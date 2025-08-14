

Foto: Divulgação





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Trem de passageiros inicia operações

Começa nesta quarta-feira, 5, as operações do novo trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). A nova composição sairá às 7h, da estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na Grade Vitória, com chegada prevista às 20h30 na estação de Belo Horizonte, passando antes por municípios como Colatina, Resplendor, Aimorés, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Vale do Aço, João Monlevade, Santa Barbara e Barão de Cocais. Com mais de 660 Km de extensão, a EFVM transporta, em média, cerca de 1 milhão de passageiros por ano. Ao longo do caminho, passa por 42 municípios, atravessando paisagens de montanhas e rios, que tem como vegetação típica alternância entre Mata Atlântica e Cerrado, estando grande parte de sua extensão às margens do rio Doce, até chegar às praias capixabas (Conex 10)

https://www.conex10.com.br/post/0005189/novo-trem-de-passageiros-da-vale-inicia-operacoes-esta-semana-e-confirma-novos-horarios-em-2026





MoC com voos mais baratos

Montes Claros foi incluída na lista das 10 cidades brasileiras com voos mais baratos em 2025, com passagens aéreas a partir de R$ 490, uma redução de 16%. A pesquisa, realizada pela agência de viagens online Decolar, analisou passagens de ida e volta com embarque previsto para março de 2025. Montes Claros se destaca como destino acessível, ideal para visitar o Parque Estadual da Serra do Cabral, e a redução nos preços tem como objetivo incentivar o planejamento antecipado das viagens. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/turismo/montes-claros-10-destinos-passagens-mais-baratas/





1ª competição de carros em Lafaiete

No dia 25 de janeiro, Lafaiete recebeu a primeira competição de carros antigos, promovida pela Nova Globo Veículos, que celebrou os 100 anos da Chevrolet e os 50 anos da concessionária. O evento, realizado na sede da Nova Globo Veículos, permitiu ao público admirar modelos históricos, conversar com os proprietários e aprender sobre restauração e conservação desses carros clássicos. Com entrada gratuita, a iniciativa foi um sucesso, atraindo famílias e entusiastas, e os organizadores já planejam novas edições para os próximos anos. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/39739-nova-globo-veiculos-realiza-1-competicao-de-carros-antigos-em-lafaiete





Obras de modernização em Caparaó

A Copasa iniciou em fevereiro de 2025 obras de modernização no sistema de abastecimento de água no bairro Centro, em Caparaó, com investimentos superiores a R$ 700 mil. As melhorias, previstas para serem concluídas em junho deste ano, beneficiarão cerca de 3.600 pessoas e têm como objetivo ampliar a oferta de água na região central da cidade. As ações incluem a construção de novas adutoras, melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA) e na captação no ribeirão da Fama, além da instalação de equipamentos para aumentar a vazão do sistema. As obras também contribuem para o fortalecimento da economia local, gerando empregos e impulsionando o comércio na cidade. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/obras-de-modernizacao-vao-potencializar-abastecimento-de-agua-em-caparao/





Mostra injeta milhões na economia local

A Mostra de Cinema de Tiradentes, que encerrou em 1º de fevereiro, teve grande impacto econômico e cultural na cidade, injetando cerca de R$ 15 milhões na economia local. Durante os nove dias de evento, aproximadamente 38 mil pessoas participaram da programação, que contou com a participação de 250 empresas mineiras e gerou mais de 2.500 empregos diretos e indiretos. A mostra exibiu mais de 140 filmes e abordou temas relevantes, como as transformações no cinema brasileiro e questões climáticas. A organização também planeja expandir o festival para a edição de 30 anos, com a criação de um "Palácio do Cinema" em Tiradentes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/01-02-2025/tiradentes-economia.html#goog_rewarded





Lago recupera nível mínimo

O Lago de furnas voltou a registrar o seu nível superior a 762 metros acima do mar - a Cota 762 - na noite de sábado (1º), segundo dados do Operador Nacional do Sistema (ONS). Com o aumento do nível da represa, os municípios da região podem retomar as atividades dependentes do lago. A cota de 762 metros é considerada pela Agência Nacional das Águas (ANA) como o volume mínimo para garantir o uso da represa para a geração de energia, psicultura, atividades aquáticas e para o turismo na região. Em novembro de 2024, o Lago de Furnas registrou o menor volume útil desde dezembro de 2021. O nível ficou abaixo dos 30%. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/lago-de-furnas-volta-a-registrar-nivel-minimo-para-geracao-de-energia-e-turismo