Epamig lança vinho rosé

A Epamig lançou um novo vinho rosé produzido a partir de uvas da casta Syrah, colhidas na safra de verão de janeiro de 2025 no Campo Experimental em Caldas, Sul de Minas. Este vinho, o primeiro da empresa a utilizar essa técnica, destaca-se por sua acidez fresca, aromas de frutas vermelhas e nuances sutis de especiarias. A produção inicial é de 800 garrafas, que serão comercializadas em maio de 2025 no empório da Epamig, em Belo Horizonte, e no Campo Experimental. A safra de verão, que respeita o ciclo natural da videira, resulta em vinhos com aromas intensos e vibrantes. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/epamig-lanca-vinho-rose-elaborado-a-partir-de-uvas-de-safra-de-verao/





Roubos a pedestres aumentam 20%

Em 2024, Uberlândia registrou um aumento de 20% nos roubos a pedestres, com 466 ocorrências, em comparação com 387 em 2023. Os bairros mais afetados foram Santa Mônica, Tibery e Centro, com destaque para Santa Mônica, que liderou com 83 casos. Cerca de 32% dos roubos envolveram ameaças, e em 49% dos casos, os criminosos estavam armados. Vítimas relataram assaltos com uso de ameaças, e ambos os casos resultaram em prisões e recuperação de itens roubados. A Polícia Militar intensificou o policiamento nas áreas mais afetadas, resultando em uma redução de 8% nos roubos em janeiro de 2025. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37412/roubos-a-pedestres-aumentam-20-em-uberlandia-santa-monica-lidera-com-maior-numero-de-casos





MPMG orienta sobre Carnaval

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) orientou os municípios a implementarem ações de proteção ao patrimônio cultural durante o Carnaval de 2025, com o objetivo de evitar danos irreparáveis a bens culturais protegidos. As recomendações incluem a instalação de eventos em áreas adequadas, longe de patrimônios culturais, e a autorização prévia para a instalação de equipamentos em locais de risco. Outras medidas incluem fiscalização de instalações elétricas, proibição da venda de bebidas em vasilhames de vidro, definição de rotas para trios elétricos, e veiculação de mensagens educativas aos foliões. A iniciativa visa proteger tanto o legado cultural quanto a segurança do público durante as festividades. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/mpmg-orienta-municipios-a-implementarem-acoes-de-protecao-ao-patrimonio-cultural-durante-o-carnaval/





Minas lança Ano Mineiro das Artes

O Governo de Minas lançou 2025 como o Ano Mineiro das Artes (AMA 2025), com um investimento recorde de R$ 1 bilhão, visando descentralizar recursos e fortalecer a cultura no estado. O programa incluirá editais, festivais, circuitos culturais e ações de preservação do patrimônio, com foco na valorização dos artistas e do legado cultural de Minas Gerais. Entre as iniciativas estão o Edital Minas Mundo, o Circuito Metropolitano das Artes e um plano de restauração de bens tombados. A descentralização será um pilar central, com a participação ativa de municípios e parceiros privados. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/governo-de-minas-lanca-2025-como-o-ano-mineiro-das-artes-com-investimento-recorde-de-r-1-bilhao/





Formiga volta com estacionamento pago

O estacionamento rotativo pago será reimplementado nas ruas centrais de Formiga, visando resolver o problema de estacionamento no local. Placas de faixa azul já estão sendo colocadas, e a cobrança será realizada por agentes de trânsito, com a gestão do serviço a cargo da Prefeitura Municipal. Ainda não foram divulgados os valores, os locais exatos ou a forma de pagamento, mas em cidades vizinhas, como Divinópolis, o valor mínimo é de R$ 2,50. Formiga já teve estacionamento pago no passado, mas o sistema foi extinto em 2004. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/ruas-de-formiga-voltarao-a-ter-estacionamento-pago/





Cultura de Ouro Preto no cinema

No sábado, dia 01 de fevereiro, o filme Suçuarana, que representa a tradição e o legado da Guarda Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia de Ouro Preto, foi exibido e marcou o encerramento da 28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. A produção cinematográfica, que foi produzida por Luana Melgaço e dirigida por Clarissa Campolina e Sérgio Borges, narra a trajetória de Dora, uma mulher que destinou anos de sua vida à procura de uma terra perdida, a qual pertencia à sua mãe. A trama se passa em meio a uma região afetada pela mineração e exploração ambiental. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/a-riqueza-cultural-de-ouro-preto-no-cinema/