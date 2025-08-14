Foto: Divulgação/Energisa



JF lidera fraudes de energia

A Cemig identificou 6,6 mil ligações irregulares na Zona da Mata mineira em 2024, sendo 5 mil em Juiz de Fora, que concentra 75% dos casos na região. O número representa um aumento de 65% em relação a 2023. As ligações clandestinas elevam os custos para os consumidores regulares, comprometem a rede elétrica e aumentam os riscos de acidentes. Outras concessionárias, como a Energisa, também enfrentam o problema, registrando 500 irregularidades e um prejuízo de quase R$ 1 milhão. Especialistas alertam para o impacto dessas fraudes na qualidade do fornecimento e na segurança da população. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/04-03-2025/gato-na-luz-cemig-75-irregularidades-jf-zona-da-mata.html





Frisa mantém a produção

O Frigorífico Rio Doce S/A., emitiu um comunicado para tranquilizar o mercado e a população de Nanuque, principalmente seus colaboradores. Mesmo com a medida de suspensão temporária de exportação para a China, a planta de Nanuque está apta para exportar para mais de 100 países. Medida que de acordo a Nota não afetará a produção e empregos em Nanuque. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/frisa-mantem-compromisso-de-producao





Seleções destaca Mestre Bucha

A revista Seleções Carnavalescas chega a 2025 com a edição número 71. Desde 1952, fundada por Décio Alves de Morais, a publicação registra a folia em Poços de Caldas e mantém a função de ser um importante guia para os foliões locais. Assim, é um dos veículos brasileiros mais antigos neste segmento. Agora, a Seleções está exclusiva no formato digital. Além da revista em si, há um portal que acompanha diariamente a festa, capturando os melhores momentos da programação local. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2023/02/19/revista-selecoes-carnavalescas-celebra-70-anos-com-edicao-especial/





ExpoQueijo Brasil 2025

A ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards acontecerá de 26 a 29 de junho no Grande Hotel e Termas de Araxá, celebrando o reconhecimento do Queijo Minas Artesanal (QMA) como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O evento, que contará com a participação de mais de 20 países, terá o Concurso Internacional de Queijos, coordenado pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT) pela terceira vez consecutiva. Além da competição, a programação inclui a Feira Internacional de Negócios, Vila Gastronômica e Cultural e o Fórum Internacional, promovendo a valorização cultural, o turismo e a economia regional. (Clarim.net - Araxá)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-2025-sistema-agricultura-coordena-o-concurso-pela-terceira-vez/





Produtores rurais recebem prêmio

O casal Marilene e Júnior dos Santos, de Padre Paraíso, venceu o Prêmio ATeG 2024 na categoria Olericultura, concedido pelo Sistema CNA, após obter um aumento de 1.183,33% na renda com o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar. Com apoio técnico, aprimoraram o uso de insumos e a correção do solo, garantindo a continuidade do negócio familiar. Como prêmio, receberam um monocultivador e uma antena de internet. O ATeG já beneficiou mais de 43 mil produtores mineiros em diversas cadeias produtivas, promovendo melhorias na gestão, sucessão familiar e qualidade de vida no campo. (O Liberal - Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/brasil/produtores-rurais-de-padre-paraiso-recebem-premio-nacional/



Carnaval movimenta Ipatinga

O Carnaval 2025 movimentou o turismo em Ipatinga, atraindo visitantes para eventos religiosos, de diversão e descanso, impulsionando a economia local. O 33º Anunciai – Carnaval com Jesus, realizado no estádio Ipatingão, reuniu fiéis com missas, pregações e shows. Para quem buscava lazer, o CarnaUsipa ofereceu folia em um clube esportivo, enquanto o Carnaval Kids da Casa Cult promoveu desfiles e brincadeiras para crianças. O Shopping Vale do Aço organizou o CarnaVale do Aço, com bailinhos e oficinas infantis. Já o Bloquinho do Parque, no Clube Parque das Cachoeiras, combinou música e lazer na natureza. (Portal da Cidade - Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/turismo-movimenta-ipatinga-no-carnaval-5321





Arcos teve superávit em 2024

O ex-secretário Municipal de Fazenda, Cleomar Silva, fez a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2024 (setembro a dezembro) em reunião pública na Prefeitura de Arcos. O superávit ao final do exercício de 2024 foi superior a R$ 29 milhões (R$ 29.110.563,78). Do montante total, R$ 12.804.018,36 correspondem a recursos de livre movimentação. Já R$ 16.306.545,42 são recursos de fonte vinculada, ou seja, valores cuja aplicação está previamente determinada por legislação ou regulamentação específica, devendo ser destinados a áreas como saúde, educação e outros programas obrigatórios. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/superavit-de-r-291-milhoes-na-prefeitura-de-arcos-ao-final-de-2024