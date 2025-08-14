Foto: Reprodução JM





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Região de Uberaba ganha radar

Durante o período chuvoso, o município de Uberaba é frequentemente afligido com alagamentos e enchentes. Contudo, em breve os uberabenses poderão ter o conhecimento prévio de chuvas fortes e tempestades e se preparar para isso, reduzindo os danos aos moradores. Isso devido à instalação de radar meteorológico na região, porém, ainda não tem data certa para acontecer. No total, 66 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba serão beneficiados com a tecnologia. Três radares meteorológicos serão instalados na região para fazer o monitoramento climático. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/uberaba-e-outras-cidades-ganhar-o-radar-meteorologico-data-ainda-e-indefinida-1.473035





Varginha receberá seminário

A Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha, por meio do Programa Ceapa (Central de Acompanhamento de Penas Alternativas), promoverá no dia 25 de fevereiro um seminário na Fadiva para discutir a prevenção à violência doméstica e o fortalecimento da rede de proteção na cidade. O evento contará com a participação de especialistas e gestores da área, abordando estratégias para a responsabilização de agressores e o apoio às vítimas. A iniciativa reforça o compromisso com a construção de políticas públicas eficazes e a promoção de um ambiente mais seguro para a população. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-receber%C3%A1-semin%C3%A1rio-sobre-preven%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-e-fortalecimento-da-rede-de-prote%C3%A7





Minas inaugura base do Cemig Agro

O Governo de Minas inaugurou a primeira base descentralizada do Programa Cemig Agro em Santa Juliana, no Alto Paranaíba, com o objetivo de melhorar o atendimento e o fornecimento de energia para produtores rurais em 774 cidades do estado. O programa, que já atende mais de 45 mil produtores, busca reduzir o tempo de resposta a emergências e minimizar interrupções no fornecimento de energia, essenciais para atividades como a produção de leite e carne. Além disso, a Cemig investiu em equipamentos como religadores automáticos e na contratação de novos profissionais, e o governo estadual prevê investimentos de R$ 50 bilhões na companhia até 2028, com mais de R$ 11 bilhões voltados ao agronegócio. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/governo-de-minas-inaugura-primeira-base-do-cemig-agro-para-melhorar-atendimento-a-produtores-rurais/





Moc promove “Trilhas Guiadas”

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria de Ambiente, Bem-estar Animal e Sustentabilidade, está promovendo "Trilhas Guiadas" nos parques Milton Prates e Sapucaia, proporcionando uma experiência única de conexão com a natureza. Durante as trilhas, os participantes poderão aprender sobre a biodiversidade local, observando espécies da fauna e flora da região e compreendendo a importância da preservação ambiental. Guiados por profissionais capacitados, os visitantes terão a chance de descobrir curiosidades sobre o ecossistema e adquirir uma maior consciência ambiental, além de valorizar os parques municipais e incentivar práticas sustentáveis. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-promove-trilhas-guiadas-nos-parques-da-cidade/





Fiemg doa monitores cardíacos

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) doou 10 monitores cardíacos para o Hospital Luxemburgo – Instituto Mário Penna, em Belo Horizonte, reforçando a parceria entre as duas instituições. A doação visa melhorar a infraestrutura hospitalar, beneficiando principalmente os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que representam 85% dos atendimentos do hospital. A FIEMG já havia contribuído com o hospital durante a pandemia de Covid-19, com doações de equipamentos como respiradores. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/02/09/fiemg-doa-monitores-cardiacos-para-hospital-luxemburgo/





Deportados terão ajuda em Valadares

Numa medida de acolhimento, apoio e compromisso, o prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro, determinou, em caráter de urgência, a instalação do Serviço de Apoio ao Valadarense em Situação de Deportação, ante os decretos assinados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionados à imigração e que vêm causando apreensão. Os familiares dos imigrantes valadarenses que vivem no município também poderão ser assistidos por este serviço diante do impacto, em cadeia, provocado pelas ações do presidente norte-americano. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/jornal/edicao-995/