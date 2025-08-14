Foto: Agência Brasil





Crianças entre as mais desaparecidas

Crianças e adolescentes representam 23% das pessoas desaparecidas no último ano em Uberlândia. Segundo o Painel de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil de Minas Gerais, ao longo de 2024, a cidade registrou 14 casos envolvendo vítimas de até 11 anos e 77 ocorrências com adolescentes entre 12 e 17 anos. Ao todo, o município registrou 389 desaparecimentos no ano passado, o que representa uma média de um caso por dia. Os meses com o maior número de ocorrências foram novembro, com 44 casos, e dezembro, com 43. Em 2025, até o momento, houve 40 desaparecimentos, sendo 39 em janeiro e um em fevereiro. (Diário de Uberlândia)

Minas registra primeira morte

Minas Gerais registrou a primeira morte por febre chikungunya em 2025, conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado no dia 6 de fevereiro. A vítima foi uma idosa entre 80 e 89 anos, residente de Arceburgo, no Sul do estado, que possuía comorbidades. Além do óbito confirmado, a SES-MG investiga outro caso suspeito de morte por chikungunya. Até a última atualização, Minas Gerais registrou 2.174 casos prováveis da doença, sendo 1.636 confirmados. Uberlândia lidera o número de notificações, com 1.301 casos. (Itabira Notícia)

Tarifa da BR-381 deve custar R$ 15

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que a tarifa de pedágio na BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, deverá ser de cerca de R$ 15 a cada 100 quilômetros. O trecho será administrado por uma concessionária privada, e a cobrança ocorrerá em cinco praças de pedágio, embora a data para o início da cobrança ainda não tenha sido definida. Renan Filho destacou que o valor segue a média das concessões federais, que não incluem a cobrança de outorga, ao contrário das concessões estaduais. Ele também ressaltou que o custo será destinado a cobrir os investimentos necessários e garantir serviços essenciais, como assistência médica e monitoramento. (Jornal em Tempo – Nanuque)

Programa de saúde na Penitenciária

A Prefeitura de Teófilo Otoni, através da chefe da Atenção Primária à Saúde do município, Ilmara Lopes, visitou as dependências da Penitenciária, na terça-feira (4/2), acompanhada da Referência Técnica da Saúde Prisional, Cleberlene Lima Resende Santos. A Penitenciária de Teófilo Otoni, predominantemente agrícola, destinada aos detentos do regime semiaberto, é uma das duas unidades da cidade contempladas com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) – Ministério da Saúde (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Coleta seletiva cresce no Sul de Minas

A coleta seletiva de materiais recicláveis no Sul de Minas tem mostrado avanços significativos, especialmente em Passos, onde o serviço cresceu 22% em 2024, com mais de 1,2 mil toneladas coletadas, gerando 35 empregos. A adesão da população tem sido essencial, com quase 90% dos moradores participando ativamente da separação de materiais. Outras cidades da região, como Poços de Caldas e Varginha, também apresentaram bons resultados. A coleta seletiva contribui para a redução de resíduos nos aterros, preservação ambiental e fortalecimento da economia local, ao gerar trabalho e renda no setor de reciclagem. (Gazeta de Varginha)

Funcionária premiada é indenizada

A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de energia, em Passos, pague R$ 7 mil a uma ex-empregada que perdeu o direito de usufruir de uma viagem sorteada para a Flórida, nos Estados Unidos, por não possuir visto americano. A decisão é da juíza Maria Raimunda Moraes, titular da 2ª Vara do Trabalho de Passos. O prêmio foi sorteado durante um evento em comemoração ao “Dia das Mulheres”, organizado pela empresa com o apoio do filho de um dos sócios do empreendimento. A juíza reconheceu a responsabilidade da empresa pela promessa feita durante o evento. Observo – Passos)

Parceria vai construir mais moradias

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Caixa Econômica Federal (CEF) firmaram uma parceria para construir 188 novas unidades habitacionais no Residencial Djalma Cassimiro, no Bairro Dom Silvério, como parte do Programa Minha Casa Minha Vida. O projeto, com um investimento de R$ 38,5 milhões, visa reduzir o déficit habitacional na cidade. Este é apenas um dos vários empreendimentos em andamento, com a PBH já tendo firmado contratos para a construção de 2.002 apartamentos em diversas regiões da capital. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

