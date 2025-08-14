Foto: Divulgação PMI



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Ipatinga decreta calamidade pública

Na manhã de domingo, 12, o Executivo de Ipatinga decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias devido ao impacto severo nas condições de normalidade da cidade, comprometendo a capacidade de resposta dos serviços prestados. A cidade foi surpreendida por uma tromba d’água que registrou 80 mm de precipitação pluviométrica em apenas uma hora. O intenso temporal causou transbordamentos de córregos, alagamentos e deslizamentos em várias regiões da cidade. Nesta segunda-feira o governador Romeu Zema vistoriou os trabalhos de atendimento às famílias das vítimas, desabrigados e desalojados em decorrência do deslizamento de terra após fortes chuvas na região do Vale do Aço. (Jornal do Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/51826/prefeito-de-ipatinga-decreta-calamidade-publica-em-funcao-de-tromba-dagua-de-80mm





Minas tem 2.700 grupos de Folias

Minas Gerais conta atualmente com 2.643 grupos de Folias de Reis e São Sebastião, distribuídos por 586 municípios do estado. Essas manifestações culturais e religiosas foram reconhecidas oficialmente como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais em 2017. O aumento no número de registros é resultado do trabalho da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), que mobilizaram grupos em diversos eventos ao longo de 2024. Essas práticas envolvem cantadores e tocadores em devoção aos santos, com apresentações que incluem performances e uso de instrumentos. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/minas-tem-quase-2-700-grupos-de-folias/





Exportações do agronegócio atingem recorde

As exportações do agronegócio mineiro atingiram um recorde de US$ 17,1 bilhões em 2024, superando em 2,5% a receita da mineração, tradicionalmente o setor mais exportador do estado. O crescimento de 19,2% em relação a 2023 reflete a valorização do café, que foi o principal responsável pelo bom desempenho, com US$ 7,9 bilhões em vendas e 31 milhões de sacas embarcadas. Além disso, Minas Gerais subiu para o quarto lugar no ranking nacional de exportadores agropecuários e se tornou o principal fornecedor do setor para a União Europeia. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/exportacoes-do-agronegocio-mineiro-alcancam-us-171-bilhoes-em-2024-e-atingem-novo-recorde/





Uberlândia registra novas empresas

Em 2024, Uberlândia registrou a abertura de 24.834 novas empresas, tornando-se a segunda cidade de Minas Gerais com o maior número de novos negócios, atrás apenas de Belo Horizonte, que liderou com 78.628 empresas abertas. A maior parte das novas empresas foram microempresas, com destaque para os setores de promoção de vendas, serviços administrativos e serviços de entrega. O município também registrou 1.088 fechamentos de empresas, ocupando a segunda posição nesse ranking estadual. A cidade se destaca como um polo econômico regional, atraindo empreendedores devido à sua estrutura logística e mercado consumidor em crescimento. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37271/uberlandia-registra-quase-25-mil-novas-empresas-em-2024





Araxá adquire kits de saúde bucal

A Prefeitura de Araxá adquiriu 1.300 kits de higiene bucal para os alunos da rede municipal, como parte do programa de Educação em Tempo Integral. A iniciativa visa promover não apenas o aprendizado acadêmico, mas também os cuidados pessoais dos estudantes. Cada kit contém uma bag, pasta de dente, escova de dente e toalha de rosto. Em fevereiro, a prefeitura comprará mais 500 kits para atender os alunos do ensino fundamental em tempo integral. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/prefeitura-de-araxa-adquire-kits-de-saude-bucal-para-alunos-do-tempo-integral/





Aplicativo facilita turismo em Monte Verde

Um dos destinos turísticos mais procurados do Sul de Minas, o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, acaba de lançar um novo aplicativo que promete facilitar a vida de turistas e moradores. O app reúne uma série de informações úteis sobre a cidade, como guia turístico com detalhes sobre hotelaria, gastronomia, passeios e eventos, além de um calendário completo de atividades programadas para o distrito. O aplicativo também oferece uma seção com telefones úteis, como os de hospitais, táxis, mercados, mecânicas e chaveiros, proporcionando ainda mais comodidade para quem visita a região. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/prefeitura-de-camanducaia-lanca-aplicativo-para-facilitar-o-turismo-no-distrito-de-monte-verde/





