Estacionar custa caro em JF

Os valores praticados pelos estacionamentos em Juiz de Fora têm preocupado os consumidores que utilizam o serviço. Além da alta de preços observada neste início de janeiro, em comparação com o ano passado, a variação da cobrança entre os locais também chama a atenção: a diferença chega a R$ 5 para cada hora do serviço. Em levantamento de preços realizado em dez estabelecimentos, apurou-se que hora estacionada custa entre R$ 11 e R$ 16, uma oscilação de 45% entre os locais. De acordo com o relato de consumidores, os preços estão mais altos do que os observados em 2024, quando a variação ficava entre R$ 8 e R$ 10. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Hospital de Patos ganha leitos

O Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, esteve no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, para visita técnica que marcou a avaliação dos primeiros seis meses de gestão da unidade pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepu). Na ocasião, ele também anunciou a criação de mais vagas de UTI neonatal. Durante a visita, Baccheretti analisou dados que demonstram melhorias significativas na gestão do HRAD, primeiro hospital estadual de Minas Gerais a ser administrado por Organização Social (OS). (Folha Patense)

Viçosa tem “Imersão na Dança”

Até o próximo sábado, 25 de janeiro, Viçosa será palco da terceira edição do Curso de Verão “Imersão na Dança”, idealizado pelo professor, coreógrafo e bailarino Cleison Lana. Desde sua criação em 2023, o evento tem se consolidado como um espaço único de aprendizado, integração e transformação cultural por meio da dança. Promovido no período de recesso escolar e de projetos artísticos, o curso reúne dançarinos e bailarinos de diferentes níveis de experiência em uma imersão que combina desenvolvimento técnico e reflexões sobre o papel da dança na inclusão social e no empoderamento individual. (Folha da Mata – Viçosa)

Procon faz pesquisa em Muriaé

A fim de facilitar as compras para a volta às aulas, a equipe do setor de fiscalização do Procon de Muriaé foi às ruas no dia 13 de janeiro para realizar a pesquisa de preços de materiais escolares. Os preços foram pesquisados em três papelarias da cidade e incluíram itens como apontador, borracha, caderno, caneta, canetinha, cola, giz de cera, lápis de cor e preto, lapiseira, marca-texto, massa de modelar, papel, régua, tesoura e tinta para pintura, dentre outros. (Gazeta de Muriaé)

Falso oftalmologista agia em Poços

O Procon Municipal de Poços de Caldas, em parceria com a Polícia Militar e Demutran deflagraram, no último domingo (19), uma fiscalização contra a atividade exercida por falso oftalmologista na cidade. A empresa, sediada no Município de Mauá/SP, teria ofertado exames de vista e armações aos consumidores através de publicações patrocinadas na internet. Ao comparecer ao local indicado, uma casa de eventos alugada no bairro Jardim Country Club, as pessoas eram induzidas a acreditar que estavam sendo atendidas por um médico oftalmologista quando, na verdade, eram acompanhadas por um optometrista, que promovia a prescrição de lentes. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Bases da EcoRio terão pontos de recarga

A EcoRioMinas instalou pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em todas as Bases de Serviços Operacionais, ao longo do trecho sob concessão no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os usuários que estiverem seguindo viagem podem realizar a recarga de emergência em seus veículos, sem custo e com facilidade e segurança. Cada base possui uma vaga destinada ao serviço. A disponibilização deste serviço está alinhada aos objetivos da Agenda ESG 2030, uma iniciativa do Grupo EcoRodovias, que reafirma seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais, contribuindo para um futuro mais consciente e refletindo a necessidade de reduzir as emissões de carbono e proteger o meio ambiente. (Diário de Caratinga)

