Obras do aeroporto de Uberlândia iniciadas

Foram iniciadas nesta terça-feira, 14, as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia. O projeto oficial foi apresentado durante uma coletiva de imprensa, no auditório do terminal, com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes da concessionária responsável pelo aeroporto, a Aena Brasil. As obras, que fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, devem receber investimentos de R$ 300 milhões e têm previsão de entrega para junho de 2026. (Diário de Uberlândia)

Prefeito de Itambacuri assume consórcio

Em eleição realizada na semana passada, o prefeito de Itambacuri, Jovani Santos foi eleito presidente do Consórcio Conservar Mucuri (Consórcio Multifinalitário de Conservação e Desenvolvimento Sustentável dos Vales), que tem sede em Itambacuri, na rua Professor Mendonça, bairro Nossa Senhora de Fátima, e conta com a participação de 19 cidades. “Sei do tamanho da missão que temos pela frente, e todos podem contar comigo para cuidar do nosso meio ambiente, valorizar o produtor rural e desenvolver a região do Vale do Mucuri. Vamos transformar esse sonho em realidade”, disse. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Estudantes ganham mochilas em Muriaé

Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Educação de Muriaé está distribuindo mochilas escolares para os 10.500 alunos matriculados na rede municipal de ensino. O objetivo é promover igualdade entre os estudantes e proporcionar as condições necessárias para um aprendizado de qualidade. As mochilas foram projetadas para atender a diferentes faixas etárias, unindo conforto, funcionalidade e adequação às necessidades dos alunos. A distribuição, que será finalizada até fevereiro de 2025, reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização da educação e o cuidado com as crianças e jovens da cidade. (Gazeta de Muriaé)

Liquidações impulsionam comércio de BH

As tradicionais liquidações de início de ano prometem movimentar o comércio de Belo Horizonte em janeiro, com expectativa de crescimento de até 2% nas vendas, segundo a CDL/BH, impulsionadas por descontos atrativos e pela demanda sazonal de material escolar. Após o aquecimento nas vendas da Black Friday e do Natal, lojistas utilizam estratégias como promoções para renovar estoques e atrair consumidores, enquanto o cenário econômico positivo, com melhora no mercado de trabalho e no consumo das famílias, reforça o otimismo do setor. (Balcão News – Belo Horizonte)

ET de Varginha faz aniversário

O aniversário do ET de Varginha será celebrado com a inauguração de um espaço kids no Memorial do ET, que oferecerá atividades recreativas e a presença dos mascotes da cidade. O evento, com entrada gratuita, ocorrerá no Memorial, localizado no alto da Vila Paiva, em um prédio em formato de nave espacial, onde visitantes podem conhecer a história da famosa aparição extraterrestre. Segundo a secretária de Turismo, Rosana Carvalho, o caso é o segundo mais relevante da ufologia mundial, atrás apenas de Roswell, e já atraiu mais de 60 mil pessoas ao Memorial em 20 meses, consolidando o local como um importante ponto turístico da região. (Folha de Varginha)

Araxá é destaque em educação

Araxá conquistou o 20º lugar no ranking das melhores cidades brasileiras para investir em educação, segundo a Urban Systems, destacando-se pelo crescimento nas matrículas da educação básica e superior, ampliação de escolas e investimentos de mais de R$ 18 milhões em infraestrutura educacional entre 2022 e 2023. A cidade implementou educação integral, com aumento de 134% no número de alunos atendidos, além de iniciativas inclusivas, como o CAEI, e programas de apoio às famílias, como kits escolares e transporte público gratuito, consolidando-se como referência no setor educacional. (Clarim.net – Araxá)

Indústria de bebidas estima crescimento

A indústria de bebidas em Minas Gerais projeta crescimento de 8% no Carnaval, com destaque para cervejas (12%) e bebidas alcoólicas mistas (26%). Empresas como Lambe Lambe Bebidas e O’Gin Don Luchesi apostam em novos sabores e expansão logística para atender à alta demanda, iniciando os preparativos com meses de antecedência. Apesar do otimismo, desafios como alta da Selic e falta de mão de obra qualificada preocupam o setor, que busca apoio público para promover marcas locais e fortalecer o mercado regional. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

