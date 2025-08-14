Foto: Divulgação FR



Cafeicultores lançam marca território

O Sudoeste de Minas Gerais responde atualmente por 10% da produção de café em todo o estado. Anualmente, quase 12 mil propriedades rurais da região, composta por 21 municípios e com população total de 480 mil habitantes, colhem 2,6 milhões de sacas de 60 kg em 178.530 mil hectares de área plantada, conforme dados de um levantamento da Emater. Para aumentar a competitividade da atividade cafeeira, a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas e o Sebrae Minas lançam, no dia 30 de maio, em Guaxupé, a marca território da região. (Folha Regional – Muzambinho)

São Lourenço recebe Convenção

Na última quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o município de São Lourenço foi palco da 76ª Convenção Internacional da Sociedade Brasileira de Eubiose, evento que reuniu participantes de diversas cidades do Brasil. O Governo Municipal demonstra apoio da administração local a essa importante iniciativa. O evento ocorre em um contexto significativo, já que São Lourenço é a cidade onde a Sociedade foi fundada em 1921 por Henrique José de Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza. (Jornal Panorama – Caxambu)

Timóteo tem festival culinário

Neste final de semana (21, 22 e 23 de fevereiro), acontece o Festival Culinário 2025 em Timóteo-MG. O evento será realizado na Praça 1º de Maio (Praça do Coreto), no centro de Timóteo e tem como objetivo valorizar a gastronomia local e destacar o trabalho dos empreendedores do Projeto Praça Viva. O festival conta com 49 expositores, sendo 38 do Projeto Praça Viva e 11 cadastrados especialmente para o evento, além de apresentações de seis bandas regionais. A expectativa é receber cerca de cinco mil pessoas por dia, em um ambiente familiar que une gastronomia de qualidade e música com clima de carnaval. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Vinho mineiro conquista título

O Sacramentos Sabina Syrah Seleção de Parcelas 2024, elaborado na Serra da Canastra em Minas, é um dos grandes destaques do Brasil no Guia Descorchados 2025. O vinho figura o topo das páginas da publicação latino-americana como Melhor Tinto Brasileiro pela terceira vez em apenas quatro safras. O Sabina Syrah Seleção de Parcelas 2024 tem previsão de lançamento para março. Quem assina o rótulo é a Sacramentos Vinifer, que em novembro de 2018 plantou suas primeiras mudas de Syrah e Sauvignon Blanc no Vinhedo São Miguel, localizado na cidade de Sacramento, no Alto Paranaíba, na microrregião de Araxá. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Governo entrega maquinários

O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus entregaram, nesta terça-feira (18/2), na Cidade Administrativa, 116 equipamentos, entre tratores agrícolas e grades aradoras, para 52 municípios de diversas regiões do estado. Os maquinários repassados às cidades pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vão impulsionar a produção agropecuária e o desenvolvimento econômico. O governador Romeu Zema destacou a importância da entrega dos tratores e dos equipamentos para o desenvolvimento da produção no campo. (Clarim.net – Araxá)

Empresários apostam no Carnaval

Empresários de Belo Horizonte estão apostando no Carnaval para aumentar suas vendas e faturamento, com a expectativa de um impacto positivo de 59,2% nas vendas, conforme pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A cidade receberá cerca de 6 milhões de pessoas, o que impulsionará o comércio, especialmente nas áreas de vestuário, bebidas e adereços. Hotéis também esperam um aumento na ocupação, com 40% dos empresários projetando taxas superiores à média. Bares e restaurantes, por sua vez, esperam um aumento de 20% no faturamento. (Edição do Brasil)

Divinópolis anuncia sala Adélia Prado

A Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis, informa que será criada a Sala Adélia Prado no Museu Histórico. A iniciativa é uma homenagem a divinopolitana reconhecida com a maior poetisa brasileira viva. O Secretário Municipal de Cultura, Mardey Russo, confirmou um espaço no Museu Histórico dedicado a poetisa divinopolitana. “Nada mais justo que homenagear essa ilustre divinopolitana reconhecida mundialmente pelos seus poemas. Divinópolis se orgulha de Adélia Prado e o espaço será dedicado para o público poder conhecer um pouco da história da maior poetisa viva do Brasil”, destacou. (MG Turismo – Belo Horizonte)

