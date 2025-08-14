Foto: Reprodução DT





Cisnorje/Samu sob calamidade financeira

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência no Nordeste/Jequitinhonha (Cisnorje/Samu) e prefeito de Ouro Verde de Minas, Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos, decretou estado de calamidade financeira no âmbito da instituição. Para a decisão, o decreto considerou a grave situação financeira enfrentada pela entidade, que compromete a prestação regular dos serviços de saúde, decorrente queda drástica de sua receita, e a necessidade de adotar medidas extraordinárias para assegurar a continuidade das atividades e o atendimento à população de sua abrangência, entre outros. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

MG Integra Ensino Médio e Técnico

O Governo de Minas, em parceria com o Senai/MG, lançou o programa Trilhas de Futuro nas Escolas, que integra o Ensino Médio em Tempo Integral à formação técnica, permitindo que 9,6 mil estudantes de 155 escolas estaduais concluam o ensino médio e um curso técnico simultaneamente em 2025. Com investimento de R$ 170 milhões, a iniciativa oferece cursos em áreas estratégicas como Automação Industrial, Mineração e Sistemas de Energia Renovável. (Balcão News – Belo Horizonte)

Ginásios ganham tributo artístico

O projeto cultural Memomural retorna a Araxá, transformando espaços urbanos em homenagens artísticas a figuras marcantes da história local, como Chico Formiga e Olegária de Almeida Costa. Nessa etapa, dois ginásios recebem murais com técnicas de graffiti, totalizando 390 m² de arte. Idealizado por Ton Lima e realizado com apoio da CBMM e da Prefeitura, o projeto combina pesquisa histórica, valorização cultural e oficinas de graffiti para a comunidade. Os murais ficarão expostos gratuitamente, com eventos de lançamento abertos ao público e grupos culturais locais. (Clarim.net – Araxá)

4ª Mostra de Móveis de Ubá reúne lojistas

A 4ª Mostra de Móveis de Ubá acontece de 20 a 23 de janeiro no Pavilhão de Exposições Irineu Gomes Filho, no Horto Florestal, com entrada gratuita. Reunindo 80 expositores locais e nacionais, o evento espera atrair cerca de 10 mil visitantes, reforçando Ubá como a capital mineira dos móveis. Com o tema "Conectar para Transformar", a mostra destaca inovações do setor moveleiro e a importância da integração no mercado, além de celebrar o desenvolvimento industrial da cidade, impulsionado por investimentos em capacitação e tecnologia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Abrigos municipais são estruturados

A Prefeitura de Ipatinga está mobilizando esforços para amparar vítimas das chuvas, abrigando desalojados no estádio Ipatingão e em uma escola municipal, onde recebem alimentação, colchões, atendimento médico e psicológico, além de vacinação contra doenças. Benefícios como aluguel social, auxílio emergencial e materiais básicos estão sendo disponibilizados, enquanto doações e recursos da Defesa Civil ajudam a suprir as necessidades. A administração alerta para os riscos contínuos de deslizamentos e inundações, reforçando a prioridade em preservar vidas. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

Poços é o terceiro mais procurado

Poços de Caldas se consolida como um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais, ficando atrás apenas de Belo Horizonte e Monte Verde em buscas na plataforma Booking.com, com previsão de alcançar a segunda posição em 2025. A cidade registra aumento de 24% nas buscas por acomodações no primeiro semestre de 2025 e atrai turistas com sua diversidade de atrações, como turismo gastronômico, rural, de aventura e o Festival de Inverno em julho. Poços de Caldas visa fomentar eventos em baixa temporada para manter o turismo aquecido o ano todo, contribuindo para o destaque de Minas Gerais como líder nacional no setor. (Mantiqueira – Poços de Caldas)

Campanha faz comércio crescer em MG

A taxação de 20% sobre importações de até 50 dólares para pessoas físicas, implementada em agosto de 2024, impulsionou o comércio de tecidos, vestuário e calçados em Minas Gerais, com aumento de 6,1% nas vendas em novembro de 2024 em comparação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, o setor cresceu 3%, revertendo a trajetória de queda graças à campanha liderada pela Fecomércio MG e Fiemg. A ação visa fortalecer o comércio e a indústria locais, afetados por mais de uma década por importações de baixo valor. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/campanha-da-fecom%C3%A9rcio-mg-pela-taxa%C3%A7%C3%A3o-dos-importados-faz-com%C3%A9rcio-de-tecidos-vestu%C3%A1rios-e-cal%C3%A7ados