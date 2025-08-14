Foto: Beto Oliveira / Aena Brasil





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Aena investirá em aeroportos

Os aeroportos administrados pela Aena Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, movimentaram quase 1,5 milhão de passageiros em 2024. Foram mais de 38,3 mil pousos e decolagens nos três aeroportos, que registraram resultados distintos para a operadora. A empresa mantém a previsão de investimento anunciada para os três aeródromos até 2026, da ordem R$ 650 milhões, disse o diretor de Relações Internacionais e Comunicação da empresa, Marcelo Bento. Serão aportes de R$ 300 milhões destinados para obras em Uberlândia, R$ 200 milhões em Montes Claros, e R$ 150 milhões em Uberaba. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/movimentacoes-distintas-aeroportos-aena-minas-gerais/





Além Paraíba sem desfiles

Em uma reunião realizada na última sexta-feira, 10 de janeiro, as escolas de samba de Além Paraíba decidiram não desfilar nos Festejos de Momo deste ano de 2025. As agremiações apontaram a “situação financeira” como o principal motivo para a suspensão dos tradicionais desfiles que acontecem na Ilha do Lazareto. Segundo os dirigentes, o ano de 2025 será dedicado à realização de eventos e campanhas para arrecadação de fundos, visando um retorno robusto e digno do carnaval de Além Paraíba. Apesar do cancelamento dos desfiles, acredita-se que o carnaval na cidade será marcado por blocos de rua. (Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2025/01/alem-paraiba-nao-tera-desfile-de-escolas-de-samba-neste-carnaval/





Governo planeja entrega de conjuntos habitacionais

O Governo Federal anunciou a entrega de dois conjuntos habitacionais em Ipatinga prevista para julho de 2025, além de um novo projeto do programa Minha Casa Minha Vida voltado para a reconstrução de moradias destruídas por desastres naturais, como as chuvas recentes que devastaram a cidade. Durante uma reunião virtual, autoridades reafirmaram a urgência em atender as famílias afetadas, com foco na recuperação e ampliação do acesso à moradia. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/51946/apos-articulacao-da-deputada-rosangela-reis-governo-federal-planeja-entrega-de-conjuntos-habitacionais-em-ipatinga





Alunos UFU vencem na Nasa

Os alunos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) venceram o prêmio de "Melhor Uso da Tecnologia" durante o hackathon (maratona de programação) da Nasa Space Apps Challenge. Na competição, equipes multidisciplinares precisavam criar soluções para desafios formulados pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) Nasa em busca de respostas para problemas existentes na Terra e no espaço. Ao todo, o evento contou com 93.520 participantes do mundo todo. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37317/alunos-da-ufu-vencem-competicao-internacional-da-nasa





Cinema abre calendário de Tiradentes

Entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro será realizada a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, na região Central do Estado, que abre o calendário audiovisual de 2025. Com programação totalmente gratuita, em formato on-line e presencial, o evento apresenta, exibe e debate o que há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira, em pré-estreias mundiais e nacionais. A Mostra oferece um espaço de formação, apreensão e discussão do cinema brasileiro, realiza a Mostrinha de Cinema, Mostra Valores, promove o 28º Seminário do Cinema Brasileiro, o 3º Fórum de Tiradentes, Rodas de Conversa, Programa de Formação e outros (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2025/01/17/28a-mostra-de-cinema-de-tiradentes-abre-o-calendario-audiovisual-de-2025/





Teófilo Otoni reúne secretários

O Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, Dr. Cícero Santana recebeu, na quarta-feira, 15 de janeiro, demais secretários de saúde da região, e destaca que o Governo Marinho está agora fazendo essa aproximação dos secretários, por entender que Teófilo Otoni tem que ser realmente uma cidade polo em sede de macro, para absorver toda a demanda em saúde. O encontro também foi oportuno para que todos os secretários se conhecessem, e Teófilo Otoni deu as boas-vindas a eles. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=28200