Timóteo suspende licitação de hospital

A Prefeitura Municipal de Timóteo suspendeu, por tempo indeterminado, a Concorrência Pública referente ao Processo Administrativo que tinha como objeto a gestão do Hospital Municipal, ou seja, a concessão de uso do imóvel localizado na Rua José Júlio Lage, s/n, bairro Timirim, destinado à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares no Hospital e Maternidade de Timóteo. A suspensão ocorreu por "razões de conveniência e oportunidade", especialmente devido à transição de gestão municipal. A medida busca permitir que a nova administração avalie os processos em andamento, incluindo este procedimento licitatório. (Jornal dos Vales)

Cristiano Silva assume a Alago

O prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, foi eleito por unanimidade presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO) e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (CIMLAGO) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu durante a Assembleia Geral Ordinária conjunta, realizada na sexta-feira, 17, , em Alfenas. Cristiano Silva, que anteriormente ocupava o cargo de vice-presidente das entidades, assume com o compromisso de fortalecer a representatividade dos municípios do Lago de Furnas e promover o desenvolvimento sustentável da região. Em sua gestão, terá como vice-presidente o prefeito de Alfenas, Fábio Marques Florêncio (Tribuna – Formiga)

Acordo de Mariana ainda em impasse

O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, completa mais de nove anos e ainda gera impasses sobre a reparação dos danos. O novo acordo de repactuação homologado pelo STF propõe R$ 100 bilhões em reparações, mas com desembolsos ao longo de 20 anos, o que gerou resistência de municípios e atingidos, que contestam os valores e condições. Apenas 4 dos 49 municípios aceitaram desistir da ação no tribunal inglês, onde é pleiteada uma indenização de R$ 260 bilhões. O prazo para adesão ao acordo vai até 6 de março de 2025, e muitos municípios, como Ouro Preto, ainda mantêm a busca pela reparação internacional. (Balcão News – Belo Horizonte)

Arte movimenta bilhões em Minas

Em 2024, a cultura de Minas Gerais experimentou um avanço significativo, com investimentos inéditos que impulsionaram o setor cultural e geraram um impacto econômico de R$ 12,7 bilhões. O aporte financeiro foi viabilizado por iniciativas como a Lei Descentra Cultura e a modernização de mecanismos de incentivo à cultura. A interiorização dos recursos permitiu que pequenas e médias cidades ganhassem destaque, fortalecendo tradições culturais e gerando empregos em áreas como artesanato, gastronomia e música. Além disso, a preservação do patrimônio histórico e cultural foi intensificada, especialmente com o reconhecimento do Queijo Minas Artesanal e os Congados e Reinados. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Mostra de cinema chega a Congonhas

A mostra "Cinematografias do Mundo: Ásia" acontece em Congonhas até 2 de fevereiro, com uma seleção de filmes de grandes mestres do cinema asiático. Exibidos no Cineclube Centro Cultural da Romaria, os filmes são de entrada gratuita e serão apresentados às sextas, sábados e domingos. A mostra visa explorar as realidades sociais e culturais de diferentes países asiáticos, com sessões comentadas e textos inéditos sobre as obras. Com curadoria da Fundação Clóvis Salgado, a iniciativa oferece uma imersão no cinema global (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

CAA MG disponibiliza auxílio

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) disponibilizou um Auxílio Extraordinário para advogados afetados por desastres naturais, como as fortes chuvas que atingiram o estado no início de 2025. O auxílio, no valor de até R$ 4.200, visa reparar danos em residências e escritórios de advogados vítimas de inundações. O benefício é oferecido em parcela única e cobre danos em até dois endereços, caso tanto a residência quanto o escritório do advogado sejam afetados. A medida, vigente até 31 de março de 2025, foi anunciada pela presidente da CAAMG, Ângela Botelho, e busca ajudar a minimizar os prejuízos causados pelos desastres naturais, que têm aumentado devido às mudanças climáticas. (Diário de Pará de Minas)

