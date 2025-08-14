Foto: Prefeitura de Pouso Alegre / Divulgação





Pouso Alegre tem novo centro

Mais uma empresa se instalou no estado: A Castor Ferramentas, indústria com 47 anos de mercado, abriu seu novo Centro de Distribuição (CD) em Pouso Alegre. A instalação do CD no município, concretizada com um investimento privado de R$ 11,95 milhões, é o primeiro passo de um plano que prevê a construção de uma nova unidade industrial no estado, com a geração de 120 empregos diretos até 2026. Com isso, a empresa que é 100% brasileira e referência no setor de produtos para pintura e acabamento de superfícies, busca não apenas ampliar sua capacidade de atendimento ao mercado brasileiro, mas também fortalecer suas operações em Minas Gerais. (Diário Regional – Pouso Alegre)

População de rua aumenta em Itaúna

Levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, estudo mantido pela Universidade Federal de Minas Gerais - demonstram que em Itaúna aconteceu uma progressão de 2.650% entre os anos de 2017 até o de 2021 do número de pessoas em situação de rua. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, em 18 de janeiro deste ano, existiam 58 pessoas em situação de rua em Itaúna. Naquela data, três pessoas já tinham sido encaminhadas e ficaram 55, ainda nas ruas da cidade. Portanto, de 2021 até 2025 estaria mantido o mesmo número. (Folha do Povo – Itaúna)

Hospital interditado em Leopoldina

A Gerência Regional de Saúde de Leopoldina interditou, na última quinta-feira (20), o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Caridade Leopoldinense (CCL) localizada em Leopoldina. Pelas redes sociais, a instituição se pronunciou através de um vídeo do Secretário de Saúde do Município e Interventor Interino da CCL, Márcio Machado, e uma nota assinada pelo coordenador do CTI. No vídeo, ele afirmou que o CTI da instituição foi interditado cautelarmente, porém sem fiscalização presencial. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Projeto isenta povos durante calamidade

O Projeto de Lei 4006/24 propõe isentar temporariamente as comunidades indígenas e quilombolas atingidas por calamidades, como queimadas, secas e enchentes, do pagamento de contas de água e luz por até seis meses, com possibilidade de prorrogação. A medida, que ainda está sendo discutida na Câmara dos Deputados, beneficia famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e será automática, com os custos sendo cobertos por recursos da União. A iniciativa visa aliviar os impactos das crises enfrentadas por essas comunidades, garantindo dignidade e acesso a serviços essenciais durante períodos críticos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Fiemg promove seminário

A Fiemg Regional Rio Doce realiza o 1º Seminário de Gestão de Resíduos Sólidos nesta terça-feira (25), em Governador Valadares. O evento, destinado a empresários, consultores ambientais, estudantes e gestores públicos, visa capacitar os participantes sobre práticas eficientes de gestão de resíduos, abordando temas como licenciamento ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), e os impactos ambientais dos resíduos. Especialistas e representantes do poder público compartilharão conhecimentos sobre a legislação e as melhores estratégias para a gestão sustentável dos resíduos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Divinópolis contrata serviços médicos

A Prefeitura de Divinópolis celebrou o contrato administrativo com a empresa Nova Renascer Ltda. para a prestação de serviços médicos especializados, essenciais para a concessão do passe livre aos usuários do transporte coletivo e transporte suplementar no município. O contrato prevê a oferta de atendimentos nas áreas de clínica geral, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, ortopedia, fonoaudiologia e exames auditivos. O objetivo é assegurar que os beneficiários do passe livre possam passar pelas avaliações médicas necessárias de forma acessível e eficiente. O investimento total previsto é de R$ 75.888,00. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

