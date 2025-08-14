Foto: Divulgação AgBR



MoC é destaque em alimentação escolar

A cidade de Montes Claros foi destaque nacional pela promoção de uma alimentação escolar saudável, com a Escola Municipal Dominguinhos Pereira (Caic Maracanã) sendo premiada entre as 20 melhores instituições na 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, organizada pela FNDE. A escola foi reconhecida por suas campanhas durante o ano letivo de 2024. O prêmio reforça o compromisso da Prefeitura com a qualidade da merenda escolar e a valorização da agricultura familiar, sendo este o segundo ano consecutivo em que Montes Claros se destaca nessa área. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-e-destaque-nacional-em-alimentacao-escolar-saudavel/





Hospital de Sete Lagoas faz parceria

O Hospital Nossa Senhora das Graças celebra sua participação no projeto Saúde em Nossas Mãos, uma parceria estratégica com o Hospital Sírio-Libanês. O objetivo principal é a redução em 50% das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) no CTI adulto, reforçando o compromisso com a segurança do paciente e a excelência nos cuidados. O projeto Saúde em Nossas Mãos é uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. O projeto reforça o compromisso das instituições com a segurança do paciente e a excelência nos cuidados de saúde. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/hospital-nossa-senhora-das-gracas-e-hospital-sirio-libanes-fortalecem-parceria-no-projeto-saude-em-nossas-maos





BH entre os destinos mais desejados

Belo Horizonte está entre os 20 destinos mais desejados para o Carnaval, segundo um estudo da Decolar, ocupando a 13ª posição entre os nacionais e superando cidades tradicionalmente turísticas como Gramado e Porto de Galinhas. A busca por hospedagem para o período cresceu 40% em relação ao ano passado, impulsionada pelo intervalo maior entre o Réveillon e o Carnaval. Além disso, a cidade espera atrair cerca de 10 mil turistas estrangeiros, contribuindo para um aumento de 50% na ocupação hoteleira da região. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/02/05/cidade-mineira-esta-entre-os-destinos-mais-desejados-em-plataforma-de-viagem-durante-o-carnaval





Venda de seminovos cai em MG

As vendas de veículos seminovos em Minas Gerais caíram 3,2% em janeiro em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 145.582 unidades vendidas, enquanto no Brasil houve um crescimento de 2,1%. A queda no Estado é atribuída a um desempenho excepcional no ano passado. Apesar disso, o setor mantém otimismo para 2025, impulsionado pela demanda por SUVs e viagens rodoviárias devido ao alto custo das passagens aéreas. A taxa Selic elevada ainda não impactou significativamente o mercado, pois os consumidores têm optado por financiamentos com valores maiores e prazos mais longos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/venda-de-seminovos-cai-32-em-janeiro-em-minas-gerais/



UFMG vai adotar vestibular seriado

A UFMG anunciou a adoção de um vestibular seriado, que permitirá aos candidatos realizarem três provas ao longo do Ensino Médio, reduzindo a pressão de um único exame. O novo modelo coexistirá com o Enem e o Sisu, preenchendo 30% das vagas da universidade. As provas começam em 2025 para alunos do 1º ano do Ensino Médio, com a primeira turma ingressando em 2028. O sistema mantém as cotas e isenção de taxa para candidatos em situação de vulnerabilidade. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/02/ufmg-vai-adotar-vestibular-seriado-entenda/





Vale do Aço terá nove passarelas

A partir de 2032, o Vale do Aço contará com nove passarelas sobre a BR-381, garantindo maior segurança para pedestres e ciclistas. As primeiras serão entregues em Antônio Dias em 2028, junto ao primeiro trecho duplicado. Municípios como Jaguaraçu, Timóteo, Ipatinga, Belo Oriente e Naque também serão contemplados ao longo dos anos. Além disso, outras 14 passarelas serão construídas ou reformadas entre Nova Era e Belo Horizonte. Enquanto isso, a concessionária Nova 381 inicia um plano emergencial para melhorias na rodovia, incluindo recuperação de pavimento e sinalização. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0122136-vale-do-aco-tera-nove-passarelas-sobre-a-br381-a-partir-de-2032





Safra de grãos em Minas deverá crescer

A safra de grãos em Minas Gerais deve crescer 6,5% em 2025, alcançando 17,1 milhões de toneladas, segundo a Conab. A soja se destaca, com previsão de 8,6 milhões de toneladas em 2,3 milhões de hectares. O aumento da produtividade depende de fatores como clima, inovação e mercado. Produtores adotam estratégias, como rotação de culturas, para melhorar o rendimento. O plantio e desenvolvimento das lavouras seguem conforme o ciclo agrícola, com arroz, feijão, milho, soja e algodão em diferentes estágios de produção. (Andradas Hoje)

https://www.jornalandradashoje.com.br/safra-de-graos-em-minas-gerais-devera-crescer-65-em-relacao-a-2024