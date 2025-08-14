Foto: Leonardo Costa





Procon notifica 30 postos em JF

Ao longo de sexta-feira (31), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em conjunto com a fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), fiscalizou 30 postos de combustíveis em Juiz de Fora. A ação foi realizada devido a denúncias sobre aumento injustificado de preços. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, todos os postos vistoriados foram notificados sobre a precificação dos combustíveis. Para constatar possíveis irregularidades, foi realizado o levantamento da média dos preços dos combustíveis durante o mês de janeiro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Espetáculos no aniversário de Valadares

A programação do aniversário de 87 anos de Governador Valadares, que ocorre entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, oferece uma série de espetáculos culturais gratuitos, incluindo comédias, peças infantis e shows. Além disso, a cidade realiza eventos como o plantio de mudas, hasteamento de bandeiras, revoada de parapente e shows gospel e católico. Exposições de arte e história também fazem parte das comemorações, com destaque para o Museu Itinerante e o Museu da Cidade, que apresentam registros históricos de Valadares. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Embratur anuncia edital em Mostra

A Embratur anunciou importantes iniciativas durante a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos maiores eventos audiovisuais do Brasil. Além de promover o edital "Brasil com S", que exibe curtas-metragens selecionados, a Embratur também lançou a segunda edição deste edital, com foco na Amazônia. A primeira edição, com um investimento total de R$ 300 mil, selecionou quatro filmes que valorizam destinos turísticos brasileiros e foram apresentados na Mostra Especial Cine EmbraturLAB.. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Saritur assume linhas no Sul

Desde o dia 25 de janeiro, a Saritur assumiu novas linhas intermunicipais entre Belo Horizonte e o Sul de Minas, anteriormente operadas pela Expresso Gardênia. A mudança, decidida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), visa oferecer maior conforto, segurança e qualidade no transporte rodoviário. As novas rotas, que mantêm os horários das antigas linhas, incluem destinos como Itajubá, Cássia, Passos, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso. A Saritur garante a continuidade dos bilhetes já adquiridos e destaca o uso de veículos modernos e a manutenção de altos padrões de segurança e pontualidade. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Caso de raiva é confirmado

A Prefeitura de Patos de Minas confirmou a presença do vírus da raiva em um morcego encontrado na cidade, o primeiro caso desde 2021. O morcego foi localizado em um apartamento na Avenida Paranaíba e, após análise, o resultado positivo para raiva foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. Para prevenir a disseminação da doença, um cerco vacinal será realizado em cães e gatos na área de 500 metros ao redor do local onde o morcego foi encontrado. A vacinação, que começa na próxima segunda-feira (3), irá reforçar a imunização em animais já vacinados e aplicar a primeira dose em animais não vacinados. (Jornal de Patrocínio)

Varginha pode ter instituição para idosos

Vereadores de Varginha procuram informações para criar um Centro de Atendimento para Idosos. O objetivo é ter uma instituição pública, de atendimento gratuito, no mesmo modelo do Centro Dia de Idosos, instituição privada onde as pessoas passam o dia fazendo atividades e recebendo o tratamento adequado conforme a necessidade de cada uma. Também poderá ser feita parceria entre a prefeitura e a entidade privada, para atendimento gratuito. A coordenadora do Centro Dia para Idosos e do Clube Mais Vida, Maria Paula Ferreira, afirmou que a intenção é fazer um convênio para estender o atendimento a quem não tem condições de pagar. (Folha de Varginha)

