Divinópolis faz convênio para obras

A Prefeitura de Divinópolis, em parceria com o Governo de Minas Gerais, assinou dois convênios para a execução de obras de drenagem e infraestrutura na Avenida JK e arredores, visando evitar alagamentos e melhorar a mobilidade urbana. Com um investimento total de R$ 2.957.111,93, os projetos incluem a construção de galerias, drenagem pluvial e o recapeamento da avenida. Entre as principais intervenções, destaca-se a substituição dos tubos de concreto do Córrego do Bagaço por uma galeria maior, que beneficiará cerca de 840 pessoas. A previsão é que as obras sejam iniciadas após o período chuvoso, com conclusão em quatro meses. (Portal G37 – Divinópolis)

Trem turístico deve circular em 25

Um novo trem turístico que ligará o Rio de Janeiro a Minas Gerais começará a operar em junho de 2025, oferecendo um percurso inicial de 37 quilômetros entre Chiador, Sapucaia e Três Rios. A locomotiva, com capacidade para 837 passageiros, proporcionará uma experiência imersiva em paisagens naturais e históricas, passando por áreas como a represa de Furnas, montanhas, rios e cidades coloniais. O projeto, que tem a intenção de expandir para 160 quilômetros, foi viabilizado após a assinatura do Contrato Operacional Específico (COE), evento que contou com a participação de diversas autoridades e organizações envolvidas. (Últimas Notícias – Formiga)

Artistas se unem pela memória da cidade

Vinte e dois artistas de Montes Claros estão gravando o videoclipe da canção "Ai de ti, Montes Claros", um tributo à cidade que expressa a dor pela perda de sua memória e identidade. O clipe será gravado no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, com apoio de cidadãos e empresas locais, e será compartilhado nas redes sociais. A música já está sendo veiculada nas rádios e tem como objetivo alertar sobre a destruição do patrimônio arquitetônico da cidade. O projeto reúne artistas locais e até de outras cidades, com um forte apelo pela preservação da cultura e da história de Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Guia turístico criou projeto social

Inspirado pela generosidade de sua mãe, Ademir Lopes Simões criou o Projeto Tiú em Sabará, com o objetivo de tirar crianças e adolescentes da situação de rua e vulnerabilidade, oferecendo oportunidades através da tecnologia. Atualmente, o projeto atende cerca de 150 crianças, proporcionando a elas um ambiente de acolhimento e aprendizado. O Projeto Tiú, além de transformar vidas, também é um exemplo de como a solidariedade e a dedicação podem mudar o destino de jovens e suas comunidades. (Folha de Sabará)

Estudantes selecionadas para intercâmbio

Gabriela Rosa e Isabella Garcia, estudantes de Ibirité, foram as primeiras selecionadas no projeto Passaporte Mineiro do Conhecimento a embarcar para a África do Sul, em 7 de janeiro de 2025. O programa do Governo de Minas, que levará 150 estudantes da rede pública estadual para intercâmbios em diversos países, visa proporcionar uma experiência educacional transformadora. Além da África do Sul, os estudantes irão para destinos como Argentina, Austrália, Japão, França e mais. O projeto é uma iniciativa que investirá R$ 26 milhões e busca ampliar oportunidades para jovens com bom desempenho escolar e engajamento. (Clarim.net – Araxá)

Corrida promete movimentar Mariana

A 31ª edição da Corrida de São Sebastião acontecerá no dia 26 de janeiro de 2025, no distrito de Cláudio Manoel, em Mariana. O evento, um dos mais tradicionais da cidade, contará com duas modalidades emocionantes: a Corrida Rústica de 6,5 km e o Mountain Bike de 55 km, desafiando os participantes com percursos que exploram belas paisagens e a rica história local. As inscrições já estão abertas no site oficial. Além de promover o esporte, o evento celebra a tradição do distrito e presta uma homenagem ao padroeiro São Sebastião, com estrutura organizada e atividades para fortalecer o turismo e a economia da região. (Jornal Ponto Final - Mariana)

