BR-040 será 100% duplicada até 2031

A EPR Via Mineira, concessionária do Grupo EPR que ficará responsável pela BR-040, no trecho de Belo Horizonte até Juiz de Fora, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentaram, nesta segunda-feira (29), os detalhes da nova concessão. A boa notícia para os usuários é que, até 2031, a rodovia estará 100% duplicada, conforme previsto pela gestora. A vencedora do leilão realizado em abril assumirá o segmento de 232,1 quilômetros (km) no dia 6 de agosto. No decorrer dos 30 anos de contrato, a companhia terá que investir R$ 8,7 bilhões na via, sendo R$ 5,1 bilhões em melhorias e R$ 3,6 bilhões em custos operacionais. (Diário do Comercio – Belo Horizonte)

Minas combate abandono de animais

O Governo de Minas Gerais tem implementado diversas políticas públicas para combater o abandono de animais domésticos, especialmente durante o período de férias, quando o problema tende a crescer. Por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o Estado executa programas como o de Esterilização de Animais, Microchipagem "Conheça seu Amigo" e o de Resgate Animal, além de promover campanhas de conscientização sobre a guarda responsável. Essas ações incluem castração, identificação dos animais, resgates emergenciais e adoção responsável.. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Curso de redes sociais para 50+

A CDL Divinópolis está promovendo o curso “Redes Sociais na Prática para Profissionais 50+: Do Perfil ao Conteúdo”, nos dias 27 e 28 de janeiro, com o objetivo de capacitar pessoas acima de 50 anos a utilizarem as redes sociais de forma estratégica para impulsionar seus negócios e se conectar ao mundo digital. O curso abordará temas como criação de perfil profissional, estratégias de engajamento, planejamento de conteúdo, segurança digital e superação da insegurança ao produzir conteúdo. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

ONG arrecada materiais escolares

A ONG Missão Anjos do Amanhã, de Uberlândia, está promovendo a campanha "Volta às Aulas Solidária" para arrecadar materiais escolares destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social nos assentamentos Maná e Fidel Castro. O objetivo é reunir 120 kits escolares, que serão distribuídos no dia 2 de fevereiro. A campanha já atingiu 80% da meta, mas ainda falta arrecadar cerca de R$ 1,1 mil. A ONG também busca voluntários para tornar a entrega dos kits mais especial, com atividades como corte de cabelo e animação para as crianças. (Diário de Uberlândia)

Programação de aniversário de GV

A Prefeitura de Governador Valadares anunciou a programação para celebrar os 87 anos da cidade, com atividades culturais, esportivas e educacionais, valorizando artistas locais. As festividades começam em 29 de janeiro com o plantio de mudas por estudantes e seguem até 28 de fevereiro. No dia 30, ocorrerá o hasteamento das bandeiras, uma revoada de parapente e apresentações culturais. A programação também inclui espetáculos no Teatro Atiaia e shows de artistas locais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Minas se consolida como polo de investimentos

Minas Gerais tem se consolidado como um polo estratégico para investimentos e inovação, atraindo mais de R$ 460 bilhões em aportes privados nos últimos anos, em setores como mineração, energia solar, agronegócio e tecnologia. A infraestrutura robusta, a mão de obra qualificada e o ambiente de negócios desburocratizado, impulsionado pelo programa Minas Livre Para Crescer, são fatores chave para esse sucesso. O estado se destaca na transição energética com o projeto Vale do Lítio e lidera em energia solar. Além disso, Minas é referência em inovação, com mais de 1,4 mil startups e um investimento de R$ 1 bilhão em economia digital até 2026. (Gazeta de Varginha)

Estudo mostra crescimento de mercado

O mercado de loteamentos em Minas Gerais apresenta um cenário promissor em 2024, com o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em quase R$ 3 bilhões, o que representa um aumento de quase 25% em relação ao ano anterior. O estudo, realizado em 300 cidades mineiras, mostra um crescimento significativo no segmento de condomínios fechados, com vendas subindo 59,6% no terceiro trimestre de 2024, enquanto os loteamentos abertos registraram queda de 47,4%. A valorização do preço médio do metro quadrado nos condomínios fechados foi de quase 11%. (Cidade Conecta – Nova Lima)

