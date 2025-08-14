Foto: Reprodução CU





Uberlândia adota tarifa zero

Começou em Uberlândia o programa que permite a gratuidade no transporte coletivo para estudantes, a Tarifa Zero. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Sérgio no Terminal Novo Mundo, quando também foram informados os detalhes de como se cadastrar. Segundo a Prefeitura, a oportunidade irá beneficiar estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental, médio e superior, além de pós-graduação e de ensino técnico profissionalizante, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com carga horária total, igual ou superior a 600 horas. (Correio de Uberlândia)

Copasa investe em Patos

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou nesta segunda-feira, 17, o início das obras para substituição de aproximadamente 58 km de redes de distribuição de água feitas de cimento amianto por tubulações de polietileno de alta densidade. A Companhia está investindo R$ 66 milhões nas intervenções, e a novidade é a utilização de um método não destrutivo, inovação que vai minimizar os impactos da obra nas ruas da cidade. A ordem de serviço foi assinada durante a solenidade pelo presidente da Copasa, Guilherme Duarte, e pelo prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão. (Folha Patense)

Cesta sobe 4,16% em Montes Claros

O Índice de Preços ao Consumidor do Município de Montes Claros (IPC Moc) em janeiro de 2025 foi de 0,61% contra 0,54% em dezembro de 2024. O levantamento é do serviço do índice de Preços ao Consumidor (IPC), do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). O IPC Moc é realizado desde 1982 e objetiva medir a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias de nível de renda entre um e seis salários mínimos mensais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Itabirito faz concurso de fantasia

Por meio de lei municipal, foi instituído o Concurso “Fantasia do Meu Carnaval”, que tem como objetivo fomentar a participação da população de Itabirito nas festividades carnavalescas locais e incentivar a criatividade, tanto individual quanto coletiva. A lei autoriza o Executivo a conceder premiação aos vencedores e estabelece as regras para a participação. O concurso, que visa promover os hábitos culturais de Itabirito, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, contará com duas categorias: “Individual” e “Grupo”. (O Liberal – Ouro Preto)

Divinaexpo divulga grade de shows

A Divinaexpo 2025, maior rodeio de Minas Gerais, anunciou sua programação musical, que promete agitar os dois finais de semana do evento, de 23 de maio a 1º de junho, no Parque de Exposições de Divinópolis. Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música sertaneja, como Henrique & Juliano, Luan Santana, Fred & Fabrício, Zezé Di Camargo (com o projeto Rústico), Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, Rayane & Rafaela e Raffa & Lorenzo. Com essa seleção de artistas, a expectativa é de um recorde de público e noites inesquecíveis para os fãs de música e rodeio. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

Minas reforma escolas indígenas

O Governo de Minas está reformando 13 Escolas Estaduais Indígenas Maxakali no Vale do Mucuri para garantir melhor infraestrutura e segurança aos estudantes. A primeira unidade entregue foi o prédio Guigui, da Escola Estadual Indígena Capitãozinho Maxakali, em Bertópolis, onde os alunos iniciaram o ano letivo de 2025 em um espaço renovado. Com investimento de R$ 10 milhões, as obras começaram em maio de 2024 e devem ser concluídas em até dois anos.. (Jornal de Uberaba)

Viçosa repassa milhões para creches

A Prefeitura de Viçosa iniciou o repasse de R$ 9,39 milhões para creches filantrópicas da cidade, com recursos do Fundeb e do orçamento municipal. O montante beneficiará diversas instituições de educação infantil, como Pingo de Luz, São João Batista e APAE, garantindo investimento na educação básica. O anúncio foi feito na última sexta-feira (14), com a presença de autoridades locais e representantes das creches. Em 2024, Viçosa recebeu R$ 43,2 milhões do Fundeb para financiar a educação infantil, ensino fundamental e médio. (Folha da Mata – Viçosa)

