Foto: Wenderson Araujo/Trilux



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Uberlândia alcança bilhões em exportações

Em 2024, a Região Intermediária de Uberlândia alcançou US$ 2,88 bilhões em exportações, um crescimento de 6,19% em relação ao ano anterior. O volume exportado foi de 3,86 milhões de toneladas, marcando o maior número da série histórica. A soja foi o principal item exportado, seguida pela carne bovina congelada, embora as exportações de soja tenham caído 4,92%. Destacaram-se também as exportações de carne suína e carne bovina fresca, com aumentos expressivos. A China foi o principal destino, recebendo 51,02% das exportações, seguida por Indonésia e Estados Unidos. Municípios como Araguari e Uberlândia lideraram as exportações. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37353/regiao-intermediaria-de-uberlandia-alcanca-us-2-88-bilhoes-em-exportacoes-em-2024





Neurodivergentes poderão ter atendimento

Em Montes Claros foi proposto um requerimento que solicita à Prefeitura a criação de um Centro de Referência e Atendimento às Pessoas Neurodivergentes. A iniciativa visa fornecer suporte especializado a indivíduos com condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, TOC, Dispraxia e Síndrome de Tourette, oferecendo atendimento integral com serviços como terapia ocupacional, fonoterapia, acompanhamento médico e orientações jurídicas. O objetivo é reduzir barreiras no acesso a serviços essenciais, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos neurodivergentes e promover a inclusão social. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/pessoas-neurodivergentes-poderao-ter-atendimento-especializado/





Porca pode entrar para o Guiness Book

Uma porca de uma granja de Luz, na região Centro Oeste de Minas, distante 120 quilômetros de Divinópolis, pariu 45 leitões em um só parto. Segundo especialistas, uma ninhada tradicional gera de 12 a 16 filhotes. Nas primeiras 24 horas de vida, os animais se alimentam com o colostro, leite rico em anticorpos que garante um bom funcionamento de seu sistema imunológico. Em razão disso, os criadores fazem um revezamento para que todos os filhotes se alimentem adequadamente. O caso excepcional da porca de Luz, pode entrar para o Guinness Book, como novo recorde mundial. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/porca-da-a-luz-45-leitoes-de-uma-vez-em-minas-gerais-e-pode-entrar-para-o-guiness-book/





Pedigree investe R$ 30 milhões

A Mars, dona da marca Pedigree, inaugurou um novo Centro de Distribuição (CD) em Extrema, no Sul de Minas, com um investimento de R$ 30 milhões. A instalação ocupa 6 mil metros quadrados e visa ampliar a capacidade logística da empresa para atender as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A iniciativa deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos e traz inovações tecnológicas para o setor de alimentos para pets. A escolha de Extrema se deve à sua localização estratégica, infraestrutura logística e mão de obra qualificada. A Mars tem mais de 40 anos de atuação no Brasil e é conhecida por marcas como Pedigree, Whiskas e Royal Canin. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/01/26/dona-da-marca-pedigree-investe-r-30-milhoes-em-centro-de-distribuicao





Viagens de trem para BH são suspensas

A partir de segunda-feira, 27 de janeiro, as viagens de trem com destino a Belo Horizonte pela ferrovia Vitória a Minas foram suspensas devido a manutenções preventivas. A suspensão afeta os trechos com origem e destino em Belo Horizonte, Barão de Cocais, Rio Piracicaba e João Monlevade, até o dia 4 de fevereiro. Durante esse período, a circulação entre Itabira e Nova Era continuará normalmente, e os passageiros podem alterar ou cancelar suas passagens, com algumas taxas. A Vale recomenda que os passageiros fiquem atentos às informações e mantenham seus documentos em mãos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/viagens-de-trem-para-belo-horizonte-serao-suspensas-a-partir-de-segunda-feira/





DER vai instalar radares na região

A região terá 42 novos radares em rodovias em 2025. Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), os equipamentos devem ser instalados na MG-050, MG-184, MG-341, MG-344, MG-438, MG-444, LMG-836, LMG-857, LMG-858, BR-265 e BR-491. O DER prevê a instalação de Redutor Eletrônico de Velocidade (REV) Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV). De acordo com o governo de Minas, no estado serão 764 novos controladores e redutores eletrônicos de velocidade, conforme previsto em edital publicado no final de dezembro de 2024. O número de equipamentos vai passar dos 536 para 1,3 mil. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/der-preve-instalacao-de-42-radares-em-rodovias-na-regiao/