Alerta de leptospirose em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga segue em alerta para os riscos de contaminação por leptospirose, uma das principais ameaças à saúde após enchentes e enxurradas. Desde o dia 12 de janeiro, data em que uma tromba d’água atingiu a cidade, o município registrou 24 casos suspeitos da doença (seis deles de pacientes internados), conforme números apurados nesta quarta-feira (29). Os exames já foram coletados e aguardam resultado laboratorial para confirmação ou descarte da doença. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3951/alerta-de-casos-de-leptospirose-em-ipatinga





Divinópolis concede reajuste de 7,52%

A Prefeitura de Divinópolis através do prefeito Gleidson Azevedo e da Vice Janete Aparecida informa que através do Decreto nº 16.470/25, será concedido um reajuste salarial de 7,52% para os agentes públicos municipais, válido a partir de março de 2025. O aumento será aplicado aos servidores efetivos, ocupantes de cargos comissionados, detentores de mandato eletivo e agentes políticos remunerados por subsídio, além de estagiários e aposentados. Além do reajuste salarial, o Decreto estabelece ainda um acréscimo no valor do vale-refeição, que passará de R$ 14,00 para R$ 15,00 por dia trabalhado. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/prefeitura-de-divinopolis-concede-reajuste-salarial-de-752-e-passa-vale-alimentacao-de-r-1400-para-r-1500/





Comércio de BH comemora números

Em novembro de 2024, o comércio de Belo Horizonte registrou um crescimento de 2,14%, superando tanto a média nacional quanto a estadual. Esse desempenho positivo foi impulsionado pela Black Friday, que movimentou R$ 2,08 bilhões na economia local, e pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário, que aumentou o poder de compra das famílias. Todos os setores do varejo apresentaram crescimento, com destaque para supermercados (7,85%) e drogarias (7,11%). Além disso, o varejo de BH também teve um crescimento de 1,68% em comparação com novembro de 2023. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/01/29/comercio-de-bh-comemora-bons-numeros





Cinemas de Uberlândia em promoção

De 6 a 12 de fevereiro de 2025, as redes de cinema Cinemark e Cinépolis em Uberlândia irão promover a "Semana do Cinema", oferecendo ingressos a partir de R$ 10. Durante esse período, os filmes poderão ser assistidos por um preço promocional, incluindo as sessões 2D, 3D e XD. No Cinemark, o ingresso Club Fan também estará disponível por R$ 10, oferecendo benefícios como 15% de desconto no Snack Bar e acúmulo de pontos. Já no Cinépolis, as salas VIP terão 60% de desconto e o combo com pipoca e bebida será vendido por R$ 29. Entre os filmes em cartaz, destaca-se "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37388/cinemas-de-uberlandia-promovem-sessoes-com-ingressos-a-partir-de-r-10





Governo bloqueia prefeitura

O Governo de Minas Gerais cobrou R$ 28 milhões da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), referentes a repasses feitos entre 2009 e 2011 para a construção do Hospital Regional. A dívida foi gerada pela rejeição das prestações de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Como consequência, a PJF foi bloqueada no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), o que impede novos convênios, embora os repasses atuais não sejam afetados. O valor da dívida será corrigido e, se pago, será reinvestido na saúde local. O Governo de Minas destaca erros graves na execução da obra, enquanto o Ministério Público aponta falhas no processo de licitação para a continuidade das obras. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/29-01-2025/governo-de-minas.html





Prefeitura de BH oferece castração

A Prefeitura de Belo Horizonte oferece castração gratuita de cães e gatos ao longo de todo o ano, com agendamento online disponível de segunda a sexta-feira. Em 2024, foram realizadas mais de 34 mil esterilizações, e até agora, em 2025, 700 procedimentos já ocorreram. Os animais devem ter entre 4 meses e 8 anos de idade, e os filhotes de gatos precisam pesar mais de 1,5 kg para a castração. Antes do procedimento, é feita uma avaliação veterinária para garantir que os animais estejam em condições adequadas, com restrições para obesidade, debilidade ou gravidez. O agendamento é gradual, e as cirurgias acontecem em seis unidades de esterilização na cidade. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/prefeitura-de-belo-horizonte-oferece-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos-durante-todo-o-ano





Câmara cria grupo para o setor

A Câmara da Indústria da Comunicação, órgão auxiliar da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), realiza na quinta-feira (30), a primeira reunião do ano - em modelo hibrido, presencial e on-line. Em pauta, a instalação do Grupo de Estudo e Desenvolvimento da Midia OOH e DOOH, voltado para a implementação de políticas estruturantes do setor. O presidente da Câmara, Rodrigo Fernandes, convidou o empresário Alex Sandro dos Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior no Estado de Minas Gerais (Sepex-MG) para chefiar a coordenação das ações do grupo. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1443/camara-da-industria-da-comunicacao-de-minas-gerais-cria-grupo-para-impulsionar-o-setor-de-midia-ooh-e-dooh





