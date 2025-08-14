Foto: Tim Filho JC



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Reunião discute duplicação da BR-116

A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares realiza nesta quinta, dia 20, a 2ª Reunião Itinerante do bairro Vila Isa, com foco na apresentação do projeto de duplicação da BR-116. O evento, que ocorrerá às 18h30 no auditório da ACE-GV, contará com a participação da concessionária Eco Rio Minas, responsável pela gestão da rodovia. Durante a reunião, Luís Carlos Lima Salvador, Diretor de Engenharia Concessões da Eco Rio, apresentará detalhes técnicos da duplicação e ouvirá sugestões dos participantes. A duplicação da rodovia é considerada uma prioridade para o desenvolvimento econômico e a melhoria da mobilidade na região. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/ace-gv-realiza-reuniao-com-eco-rio-minas-para-discutir-duplicacao-da-br-116/





Uberaba recebe drive-thru de reciclagem

Em Uberaba, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, em parceria com a Prefeitura e a Codau, promoverá no dia 22 de fevereiro de 2025 uma campanha de arrecadação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para reciclagem. A ação visa incentivar o descarte ambientalmente correto desses produtos. Os moradores poderão entregar itens como celulares, televisores, geladeiras e micro-ondas no formato drive-thru, facilitando o processo sem precisar sair do carro. A Abree também oferece mais de 3,5 mil pontos de descarte em todo o Brasil. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/uberaba-recebe-drive-thru-para-arrecadacao-de-eletroeletronicos-e-eletrodomesticos-pos-consumo-para-reciclagem/





Ubá proíbe música inadequada

A Prefeitura de Ubá publicou um decreto, na última segunda-feira (17), proibindo a reprodução de “músicas com conteúdo inadequado” em ambientes escolares e eventos de recreação infantil. A proibição se aplica a escolas públicas e privadas do município, além de eventos de recreação infantil realizados em espaços públicos ou que recebam verbas da Prefeitura. Em caso de descumprimento, o decreto prevê advertência, multa não especificada (dobrada em caso de reincidência), suspensão do alvará de funcionamento, e interrupção do evento e recolhimento dos equipamentos de som. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/19-02-2025/prefeitura-uba.html





Formiga não realizará Carnaval

A Prefeitura de Formiga divulgou, nesta quarta-feira (19), uma nota oficial informando que, neste ano de 2025, o município não promoverá o evento oficial do Carnaval. Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada devido ao cenário financeiro e orçamentário da Prefeitura, que impôs restrições ao planejamento de grandes eventos. De acordo com a nota, a prioridade do município está voltada para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, diante do atual contexto econômico. A Prefeitura ressaltou que a decisão visa manter o equilíbrio das contas públicas e garantir a continuidade dos serviços essenciais para a população. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/prefeitura-de-formiga-anuncia-que-n-o-realizar-carnaval-2025





Projeto Minas Portugal começa

O Projeto Minas em Portugal, que faz parte do calendário do Fartura Gastronomia, está marcando presença no festival Essência do Vinho, realizado no Porto entre 18 e 23 de fevereiro de 2025. O objetivo é promover a gastronomia mineira, ampliar oportunidades para produtores e chefs no mercado europeu e fomentar o enoturismo. A participação inclui networking, masterclasses, e um jantar especial no Hotel Renaissance Lapa, com uma fusão da cozinha mineira e portuguesa. O evento também promove vinhos mineiros e o turismo gastronômico de Minas Gerais, que tem apresentado crescimento significativo no setor. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/02/17/projeto-minas-portugal-comeca-pela-cidade-do-porto





Dengue cresce no Sul de Minas

O Sul de Minas já registra 667 casos confirmados de dengue em 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Apesar do crescimento acelerado – um aumento de 123% em apenas duas semanas –, a situação atual ainda é menos grave que no ano passado. Em 2024, no mesmo período, a região já somava 6.430 casos e três mortes confirmadas pela doença. Neste ano, embora a dengue tenha avançado rapidamente, nenhuma morte foi registrada até o momento. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/dengue-cresce-123-em-duas-semanas-no-sul-de-minas-mas-cen%C3%A1rio-%C3%A9-mais-favor%C3%A1vel-que-em-2024





Força SUS chega ao Vale

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), promoveu, na segunda, 17/2, o encontro da ‘Força Estadual do SUS’ no Vale do Aço. O evento ocorreu no auditório da Prefeitura de Timóteo e teve como público alvo os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem dos municípios da região. Sete médicos e cinco enfermeiras realizaram palestras com o intuito de potencializar a atuação da vigilância em saúde em cooperação com os municípios em situação de risco epidemiológico, ocorrência de doenças e agravos inusitados, surtos, entre outras situações relacionadas à saúde pública. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/forca-estadual-do-sus-chega-ao-vale-do-aco-para-capacitacao-de-municipios/