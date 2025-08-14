Foto: Reprodução GNM





Ação contra trabalho infantil em MOC

A Prefeitura de Montes Claros, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), realizará nesta sexta-feira uma ação de conscientização contra o trabalho infantil no Carnaval. O evento contará com o desfile do Bloco “Embaixadores do PETI” pelas ruas centrais da cidade, reunindo representantes de entidades e órgãos de proteção à infância. O objetivo é sensibilizar a população para não apoiar e denunciar práticas de exploração infantil, que aumentam 38% no período carnavalesco, segundo o Ministério Público do Trabalho. A iniciativa contará com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e MCTrans. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

PBH revitaliza Feira Modelo da Savassi

A Prefeitura de Belo Horizonte concluiu a revitalização da Feira Modelo da Savassi, ampliando sua infraestrutura e aumentando para 13 o número de barracas. A feira, que ocorre às quintas-feiras na Rua Tomé de Souza, agora oferece mais opções gastronômicas, incluindo pratos típicos mineiros e brasileiros. A ação faz parte do plano municipal de fortalecimento das feiras de Segurança Alimentar, promovendo a gastronomia popular e incentivando o desenvolvimento econômico local. Segundo a subsecretária Darklane Rodrigues, a iniciativa reforça Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia, título concedido pela UNESCO. (São Geraldo – Belo Horizonte)

Projeto de horta em Formiga

O Projeto Horta Urbana, desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga em parceria com a Unifor-MG e a Carmeuse Brasil, retomou suas atividades com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A equipe visitou escolas e centros de educação infantil para análise do solo e futura implementação das hortas, promovendo educação alimentar, consciência ambiental e trabalho em equipe. A secretária Maria Lucia Andrade destacou a importância da parceria entre escola, família e comunidade para o sucesso da iniciativa, que desde 2018 incentiva a produção agroecológica em espaços ociosos. (Últimas Notícias – Formiga)

Visitas aproximam empresários

Em parceria com o Sebrae Minas e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, o Sindimiva promoveu aos seus associados nos dias 12 e 13/02, visitas técnicas às empresas Cerâmica Brasileira, a mais tecnológica fábrica de telhas do país, situada em Caetanópolis e Agropéu, moderna fábrica de açúcar e álcool em Pompéu, ambas em Minas Gerais. “Essas visitas proporcionaram às entidades e empresários o fomento de negócios, além do conhecimento dos processos produtivos de empresas modernas, networking e futuras parcerias”, detalhou Renato Gomes, Vice-presidente do Sindimiva. (Portal Silmara Freitas)

Poços cria política de turismo

O prefeito Paulo Ney autorizou a lei que cria a Política Municipal de Turismo em Poços de Caldas. Isso vai permitir a definição de normas e atribuições do governo municipal no planejamento, desenvolvimento e criação de estímulos para o setor turístico local. A Política Municipal de Turismo deve gerar movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se, ainda, um instrumento de desenvolvimento econômico e social, promoção da diversidade cultural e preservação da biodiversidade existente na região. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Prefeita negocia com Hospital

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, recebeu a diretoria do Hospital da Criança a fim de ampliar o diálogo para que sejam promovidas ações em conjunto em prol da comunidade. A atual gestão apresentou o cronograma de trabalho e o relatório com o balanço das ações implementadas no hospital até o momento. “Recebi, com muita alegria, a diretoria do Hospital da Criança. Desde o ano passado nós estamos em tratativas sobre um novo momento do hospital, no qual eles estão cumprindo todas as necessidades impostas pelo Ministério Público e dentro daquele documento apresentado pelo município em parceria com a Sociedade Educacional Uberabense”, explicou Elisa. (Jornal de Uberaba)

