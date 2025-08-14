Foto: Divulgação Gerdau



Gerdau investirá 3 bi em MG

A Gerdau planeja investir R$ 3 bilhões em Minas Gerais em 2025, representando 50% de seu capex global para o ano. O Estado abriga os dois principais projetos da empresa: uma nova linha de bobinas a quente na usina de Ouro Branco, que começará a operar em março e deve atingir plena produção no segundo semestre, e uma plataforma de mineração sustentável em Ouro Preto, com previsão de inauguração para janeiro de 2026. Esta plataforma terá capacidade para produzir 5,5 milhões de toneladas de minério de ferro, e um mineroduto de 13 quilômetros será construído para transportar o minério até a usina de Ouro Branco, reduzindo o tráfego de caminhões na BR-040. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/gerdau-investira-tres-bilhoes-reais-minas-gerais-neste-ano/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=1&utm_content=negocios





MG tem média de 10 acidentes por dia

Em 2025, Minas Gerais registrou uma média de 10 acidentes diários envolvendo motoristas embriagados, totalizando 302 ocorrências no mês de janeiro. Isso representa um aumento de 3% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 293 acidentes foram registrados. Os acidentes resultaram em 9 mortes, e o estado continua sendo marcado pela combinação de álcool e direção nas vias. As áreas mais afetadas incluem a Avenida Bahia em Limeira do Oeste, a Avenida Juiz Marco Túlio Isaac em Betim, e a LMG-723 em Capelinha. Além disso, as autuações de motoristas embriagados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresceram 21% em 2024, com destaque para a BR-381, que liderou os flagrantes. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/40176-minas-gerais-tem-media-de-10-acidentes-por-dia-com-motorista-embriagado-em-2025





Evento reúne produtores de cachaça

Nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, a Fazenda Córrego Fundo (Alambique do Ivo) foi o cenário do Dia de Campo, evento destinado aos produtores de cachaça de alambique de Córrego Fundo e região, organizados pela Coopercalc. O evento visa promover a troca de experiências e conhecimentos sobre as melhores práticas na produção artesanal de cachaça. Além de palestras, foram apresentados os resultados do programa ATeG Agroindústria Cachaça, que busca melhorar a produção, gestão e gerar mais renda para os produtores. O evento contou com a participação de especialistas e técnicos da área, como os da Emater e Faemg Senar. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/dia-de-campo-em-c-rrego-fundo-vai-re-nir-produtores-de-cacha-a-de-alambique-com-apoio-da-administra-o-municipal





Uberlândia avalia aumento do ônibus

A Prefeitura de Uberlândia informou, nesta sexta-feira, 21, que está realizando um estudo para avaliar um possível aumento no preço da passagem de ônibus no transporte coletivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), há um déficit no sistema de transporte público de mais de R$ 10 milhões mensais, resultado de uma retenção do valor da tarifa desde a pandemia. O secretário responsável pela pasta, Paulo Romes Junqueira, afirmou que o preço da passagem teria um reajuste estimado em 20% entre março e abril. Se a medida for efetivada, o ticket que hoje é de R$ 4,50 passará a custar R$ 5,40. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37538/prefeitura-avalia-aumento-da-tarifa-do-transporte-coletivo-de-uberlandia





Queijo Limoeiro é destaque

O Queijo Limoeiro, produzido pela família Martins no distrito de Córrego dos Limoeiros, em Valadares, é destaque na produção local e tem se expandido significativamente. Inicialmente, a família fornecia leite para cooperativas, mas a partir de 2021, com o apoio da Prefeitura e do Senar, passaram a produzir queijo artesanal seguindo padrões de qualidade, obtendo o selo Cimdoce. Atualmente, a produção é comercializada nas feiras locais e fornecida para programas como o PNAE, impactando positivamente a economia local. A Prefeitura oferece apoio contínuo aos produtores rurais, auxiliando na formalização e expansão dos negócios. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/queijo-limoeiro-e-destaque-na-producao-de-valadares/





Federal de Viçosa abre vagas

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulgou um novo edital de processo seletivo que visa preencher 435 vagas de ensino superior e que são complementares ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Também há a possibilidade de realizar a formação de cadastro reserva. O edital contempla oportunidades para os três campi da instituição - Viçosa (81), Florestal (134) e Rio Paranaíba (220). Elas estão distribuídas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológica, em períodos de aulas integrais e noturnas. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ufv-abre-quase-450-novas-vagas-complementares-ao-sisu-2025