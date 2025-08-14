(Foto: Tribuna de Minas)





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





JF é a quinta em desastres

Juiz de Fora ocupa a quinta posição no ranking de ocorrências de desastres registradas em 2024 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A cidade registrou metade do número de ocorrências contabilizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que lidera a lista. Foram dez casos de risco geológico, como deslizamento de terra, e 12 episódios associados a risco hidrológico, como enxurradas e transbordamentos de rios e córregos, totalizando 22 notificações. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/especiais/biosfera/17-01-2025/deslizamentos-inundacoes-juiz-de-fora.html





Uberaba recebe etapa de Beach Tennis

Uberaba está recebendo jogos do Mundial de Beach Tennis. O evento, além de colocar a cidade no calendário da modalidade esportiva, também é uma oportunidade de apresentar Uberaba aos turistas que porventura visitem a cidade pelos jogos.O Mundial começou na quinta-feira (16) e se estenderá até domingo, dia 19, na Arena João Menezes. São mais de 700 atletas profissionais e amadores mobilizados para a competição e para as disputas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-recebe-etapa-do-mundial-de-beach-tennis-e-jo-o-meneses-joga-nesta-sexta-feira-17-1.464318





Ações retornam de importante espécie

Ações de recuperação ambiental no Monumento Natural Estadual Lapa Nova de Vazante, realizadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), estão favorecendo o retorno da anta à área, após a implementação de medidas como o cercamento de nascentes, reflorestamento e conservação de áreas degradadas. Essas iniciativas contribuem para a regeneração florestal e o aumento da biodiversidade local, já que as antas desempenham um papel importante na dispersão de sementes. O Monumento também recebe investimentos para melhorar a infraestrutura de ecoturismo e preservar o patrimônio natural. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/pesquisadores-encontram-novo-genero-de-planta-no-norte-de-minas/





Sincomércio disponibiliza capacitação

O Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (Sincomércio), em parceria com o Senac, está oferecendo um curso gratuito de capacitação para vendedores do comércio, focado em "Qualidade no Atendimento ao Cliente". São oferecidas 20 vagas, com requisito de ser maior de 16 anos. A capacitação visa aprimorar a qualidade do atendimento, essencial para a satisfação e fidelização dos clientes, contribuindo para o sucesso das empresas no mercado competitivo. O curso será ministrado no Senac de Divinópolis. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/sincomercio-e-senac-disponibilizam-capacitacao-gratuita-para-atendimento-no-comercio-varejista/





Defesa Civil avalia danos das chuvas

A Defesa Civil de Minas Gerais chegou a Divinópolis em 16 de janeiro para avaliar os danos causados pelas chuvas recentes e oferecer apoio humanitário à cidade. A ação foi solicitada pela Prefeitura, que pediu ajuda para identificar as áreas mais afetadas e planejar a reconstrução da infraestrutura pública danificada, como escolas, unidades de saúde e CRAS. Técnicos da Defesa Civil, acompanhados por autoridades locais, visitaram os pontos críticos para propor soluções rápidas. O Governo de Minas Gerais garantiu recursos financeiros e suporte técnico para a recuperação. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/defesa-civil-de-minas-gerais-chega-a-divinopolis-para-avaliar-danos-das-chuvas/





Sul de Minas aposta no cultivo de maçã

No Sul de Minas, tradicionalmente conhecido pela produção de café, o cultivo de maçã está ganhando destaque como uma estratégia para diversificar a produção agrícola e gerar novas fontes de renda para os agricultores. A iniciativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) já colheu resultados promissores, com a primeira safra totalizando 30 toneladas. Cidades como Alfenas, Guaxupé e Monte Santo de Minas participaram do projeto, que envolveu o plantio de variedades de maçã adaptadas ao clima local, como as cultivares Eva e Princesa. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/sul-de-minas-aposta-no-cultivo-de-maca





Sete Lagos homenageia Zacarias

No dia 18 de janeiro, o Brasil relembra o aniversário de Mauro Faccio Gonçalves, eternizado como Zacarias, um dos humoristas mais queridos e talentosos do país. Nascido em 1934, em Sete Lagoas, conquistou o coração do público com sua doçura, humor único e jeito inconfundível de levar alegria a todas as idades. Zacarias iniciou sua carreira na rádio Cultura de Sete Lagoas. Porém, foi em 1974 que ele ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do programa Os Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Seu humor ingênuo e carismático logo se tornou sua marca registradae sua memória está sendo celebrada em Sete Lagos. (Sete Dias – Sete Lagoa)

www.setedias.com.br









