expectativa da organização é que a 4ª edição da Caminhada do Batom reúna mais de 7 mil participantes. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37604/parque-sabia-recebe-4a-edicao-caminhada-batom