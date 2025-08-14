Foto: Reprodução TM





JF aplicou 456 multas por dia

A Prefeitura de Juiz de Fora é obrigada, por lei, a divulgar, mensalmente, um relatório das multas de trânsito aplicadas. Pelos dados do ano de 2024, foram aplicadas 167.212 multas, o que equivale a uma média de quase 14 mil por mês, ou 456 por dia. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, de dezembro de 2024, existem 192.719 carros registrados na cidade. Para o advogado Daniel Ladeira Lage, membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Juiz de Fora, nesta proporção, o número de multas aplicadas acaba não sendo tão alto. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/25-02-2025/456-multas.html





Minas lança guia para foliões

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), lançou a cartilha "Vem Mineirizar com Saúde", com dicas para foliões curtirem o Carnaval com bem-estar e segurança. A publicação, voltada para quem participa de festas de rua ou eventos menores, aborda desde o uso de protetor solar e repelentes até a prevenção de ISTs e cuidados com a alimentação. A cartilha também orienta sobre serviços de saúde e disponibilização de preservativos e outros itens de proteção. O objetivo é garantir que a população aproveite a festa com responsabilidade e sem descuidar da saúde. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/42454/governo-de-minas-lanca-guia-para-folioes-curtirem-o-carnaval-sem-descuidar-da-saude





Araxá recebe investimentos

A Prefeitura de Araxá já investiu mais de R$ 128 milhões em obras no município, de 2021 até agora. Do total de 96 projetos, 83 já foram concluídos, e 13 seguem em execução com o objetivo de proporcionar um ambiente urbano mais acessível, seguro e funcional para toda a comunidade. As intervenções em andamento abrangem a duplicação de vias, requalificação de rotatórias, pavimentação asfáltica, construção e revitalização de praças, além da ampliação e reforma de equipamentos públicos de saúde e educação.. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/com-12-obras-em-andamento-investimentos-em-infraestrutura-ultrapassam-r128-milhoes-em-araxa/





Festival de Timóteo faz sucesso

Com um público estimado de cinco mil pessoas por dia, o Festival Culinário de Timóteo, realizado no último final de semana, atraiu pessoas de toda região e contou com a apresentação de várias bandas, além dos 38 expositores do Praça Viva, mais 11 expositores cadastrados e representantes da Associação do Artesãos de Timóteo (Assoart). O Festival Culinário foi finalizado no domingo (23), em grande estilo, com a banda Boleros do Samba e a bateria da Império da Sede, que fará ainda uma programação especial de Carnaval na cidade nos dias 02 e 04 de março, na Praça 29 de abril. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/leste-de-minas/festival-culinario-consolida-timoteo-no-circuito-de-eventos-gastronomicos/





Crea-MG fiscaliza em Uberaba

Com o objetivo de proporcionar segurança aos foliões e prevenir acidentes durante o Carnaval, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) realiza uma ampla fiscalização em todas as regiões do estado nesta semana. Em Uberaba, equipes do Conselho irão fiscalizar a estrutura da festa na cidade, garantindo a regularidade das atividades técnicas e a segurança da população. Na ação, os fiscais vão exigir que profissionais e empresas devidamente habilitados sejam os responsáveis pela estrutura de palcos, arquibancadas, camarotes, sistemas elétricos e trios elétricos. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/101714/crea-mg-intensifica-fiscalizacao-durante-carnaval-em-uberaba





Presidente da AMM anuncia repasse

A Associação Mineira de Municípios (AMM) anunciou o repasse de R$1,5 milhão para fortalecer as 44 microrregionais de Minas Gerais em 2025, visando promover uma parceria sólida e descentralizar ações para o desenvolvimento de políticas públicas no estado. O anúncio foi feito pelo presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius, durante evento em Montes Claros, destacando que essa iniciativa inédita amplia o apoio financeiro iniciado em 2024, quando R$500 mil foram distribuídos para associações que apresentaram projetos. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

https://gazetadopontal.com.br/presidente-da-amm-anuncia-repasse-de-r15-milhao-para-as-microrregionais-mineiras-em-2025/





EPR Via Mineira programa obras

A EPR Via Mineira segue avançando na requalificação da BR-040, com obras em Nova Lima, Itabirito e Conselheiro Lafaiete entre 24 e 28 de fevereiro. Em seis meses de operação, a concessionária já recuperou 140 km de pavimento, melhorando a segurança e fluidez da rodovia. As intervenções ocorrem das 6h às 17h e das 20h às 5h, com desvios de faixas conforme a programação semanal. Motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e acompanhar informações em tempo real pelos canais oficiais da EPR Via Mineira. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/40243-epr-via-mineira-programa-obras-na-br040-em-nova-lima-itabirito-e-lafaiete