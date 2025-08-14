Foto: Ricardo Moraes / DC



Só 12 no acordo de Mariana

No dia 6 de março se encerra o prazo para que os municípios elegíveis assinem o acordo de Mariana. Até o momento, apenas 12 de 49 prefeituras aderiram à repactuação definitiva. A maioria das cidades não deve assinar, porque discordam dos termos do acordo e preferem aguardar o desfecho do processo judicial na Inglaterra. Ao todo, 42 municípios participam da ação em Londres – eram 46. Na próxima terça-feira (18), a Prefeitura de Mariana, juntamente a todas as prefeituras que fazem parte do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce) vão se reunir para debater a não-adesão à repactuação nos moldes em que se encontra. (Diário do Comércio – BH

Delegacia rural instalada em Poços

Garantir mais segurança para os mineiros do interior do estado é o objetivo do Governo de Minas ao instalar, nesta quarta-feira (12/2), a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Poços de Caldas. A unidade vai disponibilizar atendimento direcionado aos produtores rurais, com foco na apuração rápida e eficiente de crimes relacionados às atividades do campo. Além de Poços de Caldas, a unidade especializada atenderá outras dez cidades: Cabo Verde, Divisa Nova, Andradas, Ibitiura de Minas, Botelhos, Caldas, Campestre, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas e Ipuiúna. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Sabará realiza seminário esportivo

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou nos dias 7 e 8 de fevereiro o 1º Seminário de Desenvolvimento Esportivo, reunindo atletas, gestores, empresários e especialistas para discutir o papel do esporte na educação, inclusão social e desenvolvimento do município. O evento abordou a importância de parcerias estratégicas, a diversificação de modalidades esportivas e a inclusão, com participações de autoridades e atletas. Além disso, foram apresentadas novas possibilidades de financiamento e o planejamento anual da Secretaria de Esportes. (Folha de Sabará)

Expoará será em abril

A tradicional Expoaraxá está de volta após um intervalo de seis anos desde a sua última edição em 2018. A maior feira agropecuária da região promovida pela Associação dos Ruralistas do Planalto de Araxá (Arap) retorna em 2025 celebrando 45 edições de história, tradição e inovação entre os dias 7 e 21 de abril próximo, no Parque de Exposição Agenor Lemos. Com 67 anos de tradição, a Expoaraxá reafirma sua relevância como um dos eventos mais importantes para o setor agropecuário mineiro e nacional. (Clarim.net – Araxá)

Centro de Interação Turística é inaugurado

A Prefeitura de Nova Lima inaugurou, nesta quarta-feira (12 de fevereiro), o Centro de Interação Turística (CIT-NL), localizado no Centro de Memória da AngloGold Ashanti. O espaço, cedido pelo Sesi, tem como objetivo promover o turismo na cidade, oferecendo informações sobre atrativos turísticos, hospedagem, gastronomia, eventos culturais e serviços relacionados ao turismo. Além de atendimento, o centro coletará dados estatísticos para aprimorar políticas públicas e oferecerá serviços como indicações de roteiros, mapas e sugestões personalizadas. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Conceição apoia catadores

A Prefeitura de Conceição do Rio Verde, por meio da responsável pelo setor ambiental, Ana Luiza, se reuniu hoje com os catadores Alessandra e Tadeu para discutir melhorias e fortalecer o apoio a essa categoria essencial para o município. Durante o encontro, foram abordados pontos importantes para otimizar o trabalho dos catadores e promover um ambiente mais sustentável na cidade. Entre os principais tópicos discutidos, destacou-se o apoio contínuo da administração municipal aos catadores de recicláveis e a identificação do desperdício de materiais recicláveis, que impacta diretamente no trabalho dos profissionais. (Jornal Panorama – Caxambu)

"Minha Companhia" chega a Muriaé

A partir de 19 de fevereiro, quarta, Muriaé se torna, pela primeira vez, palco para os espetáculos da Minha Companhia (Belo Horizonte) - formada pelas palhaças Tecla (Maria Tereza Costa) e Brisa (Janaina Morse). De 19 a 21.02, quarta a sexta-feira, alunos e comunidade escolar assistem, em primeira mão, ao poético e divertido "Avoar", um show das 2 palhaças que traz muita brincadeira e interatividade pra criançada. No dia 22.02, sábado, o espetáculo cênico musical "BOO" - que trata o " medo" de forma leve e bem-humorada, poderá ser visto por todo público muriaeense no Teatro Zaccaria Marques. A entrada é gratuita. (Gazeta de Muriaé)

