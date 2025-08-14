Foto: Ascom PMSL



Obras do Hospital de Sete Lagoas ganham ritmo

Após 10 anos de paralisação, as obras do Hospital Regional de Sete Lagoas estão avançando rapidamente e têm previsão de conclusão para março de 2026. Na semana passada o prefeito Douglas Melo esteve no local para fiscalizar o andamento da construção, acompanhado pelo secretário-adjunto de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Pedro Calixto. O empreendimento, considerado a maior obra da saúde já realizada na cidade, será um importante avanço para o atendimento médico da região. Os recursos para a conclusão da obra foram garantidos por meio da compensação ambiental da Vale, em decorrência da tragédia de Brumadinho. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/obras-do-hospital-regional-de-sete-lagoas-ganham-ritmo-e-inauguracao-esta-prevista-para-marco-de-2026





Cemig explica geração solar

A Cemig esclarece que a produção de energia via geração distribuída no modelo solar se dá no período do dia, com incidência do sol. A Cemig faz, após o pedido de conexão, uma análise se a rede local comporta a ligação de um novo ponto de geração. Nos casos em que a rede não suportar, há risco de inversão de fluxo, que é uma geração maior do que o consumo demandado. Nessas situações, o solicitante pode armazenar a energia gerada, e utilizar no período noturno. Dessa forma, tendo em vista a segurança do sistema elétrico, a Cemig segue a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso posto, não existe geração de “energia lunar”. (Observo - Passos)

https://www.observo.com.br/cemig-diz-que-nao-existe-geracao-de-energia-lunar

Programa Avança Sabará

A Prefeitura Municipal de Sabará por meio da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em parceria com o Sebrae, fez o lançamento do programa “Avança Sabará”. Um momento dedicado à discussão de estratégias e parcerias para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. O evento também contou com a formalização da parceria, apresentação do Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local (ISDEL) e apresentação do Desenvolvimento Econômico Local. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/42128/avanca-sabara-prefeitura-e-sebrae-impulsionam-o-desenvolvimento-economico





Seminário discutirá Fundiária Urbana em GV

Nesta quarta-feira (19), Governador Valadares sediará o seminário "A importância da Reurb para o seu município", promovido pela Prefeitura de Alpercata. O evento reunirá prefeitos e gestores municipais do Vale do Rio Doce para discutir a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que visa resolver a questão de cerca de 30 milhões de domicílios urbanos irregulares no Brasil. A Reurb tem como objetivo integrar esses imóveis ao mercado formal, trazendo benefícios como acesso ao crédito, geração de emprego, valorização imobiliária e melhoria da qualidade de vida. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/prefeitos-do-vale-do-rio-doce-discutirao-regularizacao-fundiaria-urbana-em-valadares/





‘Ataque de piranha' em Lagoa da Prata

Um pedreiro que trabalhava em uma obra na região da praia municipal de Lagoa da Prata relatou que, na tarde de quinta-feira, 13 de fevereiro, foi atacado por uma piranha enquanto lavava os pés na orla da lagoa. O homem afirmou que estava sentado na beira d’água, com cerca de um palmo de profundidade, quando sentiu uma forte mordida em um dos pés. “Foi rápido, eu nem vi direito o peixe. Só senti a dor e vi sangue”, relatou a vítima. Com a ajuda de colegas de trabalho, ele conseguiu sair da água e recebeu os primeiros socorros no local. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/ataque-de-piranha-em-lagoa-da-prata-pedreiro-relata-ferimento-grave





Faltam medicamentos em JF

A Farmácia de Minas, em Juiz de Fora, está com o estoque zerado de mais de 40 medicamentos essenciais para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a versão atualizada de 2024 da Relação de Medicamentos Essenciais do Estado de Minas Gerais, o Estado deve fornecer 681 medicamentos para diversos tratamentos, além de 30 fitoterápicos. Recente relatório apontou que 69% dos medicamentos parcialmente ausentes aguardam entrega pelo Ministério da Saúde, enquanto 42% dos medicamentos críticos em falta também estão à espera do órgão. Além disso, 15% aguardam a entrega do fornecedor, 24% estão em processo de aquisição e 19% enfrentam atrasos na entrega pelo fornecedor. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/16-02-2025/farmacia-de-minas.html





Baependi debate reflorestamento

O Sindicato Rural de Baependi realizou nesta segunda, 17, uma importante reunião sobre reflorestamento e projetos de carbono. O evento, organizado pelo Beija Flor ARR Project em parceria com a Future Climate Group e a Atlas Florestal, busca promover um diálogo sobre o meio ambiente, o futuro e o bem-estar. Estiveram reunidos especialistas, interessados e a comunidade local para compartilhar ideias e debater soluções sustentáveis. A reunião contou com o apoio da Prefeitura de Baependi. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/reuniao-em-baependi-discute-reflorestamento-e-projetos-de-carbono/





