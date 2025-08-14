Foto: Divulgação/Fiocruz



Dengue deixa Uberlândia em emergência

A Prefeitura de Uberlândia decretou situação de emergência na saúde pública em função do aumento de casos de dengue e chikungunya na cidade. Para o enfrentamento da situação de emergência, a Prefeitura autorizará várias ações, como a contratação por tempo determinado de profissionais para o sistema municipal de saúde, especialmente agentes de controle de endemias, a compra de insumos e materiais, além da entrada forçada, com apoio da autoridade policial, em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou recusa de pessoa em permitir o acesso. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37573/prefeitura-decreta-situacao-de-emergencia-devido-ao-aumento-de-casos-de-dengue-em-uberlandia





MOC terá mais unidade do CAPS

A Prefeitura de Montes Claros está em processo de licitação para construir mais uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III, que será instalada no bairro Canelas. Essa unidade se somará às outras duas existentes na cidade, uma no bairro Vila Guilhermina (CAPS II) e outra no bairro Planalto (CAPS III). O CAPS AD III oferece atendimento contínuo, 24 horas, para pessoas com necessidades de saúde mental relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O valor estimado para a obra é de cerca de R$ 3,176 milhões, e a construção deverá ser concluída em 14 meses após o início da execução. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-tera-mais-uma-unidade-do-caps-ad-iii/





BH registra aumento no turismo

Uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte revelou que 38,1% dos turistas visitaram a cidade em busca de lazer e entretenimento, marcando um crescimento em relação aos 35,58% registrados em 2022. O estudo, conduzido entre julho e novembro de 2024, também apontou que 21,24% dos visitantes viajaram a negócios. A pesquisa entrevistou 1.794 turistas nos principais pontos turísticos da cidade, como a Igreja São Francisco de Assis e o Mercado Central. Os dados mostram que 85,2% dos turistas planejam retornar à cidade nos próximos dois anos, com destaque para atrações culturais, eventos e compras. A avaliação geral de Belo Horizonte foi 8,3. (São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte-registra-aumento-no-turismo-de-lazer-aponta-pesquisa





Pesquisadora coordena Centro da Cachaça

Maria das Graças Cardoso, pesquisadora à frente do primeiro Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça (Craqc) de Minas Gerais, lidera projetos que agregam valor à cachaça de alambique mineira. Com quase 30 anos de experiência, ela destaca a importância do Craqc, que recebe R$ 3,7 milhões do Governo de Minas, para capacitar produtores e garantir a qualidade da cachaça, essencial para a segurança do produto. O centro também contribui para a formação de novos profissionais e oferece consultoria aos produtores. Maria das Graças defende a importância da perseverança na pesquisa e inspira novas gerações de cientistas. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/com-apoio-de-r-37-milhoes-do-governo-de-minas-pesquisadora-coordena-o-primeiro-centro-de-referencia-em-analise-da-cachaca/





Minas anuncia investimento de R$400 milhões

O governador Romeu Zema anunciou, em Cataguases, um investimento de R$ 400 milhões do Grupo Energisa para a modernização e expansão da rede elétrica em 75 municípios da Zona da Mata e Sul de Minas. A iniciativa visa melhorar a qualidade e segurança do fornecimento de energia para mais de 1,6 milhão de pessoas e gerar 400 empregos diretos. Além disso, o evento marcou o lançamento de uma nova Rota Turístico-Cultural para a região, com o apoio do Grupo Energisa, que inclui o desenvolvimento de centros culturais, como o Museu Parque Usina Maurício e a Casa da Memória de Leopoldina. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/governo-de-minas-anuncia-investimento-de-r-400-milhoes-do-grupo-energisa-e-encaminha-criacao-de-nova-rota-turistica/





Femagri 2025 espera 35 mil cafeicultores

A 24ª edição da Femagri (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas), organizada pela Cooxupé, acontecerá de 19 a 21 de março em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. O evento, com o tema "Agricultura e Mudanças Climáticas: Resiliência e Oportunidades", reunirá mais de 35 mil cafeicultores e produtores rurais. Serão 120 expositores apresentando inovações tecnológicas e soluções para enfrentar os desafios climáticos e melhorar a produtividade cafeeira. A feira contará com uma área de 107 mil metros quadrados, incluindo estandes com equipamentos, insumos e informações sobre boas práticas agrícolas. A entrada é gratuita para os cooperados da Cooxupé e produtores da região. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/femagri-2025-reunira-mais-de-35-mil-cafeicultores-em-busca-de-tecnologias-para-as-lavouras