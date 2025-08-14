Divulgação PMTO





Teófilo Otoni decreta calamidade

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni realizou evento na manhã desta sexta-feira. O prefeito Fábio Marinho dos Santos apresentou relatórios sobre o que recebeu da gestão anterior no período de transição. Após os primeiros 10 dias de Governo, Marinho decretou situação de calamidade financeira, explicando que foi “após tomar conhecimento do estágio preocupante das contas municipais”. “Já nos primeiros dias, o Governo foi surpreendido com fornecedores ameaçando suspender a prestação de serviços. Levantamentos preliminares constataram uma dívida de mais de 80 milhões de reais, estando ainda em apuração outros valores não contabilizados no orçamento anterior”, informou (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

BH lidera ranking de mobilidade

Belo Horizonte lidera o ranking nacional de mobilidade urbana, de acordo com uma pesquisa do Instituto Cidades Responsivas, que avaliou a eficiência do transporte público em conectar residências a oportunidades de emprego em até 45 minutos em oito capitais brasileiras. A capital mineira obteve o melhor índice, 0,36, destacando-se pela eficiência de seu sistema de transporte, quase três vezes superior ao do Rio de Janeiro, que teve o pior desempenho (0,13). O estudo também revelou desafios em outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro (Cidade Conecta – Nova Lima)

Minas registra mortes com as chuvas

Minas Gerais já registrou 12 mortes devido às chuvas desde o início do período chuvoso em setembro de 2024, com destaque para o óbito recente em Carangola, causado pelo desabamento de um talude sobre uma residência em área de risco. Além disso, o estado contabiliza 1.385 pessoas desalojadas e 198 desabrigadas. Apesar de danos em várias cidades, como Unaí e Guarda-Mor, não houve novas vítimas ou remoções significativas. A previsão do tempo indica que as chuvas continuarão nos próximos dias, afetando diversas regiões do estado. (Por Dentro de Minas)

Ipiranga Agro Passos celebra super safra

A unidade de Passos da Ipiranga Agroindustrial SA celebra mais uma safra bem-sucedida, marcada pela segurança e excelentes resultados. Encerrada dia 29 de novembro de 2024, a colheita atingiu 1,25 milhão de toneladas de cana-de-açúcar e gerou 140 mil toneladas de açúcar. Comparado a 2021, quando a unidade iniciou suas operações, o crescimento é significativo: naquele ano, a produção era 5,4 vezes menor, com 230 mil toneladas de cana e 22,5 mil toneladas de açúcar. (Portal Observo – Passos)

Diversificação Econômica de Ouro Preto

Em dezembro de 2024, Ouro Preto realizou o Workshop de Revisão do Plano de Apoio à Diversificação Econômica (PADE), com a participação de representantes locais e instituições como a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Durante o evento, foram discutidas alterações no PADE, com a inclusão da Economia Criativa como um novo eixo e a ampliação do eixo de Aproveitamento de Rejeitos para Economia Verde. A proposta visa reduzir a dependência da cidade da mineração, promovendo um desenvolvimento econômico mais sustentável e diversificado. (O Liberal – Ouro Preto)

Chuva causa interdições em Minas

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais nesta semana causaram interdições em quase 20 pontos de rodovias no estado. As causas variam desde quedas de árvores e deslizamentos de terra até a má estrutura de pontes e erosões. Entre os trechos afetados, estão a MG-430, entre Divinópolis e Pará de Minas, com interdição total devido à queda de uma ponte, e a MG 164, entre Itapecerica e Neolândia, que está parcialmente interditada por erosão. A MG 132, entre Alto Rio Doce e Cipotânea, também foi parcialmente bloqueada devido a deslizamento de terra. (Agora com Você)

Morre ex-presidente da Alago

Faleceu na manhã de sexta-feira (10), aos 81 anos, em Belo Horizonte, o ex-prefeito de Cristais e ex-presidente da Alago (Associação dos Municípios do Lago de Furnas), professor Djalma Francisco Carvalho. O professor Djalma era natural de Cristais e foi prefeito de sua cidade natal por dois mandatos. Antes de atuar no executivo, foi professor na Escola de Engenharia da UFMG, trabalhou também no CEFET/MG e na PUC Minas. Aposentado do magistério, dedicou-se à vida pública. (Ultimas Notícias – Formiga)

