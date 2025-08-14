Foto: Patrick Araújo PMOP



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Ouro Preto preparada para receber 50 mil

O Carnaval de Ouro Preto 2025, um dos maiores do Estado de Minas Gerais, acontecerá de 27 de fevereiro a 4 de março, com previsão de receber 50 mil pessoas. A programação inclui desfiles de Escolas de Samba, blocos tradicionais e shows de artistas renomados, com destaque para a Praça Tiradentes como um dos principais palcos. A segurança será reforçada por mais de 100 agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Entre os blocos tradicionais, estão o Bloco Vermelho i Branco, que abre o evento, o Bloco Balanço da Cobra, que celebra 50 anos, e o Zé Pereira dos Lacaios, o mais antigo em atividade no Brasil. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/ouro-preto-se-prepara-para-receber-50-mil-pessoas-durante-o-carnaval-de-2025/





CarnaVale do Aço promete diversão

O Shopping Vale do Aço preparou uma programação especial e gratuita para o Carnaval, com o evento CarnaVale do Aço, de 28 de fevereiro a 2 de março. A festa contará com atrações para todas as idades, incluindo um Bailinho de Carnaval, oficinas criativas para crianças, como pintura facial, pulseiras e máscaras, além de um Alpinismo Inflável e passeios no Trenzinho Caramelo. As atividades serão realizadas em um ambiente seguro e familiar, garantindo diversão para toda a família. A programação é gratuita, e os visitantes poderão aproveitar as atrações sem sair da cidade. (Portal da Cidade Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/carnavale-do-aco-promete-diversao-gratuita-para-toda-a-familia-no-shopping-4910





Cidade mineira registra tremores

Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, registrou uma nova série de tremores de terra entre os dias 23 e 24 de fevereiro, exatamente um mês após os abalos de janeiro de 2025. O maior tremor foi de 3.0 mR, ocorrido no domingo à tarde, e ao todo foram nove tremores no período. Esses abalos, que foram monitorados pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP, são considerados comuns na região devido a pressões geológicas na crosta terrestre. Embora os tremores tenham sido sentidos por moradores, até o momento, não há registros de danos. O monitoramento da atividade sísmica continua. (Andradas Hoje)

https://www.jornalandradashoje.com.br/cidade-mineira-registra-nova-serie-de-tremores-um-mes-apos-abalos





BH inaugura banheiro autolimpante

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou o primeiro banheiro público autolimpante da cidade, localizado na Praça da Estação, com funcionamento gratuito das 6h às 22h e tempo de permanência limitado a 10 minutos por usuário. O banheiro é equipado com tecnologias para otimizar o uso de água e energia, além de atender a normas de acessibilidade. O sistema de limpeza é automatizado, acionado por sensores de presença após a desocupação da cabine. A PBH planeja instalar mais três unidades em pontos centrais da cidade, com a operação sendo gerida por uma empresa contratada para locação, instalação e manutenção dos banheiros. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/02/26/pbh-inaugura-primeiro-banheiro-publico-autolimpante-na-praca-da-estacao/





Campanha combate assédio no Carnaval

Poços de Caldas realizará, novamente, a campanha “Não é Não – Carnaval sem Assédio” de 28 de fevereiro a 4 de março, com o objetivo de combater a importunação sexual e a violência contra as mulheres durante o Carnaval. A campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a DEAM, Polícia Militar e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, incluirá ações de orientação nas ruas, distribuição de panfletos, tatuagens e o desfile do Bloco do Não é Não no dia 3 de março. Mulheres vítimas de assédio ou violência podem denunciar pelo Disque Denúncia ou procurar a DEAM. A ação é baseada na Lei n.º 14.786/2023, que visa combater a violência sexual em espaços públicos e privados. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/02/26/nao-e-nao-campanha-combate-assedio-contra-mulheres-no-carnaval/





Humenhuck investe na Serra da Canastra

Criado em 2017 como uma revenda agrícola focada em insumos e medicamentos veterinários, em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, o Grupo Humenhuck segue na jornada de verticalizar o atendimento aos pequenos e médios produtores agrícolas da região, dobrando a sua capacidade de armazenamento para a safra 2025/2026. No final de 2022, iniciou a construção dos silos de cereais, que foram inaugurados um ano depois e podem receber soja e milho ao mesmo tempo. A capacidade de armazenamento é de 14 mil toneladas e, com os tombamentos previstos, pode chegar a 56 mil toneladas, o que corresponde a 933 mil sacas. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/grupo-humenhuck-investe-em-armazenamento-na-serra-da-canastra