Foto: Reprodução JDR



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br



Pouso Alegre é 2º arrecadador do Sul

A Prefeitura de Pouso Alegre celebra o resultado expressivo do município no Valor Adicionado Fiscal (VAF) para 2025, conforme publicação da Resolução SEF 5866 do dia 27/12/2024, consolidando-se como o 2º maior arrecadador do Sul de Minas e ocupando a 7ª posição no ranking estadual. O município também registrou um crescimento significativo de 12% em relação ao índice anterior, destacando-se como um dos principais polos econômicos de Minas Gerais. O resultado demonstra ainda que, Pouso Alegre e Extrema, juntas, representam impressionantes 57% do VAF dos 10 maiores índices do Sul de Minas. No âmbito do Estado, 20 municípios concentram 50% do VAF de Minas Gerais. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/01/09/pouso-alegre-se-consolida-como-2o-maior-arrecadador-do-sul-de-minas-e-7o-no-estado-com-crescimento-de-12/





EPR Vias do Café entrega iluminação

A EPR Vias do Café concluiu as obras de modernização e iluminação da travessia urbana e do trevo de Monte Belo, na MGC-491, com investimentos superiores a R$ 1 milhão. A intervenção incluiu a instalação de 96 postes de iluminação LED, proporcionando maior visibilidade e segurança para motoristas e pedestres, além de contribuir para a sustentabilidade com eficiência energética. Essas melhorias fazem parte de um plano estratégico da concessionária, que já entregou 29 obras semelhantes na região. (A Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/epr-vias-do-cafe-entrega-iluminacao-de-trevo-e-travessia-urbana-de-monte-belo-com-investimento-acima-de-r-1-milhao/





Shows movimentam BH em janeiro

Em janeiro, Belo Horizonte recebe grandes nomes da música brasileira com shows imperdíveis. Nos dias 17 e 18, Humberto Gessinger apresenta o espetáculo "Acústicos Engenheiros do Hawaii", celebrando os clássicos da banda em formato desplugado. No dia 24, Fábio Jr. sobe ao palco com a turnê "Bem Mais Que Meus 20 E Poucos Anos", celebrando seus 70 anos de carreira. Já nos dias 25 e 26, Liniker traz a turnê “Caju”, com seus maiores sucessos. Todos os shows acontecerão no BeFly Hall, na Savassi. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/01/10/shows-de-humberto-gessinger-liniker-e-fabio-jr-movimentam-bh-em-janeiro





Inicia Copa Verão 2025

A Copa Verão 2025 teve sua abertura emocionante nesta segunda-feira, 13, no Poliesportivo Central de Congonhas, com a presença de autoridades locais. O evento, que abrange as edições masculina e feminina de futsal, começou com uma cerimônia repleta de apresentações, incluindo uma demonstração de ginástica e a condução da tocha olímpica. O torneio, que envolve categorias do Sub-9 ao Sub-17, conta com equipes de Congonhas e cidades vizinhas, como Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco. Após a cerimônia, as disputas começaram com partidas nas categorias Sub-11 e Sub-17. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/39441-congonhas-copa-verao-2025-inicia-com-cerimonia-empolgante-e-disputas-de-alto-nivel





Leilão de imóveis da Cemig

O Governo de Minas Gerais lançou um leilão eletrônico de imóveis da Cemig, com foco na região Norte do Estado. O edital inclui imóveis urbanos e rurais em cidades como Montes Claros, Janaúba, Botumirim e Cristália. Os imóveis variam de pequenas áreas urbanas a vastas propriedades rurais, com metragens entre 42 e 514 hectares, oferecendo oportunidades nos setores de turismo, agronegócio e energias renováveis, como solar fotovoltaica. Os lances iniciais começam em R$ 90 mil e podem chegar até R$ 5,7 milhões. O leilão ocorre de forma virtual e ficará aberto até o dia 21 de fevereiro de 2025, no site do MG Leilões. (Diário do Comério – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/leilao-imoveis-cemig-norte-minas/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=2&utm_content=economia





Governador Valadares sob alerta

A cidade de Governador Valadares está em alerta nesta terça-feira (14) devido à elevação do nível do Rio Doce, que atingiu 2,14 metros, ultrapassando a cota de inundação na noite de segunda-feira (13). O nível das águas subiu após as intensas chuvas nas cabeceiras do rio, que causaram alagamentos em bairros ribeirinhos. A Defesa Civil emitiu um alerta à população, especialmente aos moradores das áreas afetadas, orientando-os a adotar medidas de segurança. O órgão segue monitorando a situação, que pode evoluir de forma imprevisível. (Diário do Aço – Governador Valadares)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0121506-rio-doce-atinge-a-cota-de-inundacao-e-populacao-de-governador-valadares-esta-sob-alerta





Cooxupé faz a Feira do Cerrado

Em sua 10ª edição, a Feira do Cerrado a ser realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro, em Monte Carmelo/MG, apresentará máquinas, implementos, equipamentos, ferramentas e suprimentos para o setor agrícola, com centro principal na produção cafeeira, oferecendo condições de negócios diferenciadas para os cooperados da Cooxupé. De acordo com a organização, a expectativa é receber mais de 4 mil produtores de café e visitantes durante os dois dias de evento, que tem como tema “Agricultura e Mudanças Climáticas: Resiliência e Oportunidades”. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/01/09/pouso-alegre-se-consolida-como-2o-maior-arrecadador-do-sul-de-minas-e-7o-no-estado-com-crescimento-de-12/