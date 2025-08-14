Foto: Reprodução JM





Procon notifica app por discriminação

O Procon de Poços de Caldas notificou empresas de aplicativos para que promovam a adequação, treinamento e informação aos motoristas, de forma a coibir situações que envolvam qualquer tipo de discriminação, especialmente das pessoas com deficiência (PCD). A demanda surgiu através de denúncias recebidas nas reuniões da Rede da Pessoa com Deficiência e em visitas realizadas nos serviços ofertados pela Secretaria de Municipal de Assistência Social. Desde 2024, o Procon Municipal e a Secretaria de Assistência Social tem realizado ações conjuntas com o intuito de gerar informação e conhecimento à população. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Mutirão contra cabos soltos em Uberaba

Começou na terça-feira (5) o mutirão para o recolhimento de cabos soltos em Uberaba. A ação conjunta é comandada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, em conjunto com a Cemig, o Procon e as empresas de telefonia. A ação acontece inicialmente na avenida Dom Luiz Maria Santana, escolhida como projeto piloto para que os profissionais mapeiem o tempo de ação. As demais vias da cidade também serão alvo do mutirão. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Instituto Usiminas lança temporada 25

A Ação Educativa do Instituto Usiminas lança para 2025 uma série de atrações destinadas a escolas, instituições e comunidade que serão realizadas com o objetivo de promover educação patrimonial e arte-educação. As programações são gratuitas e contam com visitas guiadas, oficinas e atividades que visam o contato com a história, arte e natureza. As iniciativas integram o Projeto de Implantação do Centro de Memória Usiminas, realizado pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. (Portal Silmara Freitas)

Cetras recebe verba para resgate de animais

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, Cetras Patos de Minas, será contemplado com recursos financeiros, destinados de fontes do Governo do Estado através do Instituto Estadual de Florestas - IEF/MG. Os investimentos que serão aplicados virão por meio de um Termo de Parceria firmado com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e deverão ser gastos na manutenção e aprimoramento das atividades de triagem, reabilitação e destinação de animais da fauna silvestre e exótica. (Jornal de Patrocínio)

1ª Expedição do Rio Caratinga

A 1ª Expedição do Rio Caratinga, organizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH Caratinga), visa coletar dados sobre a qualidade da água do Rio Caratinga, um dos principais afluentes do Rio Doce, e envolver as comunidades locais na preservação da bacia. A expedição, que ocorrerá em agosto deste ano, começou com uma pré-expedição em fevereiro, percorrendo municípios da região para identificar pontos de monitoramento da água e locais estratégicos para mobilizar a população em ações de revitalização e restauração.. (Diário de Caratinga)

Operação “Tapa-Buraco” iníciada

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) deu início à operação "tapa-buraco" na MG-129, no trecho entre Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, na manhã desta terça-feira, 04 de fevereiro. Os reparos começaram na região de Carreiras, com o objetivo de restaurar a segurança da estrada. A MG-129, conhecida como Estrada Real, é uma rota crucial que conecta Conselheiro Lafaiete a Ouro Branco e Ouro Preto. Motoristas que transitam pela rodovia devem estar atentos à movimentação das equipes de obras, que poderão alterar temporariamente o fluxo de veículos. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Três cidades cancelam Carnaval

As cidades de Guapé, Guaranésia e Três Corações, no sul de Minas, anunciaram o cancelamento dos festejos de Carnaval devido à crise financeira. As prefeituras alegaram que os recursos seriam mais bem aplicados em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Em Três Corações, o prefeito Dimas Abrahão explicou que a cidade enfrenta uma dívida de R$ 60 milhões, o que torna os gastos com o Carnaval inviáveis. Guaranésia está em estado de emergência financeira desde novembro de 2024, com foco em reparos na saúde e infraestrutura. Guapé também enfrenta desafios financeiros, e decidiu direcionar os recursos para a melhoria das estradas rurais e outros serviços essenciais. (Poços Já – Poços de Caldas)

