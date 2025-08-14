Foto: Divulgação SCMP





Santa Casa no ranking Newsweek

A revista norte-americana Newsweek divulgou nesta semana o ranking dos melhores hospitais do Brasil, e, pelo sexto ano consecutivo, a Santa Casa de Misericórdia de Passos se destacou na lista. Além de figurar entre as principais instituições hospitalares do país, o hospital manteve a liderança estadual, ocupando pelo quarto ano seguido a primeira posição em Minas Gerais. A Santa Casa de Passos é a única instituição entre as 20 melhores do Brasil que não está situada em um grande centro urbano. Com um índice de aprovação de 72,14% pela Newsweek, o hospital alcançou a 16ª colocação nacional, ao lado de unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campinas. (Folha da Manhã – Passos)

Uberaba também vai decretar emergência

A Prefeitura de Uberaba deve decretar situação de emergência devido ao aumento significativo de casos de dengue, com 283 confirmados e 3.471 suspeitos, além de um óbito confirmado e outros cinco em investigação. O decreto permitirá a ampliação de leitos e ações de fumos, além da intensificação da testagem em massa. A cidade reabriu o Centro Especializado em Dengue (CeDengue) para atendimento médico e exames. A situação é comparável à de Uberlândia, que também decretou emergência devido ao aumento de casos de dengue e chikungunya. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Coronel Fabriciano planeja intervenções

O prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca, anunciou uma série de ações para mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos, como o ocorrido em dezembro de 2024, que causou fortes chuvas na cidade. Entre os planos estão obras de drenagem em áreas propensas a inundações, com investimentos anuais superiores a R$ 2 milhões, e a remoção de famílias que residem em áreas de risco, como nas proximidades de ribeirões, para novos conjuntos habitacionais. Além disso, estão previstas grandes obras no ribeirão Caladão, e o município aguarda recursos federais para concluir obras de infraestrutura essenciais, como a reconstrução de pontes e vias danificadas pelas chuvas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Postos de combustíveis notificados em JF

Durante uma fiscalização realizada na última semana, 27 postos de combustíveis em Juiz de Fora foram notificados por não apresentarem a documentação obrigatória para o funcionamento. A operação foi conduzida pela Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedupp) em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente. Os estabelecimentos têm sete dias para regularizar a situação e fornecer documentos como alvará de localização, licença ambiental, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), Cadastro Técnico Federal (CTF), laudos de esgoto e manutenção de controles ambientais, entre outros. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Grupo Unis é reconhecido pela ONU

O Grupo Unis foi reconhecido pela ONU por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos ao se tornar membro da United Nations Academic Impact (UNAI). A iniciativa conecta instituições de ensino superior com as prioridades globais da ONU. Para garantir a certificação, o Unis destacou três projetos de impacto social: o Programa Empodera Comunidade, que oferece cursos gratuitos de imersão para a comunidade; o Projeto Embaixadores do Cuidado, focado no bem-estar social e na conscientização sobre o cuidado mútuo; e o Conselho de Assessoria Social Especializado (CASE), que orienta ações sociais alinhadas com as necessidades locais. (Gazeta de Varginha)

Murilo Huff se apresentará em Guaxupé

O cantor e compositor Murilo Huff se apresentará em Guaxupé em abril, prometendo agitar a cidade e atrair fãs de toda a região. O evento é um dos mais aguardados do ano. Murilo, que começou sua carreira como compositor, ganhou destaque no cenário sertanejo, especialmente por suas parcerias com Marília Mendonça. Com sucessos como "Transplante", "Bem Pior Que Eu" e "Dois Enganados", ele segue consolidando sua carreira solo com músicas premiadas e um segundo álbum de sucesso. A expectativa para o show é grande, com o cantor prometendo uma noite inesquecível para os fãs do sertanejo. (Revista Mídia Brasil - Guaxupé)

DJ Alok terá bloco de Carnaval em BH

O DJ Alok terá um bloco de Carnaval em Belo Horizonte em 2025, com o trio elétrico "Trio do Alok – Liberte o seu melhor", que desfilará na terça-feira, 4 de fevereiro, na Avenida Afonso Pena. A apresentação será gratuita. Além do bloco de rua, Alok também se apresentará no evento fechado “Carnaval dos Sonhos”, no mesmo dia, ao lado da banda mineira Lagum e do Baile do Mágua. A concentração do bloco será na Avenida Afonso Pena, 1377, no Centro. Mais detalhes sobre o horário da apresentação ainda não foram divulgados. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

