Foto: Reprodução Redes Sociais



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Caratinga alerta sobre armas de gel

A Polícia Militar de Caratinga emitiu um alerta sobre os perigos do uso inadequado de armas de gel, que podem causar acidentes, lesões e implicações legais, especialmente quando modificadas para se assemelharem a armas reais. Esses brinquedos, populares entre crianças, adolescentes e adultos, têm sido usados irresponsavelmente em vias públicas, gerando preocupações de segurança, como lesões graves, confusões em denúncias e até reações violentas. A PM destacou a importância da conscientização da população, pediu aos pais que monitorem seus filhos e reforçou que a prevenção é essencial para evitar riscos à segurança da comunidade. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/pm-alerta-sobre-o-perigo-do-uso-de-armas-de-gel-em-vias-publicas/





Cambuquira fortalece o comércio

A Prefeitura de Cambuquira promoveu uma reunião estratégica com representantes do sindicato dos funcionários públicos, recursos humanos, Secretaria de Educação, empresários locais, parceiros e a prefeita Cimara. O encontro teve como objetivo planejar ações voltadas para o fortalecimento do comércio de papelaria na cidade durante a volta às aulas. A Administração Municipal está empenhada em incentivar as compras nas lojas de papelaria da cidade, destacando a oferta de produtos de qualidade e o atendimento personalizado, como forma de impulsionar o comércio local e beneficiar a economia municipal. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/prefeitura-de-cambuquira-planeja-acoes-para-fortalecer-o-comercio-local-no-periodo-de-volta-as-aulas/





TV Rio Doce passa a ser afiliada

A TV Rio Doce, de Governador Valadares, se tornou afiliada da Rede Minas, o que promete fortalecer sua programação local e regional, com maior ênfase em conteúdo jornalístico, cultural, esportivo e de prestação de serviços. A parceria permitirá a veiculação de programas produzidos pela Rede Minas e a inserção de novos canais educativos e culturais na grade da TV Rio Doce. A mudança visa ampliar a cobertura e promover a cultura e os acontecimentos de Minas Gerais, com a TV Rio Doce participando da programação jornalística da Rede Minas e contribuindo com informações da região. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/tv-rio-doce-passa-a-ser-afiliada-da-rede-minas-e-reforca-programacao-local/





IFMG oferece cursos de pós-graduação

O IFMG – Campus Sabará está oferecendo dois cursos de pós-graduação gratuitos para professores da educação básica: um em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e outro em Educação Matemática. As inscrições estão abertas até 21 de fevereiro de 2025, com um total de 65 vagas distribuídas entre as duas formações. O curso de Língua Portuguesa é oferecido a distância, com encontros noturnos às quintas-feiras, enquanto o curso de Educação Matemática é presencial, com encontros às quartas e quintas-feiras à noite. Ambas as opções têm o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas dos educadores e contribuir para a qualidade da educação básica. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/41545/campus-do-ifmg-em-sabara-oferece-cursos-de-pos-graduacao-gratuitos-para-professores





Estudante conquista medalha internacional

Maycon Barreto, um estudante de 17 anos da Escola Estadual Clóvis Salgado, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Ciências Naturais, realizada em Houston, EUA. Representando a rede pública de Minas Gerais, Maycon foi apoiado pelo Governo de Minas, que custeou suas despesas. A competição, que envolveu provas de biologia, química e física, destacou Maycon, que se classificou em 4º lugar geral entre competidores internacionais. Além dessa conquista, ele obteve outras medalhas em competições científicas, como ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e prata no Torneio Nacional de Física. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/estudante-de-escola-estadual-de-minas-conquista-medalha-em-olimpiada-internacional-de-ciencias-nos-eua/





Timóteo realizará blitz educativa

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Subsecretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizará uma blitz educativa na próxima segunda-feira (27), a partir das 9h, na Avenida Acesita, no bairro Primavera. A ação contará com o apoio da Polícia Militar e abordará motoristas nos dois sentidos da via, distribuindo materiais informativos sobre práticas de trânsito seguro. O objetivo é conscientizar a população sobre os principais fatores de risco para acidentes, como distração, álcool, excesso de velocidade e a importância do uso de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças. A iniciativa visa prevenir acidentes. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/timoteo-realizara-blitz-educativa-para-conscientizacao-no-transito-0851





