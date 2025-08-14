Foto: Reprodução JM







Poços define uso de celular

As escolas de Poços de Caldas terão autonomia para decidir sobre a utilização de celulares dentro das unidades de ensino. A medida segue a legislação federal vigente e permitirá que cada escola, em conjunto com a comunidade escolar e seu respectivo conselho, defina as diretrizes sobre a restrição ou liberação do uso de dispositivos móveis nas atividades escolares. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou uma cartilha elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), que traz orientações e boas práticas para o uso de celulares nas escolas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Balança de Caratinga cresce

O município de Caratinga registrou um crescimento significativo na sua balança comercial ao longo do ano de 2024. O volume de exportações atingiu US$ 199,98 milhões entre janeiro e dezembro, representando um incremento de 120,7% em relação ao mesmo período de 2023. As importações também cresceram, totalizando US$ 1,56 milhão, um aumento de 25,8% em comparação ao ano anterior. A corrente de comércio de Caratinga, soma das exportações e importações, alcançou a marca de US$ 201,54 milhões em 2024. O saldo comercial apresentou um superávit expressivo de US$ 198,42 milhões no período. (Diário de Caratinga)

Aquário de BH lança audioguia

O Aquário da Bacia do Rio São Francisco, em Belo Horizonte, lançou um audioguia para tornar a visitação mais inclusiva e interativa. A ferramenta permite que os visitantes acessem informações sobre as espécies e o funcionamento do aquário por meio de QR Codes nos tanques, proporcionando uma experiência educativa e acessível, especialmente para pessoas com deficiência. Desenvolvido pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o audioguia também reforça a educação ambiental, permitindo uma compreensão mais profunda sobre a conservação das espécies. A ideia foi baseada em sugestões de visitantes. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Minas distribui kits escolares

O Governo de Minas iniciou a distribuição de kits escolares para 350 mil alunos da rede estadual, com o objetivo de garantir igualdade de oportunidades e incentivar a permanência dos estudantes na escola. O programa, inédito no estado, destina R$ 66 milhões para atender 1.097 escolas em 400 municípios, ajudando a reduzir as dificuldades financeiras das famílias na compra de material escolar. Os kits são distribuídos em duas etapas: a primeira inclui os materiais adquiridos pelas escolas, e a segunda, até março, entrega mochilas e estojos personalizados. O governo priorizou escolas com maior vulnerabilidade social, usando o Indicador de Nível Socioeconômico (NSE) para a seleção. (Portal Gerais – Divinópolis)

Sete Lagoas terá Invest Next

Sete Lagoas será palco do Invest Next – Fórum Regional de Investimento e Capital, um evento que reunirá investidores, startups e negócios emergentes para discutir as principais tendências do mercado de capitais e fomentar parcerias estratégicas. O encontro será realizado nesta quarta 12 de fevereiro em uma verdadeira imersão, na ACI Sete Lagoas. De acordo com um dos organizadores, Tiago Pereiras, o evento contará com painéis interativos, palestras de especialistas e sessões de networking para conectar empreendedores e investidores. (Diário de Sete Lagoas)

Unimontes recebe transportes doados

Nesta terça-feira (11/02), a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) recebeu um ônibus Scânia 2008 e um Fiat Fiorino, doados pela Receita Federal do Brasil, durante uma cerimônia na Sala dos Conselhos da Reitoria. Os veículos serão incorporados à frota universitária para fortalecer a logística da instituição, auxiliando nas atividades acadêmicas, culturais e científicas. A doação faz parte do programa "Receita Cidadã", que destina bens apreendidos pela Receita Federal a instituições públicas, promovendo o reaproveitamento de recursos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Caminhoneiros tem ação na Fernão Dias

Cerca de 36% dos veículos que trafegam diariamente na Rodovia Fernão dias são da modalidade pesados e, com o objetivo orientar os motoristas sobre a importância da manutenção regular e cuidados no volante, a equipe de Responsabilidade Social e Operações realizou mais uma edição da Operação Serra Segura. A abordagem ocorreu na base da Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre, nesta segunda-feira, 10, quando foram conscientizados 21 motoristas. Destes, a PRF realizou 23 autuações por irregularidades. (Diário Regional – Pouso Alegre)

