Brumadinho ganha memorial

No dia 25 de janeiro de 2025, exatamente seis anos após o maior desastre em um local de trabalho da história do Brasil, foi inaugurado o Memorial Brumadinho, um espaço dedicado à memória das vítimas do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia, que matou 272 vidas — incluindo 251 trabalhadores, dois nascituros, moradores locais e turistas —, marcou profundamente o país e o mundo. A inauguração ocorrerá com uma cerimônia especial que contará com a presença de familiares das vítimas, autoridades e a comunidade local. (Por Dento de Minas)

Inaugurada Unidade da Justiça

No dia 22 de janeiro foi inaugurada em Guaxupé a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal, destinada a facilitar atendimentos como perícias médicas do INSS, audiências online e demandas com a União, beneficiando especialmente segurados da Previdência Social, que não precisarão mais se deslocar a São Sebastião do Paraíso. A conquista resultou dos esforços da vice-presidente da 57ª Subseção da OAB, Dra. Márcia Zampar Jorge, homenageada na cerimônia, que contou com autoridades locais e federais. (A Folha Regional – Muzambinho)

BH tem Selo incentivando doação

Belo Horizonte instituiu o Selo Contabilista Amigo da Criança, Adolescente e do Idoso, que reconhecerá contabilistas e escritórios de contabilidade que incentivarem clientes a doarem até 6% do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso, podendo deduzir o valor do IR a pagar ou aumentar a restituição. A medida busca ampliar recursos destinados a programas de acolhimento e proteção dessas faixas etárias e entrará em vigor em 180 dias. (Balcão News – Belo Horizonte)

Evento resgata antigos carnavais

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, amplia os horários de funcionamento desses espaços e oferece programação especial para atrair novos públicos. Em Poços de Caldas, o Museu Histórico e Geográfico celebrará o carnaval com uma exposição sobre antigos carnavais da cidade, além de uma apresentação da Escola de Samba Saci-Pô, vencedora de 32 títulos do carnaval municipal. O evento ocorrerá no dia 13 de fevereiro, a partir das 18h, e integra uma iniciativa estadual que incentiva exposições, oficinas, saraus e outras manifestações culturais. (Folha de Varginha)

Araxá repassa milhões para social

A Prefeitura de Araxá, em parceria com a CBMM e por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou repasses de mais de R$ 3 milhões para 11 projetos sociais voltados para crianças e adolescentes. As iniciativas abrangem áreas como esporte, cultura, saúde, prevenção às drogas e cursos profissionalizantes, promovendo inclusão e desenvolvimento social. Entre as entidades beneficiadas estão a APAE, com o projeto de reabilitação neurológica Pediasuit, e a Equoterapia Prosseguir, com a iniciativa Equosuperação. (Clarim.net – Araxá)

Região Metropolitana é solicitada

A Associação Mineira de Municípios (AMM) entregou ao governador Romeu Zema uma carta solicitando estudos para a criação da Região Metropolitana da Zona da Mata e Vertentes. A proposta, apoiada por 68 prefeitos, visa impulsionar o desenvolvimento regional por meio de um planejamento territorial integrado, além de priorizar demandas como segurança pública, devido à divisa com o Rio de Janeiro, e a retomada do Hospital Regional de Juiz de Fora, essencial para atender à população local. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Teófilo Otoni retoma o Procon

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni realizou solenidade para a posse da nova coordenadora do órgão, advogada Fabiana Dourado Carvalho Lorentz. Os trabalhos internos já foram retomados desde o dia 8, com levantamentos de processos existentes para dar andamento o mais rápido possível. São cerca de 1.000 processos que estavam parados, aguardando ser analisados e despachados. O prefeito de Teófilo Otoni, Fábio Marinho dos Santos pontuou os desafios que a Fabiana vai enfrentar, considerando a grande quantidade de processos que tem para ela analisar, mas, disse ter certeza de que essa missão será cumprida com muito êxito. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

