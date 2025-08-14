Foto: Stciel / AdobeStock ReproduçãoDC









Abertura de pequenos cresce 8,41%

A criação de microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) foi responsável por 96,5% das 452,4mil novas empresas abertas em Minas Gerais em 2024, segundo levantamento do Sebrae Minas com dados da Receita Federal. No total, foram criados 436,7 mil pequenos negócios no Estado, um aumento de 8,41% em relação ao ano anterior (402,9 mil). O Estado foi a segunda unidade federativa que mais criou empreendimentos de pequeno porte no País no ano passado, atrás apenas do estado de São Paulo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Minas lança Concurso de Fotografia

O Governo de Minas Gerais lança o Concurso Cultural de Fotografia "De Olho no Queijo", que busca capturar a essência da tradição do Queijo Minas Artesanal. Com o tema “Um Olhar sobre a Tradição dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal”, o Iepha-MG convida toda a sociedade a participar, enviando trabalhos que explorem a riqueza cultural e afetiva desse elemento tão simbólico da identidade mineira. O concurso é aberto a todos, as fotos devem ser autorais e inspiradas no tema. Os três melhores trabalhos serão premiados com R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. As inscrições estão abertas até 13 de março. (Clarim.net – Araxá)

BR-040 vai ser licitada em abril

A BR-040, principal ligação rodoviária entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, será licitada em 30 de abril. O leilão, que será realizado na B3, visa conceder a exploração da rodovia à iniciativa privada por um período de 30 anos. O trajeto em questão soma 218,9 quilômetros, divididos em três trechos, e inclui a finalização da Subida da Serra de Petrópolis, que está paralisada há mais de oito anos. O edital prevê investimentos mínimos obrigatórios de R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 5 bilhões em infraestrutura e R$ 3,8 bilhões na operação. (Balcão News – Belo Horizonte)

IEF debate pesca no Rio Doce

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) está realizando, até o dia 21/2, uma pesquisa com pesquisadores e pescadores, apresentando as novas regras de pesca a serem implantadas na bacia do Rio Doce. As modificações começam a ter validade a partir de maio de 2025. A pesquisa é o primeiro passo para a definição de novos critérios para a pesca na bacia do rio Doce. No futuro, quando novos estudos quanto ao estado dos estoques pesqueiros estiverem disponíveis, as regras serão novamente revisadas a partir de seus resultados. As novas regras irão considerar as condições ambientais da bacia e as peculiaridades e necessidades dos pescadores artesanais e de subsistência (Diário de Manhuaçu)

Zema complexo educacional em Paraíso

Complexo educacional composto pelo Centro Municipal de Educação Infantil Professora Karina Rodrigues Silva e a Escola Municipal Waldir Marcolini foi inaugurado pela Prefeitura de São Sebastião do Paraíso na manhã desta sexta-feira, 24, no Jardim Diamantina. O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus acompanharam a solenidade.Zema pernoitou em São Sebastião do Paraíso depois de visitar ontem Guaxupé, Guaranésia, Arceburgo, Monte Santo de Minas e Itamogi. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Poços moderniza gestão

A Prefeitura de Poços de Caldas deu início a um projeto de modernização de seus métodos de trabalho, com o objetivo de transformar gradativamente todos os setores da administração pública. A primeira etapa será implementada no setor de despesas, com avanços progressivos em outras áreas, alinhando-se às exigências da legislação SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle). Na manhã desta quinta-feira (23), foi realizada uma reunião que contou com a presença do Prefeito Paulo Ney, dos secretários municipais e de representantes da empresa responsável pelo sistema Sonner, Alessandro Coelho gerente de projetos; Heloísa Helena Paulino Silva gerente técnica; Jandson Tavares diretor comercial e Wemerson Castro representante de sistemas, para sanar dúvidas e esclarecer os avanços no sistema. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

