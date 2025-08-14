(Divulgação PSSM)



Sul de Minas lidera exportação de café

Em 2024, o Sul de Minas se destacou na exportação de café, com três de suas cidades — Varginha, Guaxupé e Alfenas — liderando o ranking estadual. Minas Gerais foi o maior exportador de café do Brasil, com uma receita de US$ 7,8 bilhões. Varginha, em particular, exportou mais de 7,7 milhões de sacas, sendo que 30% desse total passou pelo Porto Seco da cidade. Esse aumento nas exportações impulsionou o desenvolvimento local, com ampliação do armazém e investimentos de mais de R$ 80 milhões para aumentar a capacidade de embarque, além de gerar mais empregos e arrecadação de impostos. (Correio Trespontano)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2025/01/15/com-preco-recorde-da-safra-sul-de-minas-lidera-exportacao-de-cafe-no-estado/





Primeiro Curso de Pajés

Entre 10 e 13 de janeiro, a comunidade Tikm?’?n-Maxakali se reuniu na Aldeia Vila Nova, em Minas Gerais, para o primeiro Curso de Pajés, um evento histórico que celebrou a cultura, espiritualidade e tradições indígenas. Líderes espirituais, mulheres e jovens compartilharam saberes e reforçaram a conexão com a terra, destacando a importância de "curar a terra" e preservar práticas culturais. A iniciativa também incluiu a distribuição de sementes crioulas e a vivência no viveiro-escola, promovendo a renovação e a esperança. (A Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/primeiro-curso-de-pajes-reune-povo-tikmuun-para-celebrar-cultura-e-espiritualidade-indigena/





Artista mineira realiza murais em Angola

A artista visual mineira Dri Sant’ana, nascida em Betim e residente em Cláudio, Minas Gerais, realizou dois murais em Luanda, Angola, como parte da residência artística "Angola Air: Encontros e Consonâncias com a Herança Afro Mineira". Durante o período de 30 dias em Angola, Dri, em parceria com os artistas locais Oksana Dias e Zbi, explorou sua ancestralidade e as relações entre o Congado mineiro e a cultura angolana. Seu trabalho, que inclui pinturas, performance e pesquisa sobre os símbolos Adinkras e a religiosidade afro-brasileira, será expandido em futuras exposições. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/artista-visual-mineira-realiza-murais-em-angola/





Garças causam danos em Paraíso

Em São Sebastião do Paraíso, um problema recorrente tem chamado a atenção da população: as garças-vaque-iras (Bubulcus ibis) que se instalam na região da Praça Santa Paula Frassinetti, a Lagoinha. Essas aves, embora encantadoras para muitos, têm causado transtornos significativos, como sujeira, mau cheiro e inconvenientes para quem frequenta a área ou estaciona veículos nas proximidades. Por um período, as garças migraram para um conjunto de árvores a poucos metros da Lagoinha, aliviando temporariamente a situação. Contudo, voltaram a ocupar o entorno da praça, reacendendo o problema. Estão instaladas em árvores com seus filhotes, e suas fezes liberam uma amônia tóxica. (Jornal do Sudoeste - São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=218288





Uberabense é coroada Miss Minas Gerais

Victória Weitzel, jornalista, modelo e influenciadora de Uberaba, foi coroada Miss Minas Gerais 2025 e representará o estado no Miss Brasil 2025. Formada em Jornalismo pela Uniube, com pós-graduações em Marketing e Jornalismo de Moda, ela se destaca por sua trajetória multifacetada na comunicação. Com experiência como mestre de cerimônias e passagens por grandes marcas de moda, como Vivara e Schutz, Victória promete exaltar a essência da mulher mineira no cenário nacional. (Jornal da Manhã - Uberaba)

https://jmonline.com.br/geral/uberabense-victoria-weitzel-e-coroada-miss-minas-gerais-2025-1.463862





Cinema Itinerante cultura a MG

O Museu de História e Ciências Naturais iniciou o PopCine – Circuito Popular de Cinema Itinerante, com o objetivo de levar cinema a três cidades da Zona da Mata de Minas Gerais (Além Paraíba, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro). Com apoio da Lei Paulo Gustavo, o projeto utiliza uma sala de cinema itinerante equipada com tecnologia de ponta, capaz de funcionar em áreas sem acesso à rede elétrica. Após testes e ajustes nos equipamentos e na tela inflável, o projeto está pronto para oferecer sessões gratuitas, com uma programação diversificada que inclui filmes nacionais, internacionais e animações. (Jornal Agora – Além Paraíba)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/4814/cinema-itinerante-do-museu-de-historia-e-ciencias-naturais-leva-cultura-e-diversao-a-minas-gerais





Aumento de agentes causa polêmica

Após a polêmica envolvendo o aumento do vale-alimentação para vereadores na Câmara de Divinópolis, outra cidade da região enfrenta uma situação delicada relacionada à remuneração de seus representantes políticos. Desta vez, a situação é em Santo Antônio do Monte. O prefeito da cidade, Leonardo Lacerda Camilo (PSD), sancionou, no final de dezembro, o reajuste dos salários de prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais.. Com essa medida, ficam estabelecidos os valores que essas autoridades vão receber mensalmente, além de regulamentar o pagamento do 13º salário e outros direitos trabalhistas. O salário do prefeito, que anteriormente era de R$ 18.529,04, aumentou em quase 13% e ficou fixado em R$ 20.922,75 mensais, a partir de 1º de Fevereiro de 2025. (Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/01/16/aumento-de-salario-de-prefeito-vice-e-secretarios-causa-polemica-em-samonte/