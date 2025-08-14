Foto: UFJF/Divulgação



Infestação de pulgas suspende aulas

Uma infestação de pulgas na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) levou a instituição a interromper temporariamente as atividades presenciais em dois de seus prédios: no Galpão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e no Edifício Engenheiro Itamar Franco – destinado a aulas de Engenharia. De acordo com a UFJF, em nota, o foco da infestação é na escadaria que liga o antigo prédio da Faculdade de Engenharia ao Edifício Itamar Franco. Além disso, conforme a Universidade, a situação foi causada pela presença de cães infectados no local. “Para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica e dos próprios animais, medidas emergenciais estão sendo adotadas”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

146ª edição da Feira do Produtor

A 146ª edição da Feira do Produtor está sendo realizada neste sábado, 8, na Ceasa, em Uberaba. A feira contará com a participação de 21 pequenos produtores, artesãos e comerciantes, oferecendo produtos frescos, como hortifrúti com preços promocionais, além de itens artesanais, como queijos, doces, licores e roupas. A área gastronômica terá opções como pães com linguiça e pastéis de feira. A animação musical ficará por conta do cantor Cezar Moreno, das 9h às 12h. O evento, que ocorre desde 2022 na Ceasa, oferece conforto e estacionamento para os consumidores. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Obras do Anel Rodoviário começam

As obras de melhoria do Anel Rodoviário de Belo Horizonte começam na próxima semana, com investimentos de R$ 110 milhões do governo federal antes da municipalização da via. Inicialmente, R$ 50 milhões serão destinados à recuperação do asfalto e à revitalização da sinalização. Além disso, outras obras, como a construção de viadutos, receberão R$ 60 milhões do PAC-3. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assumirá a gestão dos 26 quilômetros do Anel Rodoviário, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e a segurança, especialmente em um trecho com alto índice de acidentes. A municipalização, que não exigirá repasses federais contínuos, é vista como uma forma de otimizar a mobilidade urbana. (Balcão News – Belo Horizonte)

Alfenas poderá ter unidade do IF Sul

O Instituto Federal do Sul de Minas poderá ter uma unidade em Alfenas. A negociação está sendo feita entre a prefeitura de Alfenas e o campus do IF de Machado. O objetivo é oferecer cursos técnicos e tecnológicos, gratuitamente. Nessa quarta-feira (05/02), ocorreu uma reunião entre o vice-prefeito de Alfenas, Eliacim do Carmo, a secretária municipal de Educação, Thaís Salles, e representantes do IF campus Machado. Inicialmente, a proposta é que o polo do IF funcione nas instalações da Escola Polivalente, no Centro de Alfenas, onde já existe um núcleo educacional. (Folha de Varginha)

EPRs realizam abordagens em campanha

Durante os meses de dezembro e janeiro, as concessionárias EPR Vias do Café e EPR Sul de Minas realizaram mais de 27 mil abordagens na campanha "Férias Seguras", com o objetivo de promover a segurança nas rodovias durante o aumento do fluxo de veículos nas férias. Na EPR Vias do Café, foram feitas 7.446 abordagens, com ações como blitzes, orientações sobre animais na pista e distribuição de materiais educativos. A EPR Sul de Minas alcançou 19.627 pessoas, focando em direção defensiva, manutenção preventiva e transporte seguro. (Jornal da Região – Guaxupé)

Estudante do Unileste é premiada

Giovanna Menezes, estudante de Publicidade e Propaganda no Unileste, foi premiada no Prêmio LOBA Festival com o curta-metragem "Nomophobia", escrito por ela e publicado no YouTube. O curta-metragem conta a história de Eva, uma jovem viciada em tecnologia que fica presa na internet durante um apagão e enfrenta os perigos do mundo virtual. Giovanna revelou que, embora não tivesse a melhor produção, seguiu a ideia de criar com recursos simples, como "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". A premiação representou uma grande surpresa e orgulho para a estudante, que acredita no poder dos festivais para dar visibilidade aos iniciantes no mercado literário. (Diário do Aço – Ipatinga)

