Novo centro de distribuição em Varginha

A Daiichi Sankyo Brasil, uma das principais empresas farmacêuticas do país, inaugurou, na terça-feira, 11, seu novo centro de distribuição no condomínio Citlog, no Porto Seco Sul de Minas, em Varginha. A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da empresa, representantes do governo estadual e autoridades locais. O novo centro de distribuição faz parte da estratégia de expansão da Daiichi Sankyo no Brasil e tem como objetivo otimizar a logística e agilizar o escoamento dos produtos para todo o país. (Varginha Online)

Exposição do Carnaval de Divinópolis

O curso de Design de Moda do Cefet-MG está organizando a exposição "Memória do Carnaval de Divinópolis – Breve história contada por meio dos trajes", que será realizada entre 12 de fevereiro e 10 de março de 2025 no Museu Histórico de Divinópolis. A mostra apresentará figurinos, acessórios e uma pesquisa sobre a história do carnaval da cidade, realizada por Daniel Fernando Venâncio e Helena Alvim Ameno. A iniciativa, em parceria com o museu, foi supervisionada por docentes do curso, com a participação de estudantes responsáveis pela curadoria e montagem da exposição. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

GV flexibiliza construção de edifícios

A Prefeitura de Governador Valadares anunciou a flexibilização das regras para a construção de edifícios com mais de 216 metros, permitindo que esses projetos sejam analisados inicialmente pela Secretaria Municipal de Planejamento. A mudança visa agilizar a aprovação de projetos que estavam sendo impedidos ou atrasados por essa exigência, que antes era necessária devido à proximidade do Aeroporto Coronel Altino Machado. A flexibilização deve facilitar novos investimentos e gerar empregos na cidade, além de permitir que projetos sejam avaliados sem atrasos, com a análise do Decea ocorrendo apenas quando necessário. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Participação feminina na ciência aumenta

O governo de Minas Gerais tem promovido um aumento na participação feminina na ciência através da distribuição de 1.269 bolsas de Iniciação Científica Júnior pela Fapemig em 2024, totalizando um investimento de R$ 3,38 milhões. Essas bolsas, que visam aproximar jovens de áreas de pesquisa têm proporcionado uma maior inserção das mulheres na produção científica e na inovação. Além disso, no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, a Sede-MG e a Fapemig iniciaram a série "A voz feminina na ciência", para contar as trajetórias de mulheres na ciência em Minas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ouro Preto anuncia Festival Barroco

Ouro Preto será sede do Concerto Barroco em junho de 2025, um evento importante que faz parte do Festival Noites Barrocas, tradicional em Varazdin, Croácia. O anúncio foi feito pelo prefeito Angelo Oswaldo após um encontro com a Ministra Plenipotenciária da Embaixada da Croácia, Gordana Sermek, e o porta-voz do prefeito de Varazdin, Mario Habek. A colaboração entre Brasil e Croácia visa fortalecer os laços culturais e históricos, além de promover a preservação do patrimônio de Ouro Preto, que é uma cidade Patrimônio Mundial da Humanidade. (O Liberal – Ouro Preto)

PBH lança edital da Lei de Incentivo

A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o novo edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC), na modalidade Incentivo Fiscal, com o objetivo de promover projetos culturais na cidade. O edital oferece cerca de R$ 16 milhões em renúncia fiscal do município para financiar iniciativas em áreas como artes visuais, moda, audiovisual, música, teatro, literatura e outras. As inscrições estão abertas até 12 de março de 2025, por meio da plataforma Mapa Cultural BH. A medida visa fomentar a diversidade artística e fortalecer a economia criativa, além de promover a participação de diferentes públicos e fortalecer o acesso à cultura em todas as regiões da cidade. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Escolas de Passos terão laboratórios

A Prefeitura de Passos vai investir R$ 600 mil na instalação de laboratórios maker em seis escolas da rede municipal de ensino. O objetivo é inserir a cultura tecnológica no processo de ensino-aprendizagem, aponta a administração. Segundo a Secretaria de Educação, os laboratórios servirão para que as crianças adquiram conhecimentos básicos sobre tecnologia. “Hoje, a tecnologia é essencial na vida de todos, desde crianças até idosos. Com os laboratórios maker, a expectativa é que os alunos aproveitem, aprendam bastante e se dediquem, para que, no futuro, possam utilizar esse conhecimento e ter mais oportunidades”, informa a Secretaria. (Folha da Manhã – Passos)

