Ouro Preto avança na contenção

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, representada pelo prefeito Angelo Oswaldo e pelo secretário de Obras, Franklin Evangelista, deu mais um passo importante na execução das obras de contenção do Morro da Forca. Na última quinta-feira, 16 de janeiro, os gestores participaram de uma reunião estratégica na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno Barros de Souza, e a superintendente do IPHAN, Luciana Feres. O encontro representou um momento crucial para a viabilização do projeto de engenharia destinado à estabilização da encosta (O Liberal – Ouro Preto)

Guaxupé adota a Techdengue

A cidade de Guaxupé adotou a tecnologia Techdengue para combater a dengue e outras arboviroses, utilizando drones de alta capacidade para monitorar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa, que começou no dia 24 de janeiro, envolve um mapeamento detalhado de áreas da cidade. O Techdengue, já comprovado em mais de 400 municípios, visa otimizar a gestão de recursos e aumentar a eficácia no combate às doenças transmitidas pelo mosquito. Autoridades locais acreditam que a tecnologia representa um avanço importante na saúde públical. (A Folha Regional – Muzambinho)

BH tem Campanha “Carnaval é na Lata”

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou a campanha "Carnaval é na Lata" com o objetivo de promover a segurança durante o Carnaval. A campanha foca na redução dos riscos de acidentes causados pelo uso de recipientes perfurocortantes, como garrafas de vidro, durante os blocos de rua. A iniciativa envolve visitas de fiscais a bares e restaurantes nas rotas dos blocos, oferecendo orientações sobre proibições e regras de segurança, além de proibir ambulantes licenciados de vender bebidas em garrafas de vidro. (Balcão News – Belo Horizonte)

Palácio da Liberdade celebra 50 anos

O Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, celebrou os 50 anos de seu tombamento e receberá o maior investimento em sua restauração, no valor de mais de R$ 10 milhões. O palácio, que serve como um importante centro cultural desde 2019, abriga exposições, eventos e recebe cerca de 400 mil visitantes anualmente. A restauração, que inclui a troca do telhado, recuperação de pinturas e jardins, visa preservar esse ícone da história e cultura de Minas Gerais, promovendo ainda mais o acesso público a esse patrimônio. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Lafaiete sedia o maior evento de beleza

Conselheiro Lafaiete se tornará um importante polo de beleza infantil ao sediar o concurso Pequena Miss Minas Gerais no dia 8 de fevereiro. O evento, que faz parte da franquia Pequena Miss Brasil, será um marco para a cidade, destacando o talento das pequenas participantes e celebrando a beleza mirim local. Durante a noite, serão escolhidas as representantes de Lafaiete para o concurso de 2026. O evento contará com a presença de estrelas e personalidades locais, prometendo muita emoção e glamour. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Além Paraíba não terá desfile

As escolas de samba de Além Paraíba decidiram não participar dos desfiles de Carnaval em 2025, optando por priorizar a reestruturação financeira das agremiações. A decisão foi tomada após reuniões com a Prefeitura, e o foco do ano será arrecadar fundos para garantir um retorno grandioso em 2026. Os presidentes das seis escolas, como a Unidos Três Corações e a União da Colina, afirmaram que essa escolha visa preservar a qualidade e a grandiosidade do Carnaval da cidade, que é um dos mais tradicionais da região. A Prefeitura se comprometeu a apoiar as iniciativas das escolas durante o ano. (Agora – Além Paraíba)

