Araxá lidera ranking de exportações

Em 2024, Araxá liderou o ranking de exportações de Minas Gerais, com um total de US$ 2,3 bilhões em vendas, um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior. A maior parte das exportações foi composta por ferroligas, com destaque para a China, e teve como principal impulsionadora a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder global na produção de nióbio. Os municípios de Conceição do Mato Dentro e Nova Lima ocuparam a segunda e terceira posições, com exportações focadas principalmente no minério de ferro. Varginha, no Sul de Minas, destacou-se pelo aumento das exportações de café, atingindo US$ 2 bilhões, e Guaxupé também teve um grande crescimento, com um salto de 67% nas exportações de café, totalizando US$ 1,5 bilhão. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/araxa-lidera-ranking-de-exportacoes-de-minas-gerais-em-2024/





Nova Lima implanta “botão do pânico”

A Prefeitura de Nova Lima implementou "botões de pânico" em cinco locais estratégicos da cidade, como praças e rodoviária, para melhorar a segurança pública. Esses dispositivos permitem comunicação imediata com o Centro Integrado de Ações Preventivas (Ciap), facilitando respostas rápidas em situações de emergência. A iniciativa é parte de um conjunto de medidas que inclui videomonitoramento, parcerias com as polícias Militar e Civil, uso de câmeras corporais e drones pelos guardas municipais. Nova Lima ocupa a 4ª posição em segurança no estado, com redução de criminalidade. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/prefeitura-de-nova-lima-implanta-botao-do-panico-na-cidade/



Projeto da Uemg realiza treino físico

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Campus Divinópolis, está oferecendo 60 vagas para um treinamento físico gratuito destinado a mulheres com obesidade. O projeto, iniciado em 2024, visa observar os efeitos fisiológicos e metabólicos da atividade física, avaliando a relação entre horários de treino e resultados obtidos. As participantes deverão se comprometer a frequentar a academia de musculação da Uemg três vezes por semana, em horários alternados (manhã e noite). Os exames e o acompanhamento serão realizados no laboratório da universidade, com financiamento da Fapemig. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/uemg-abre-inscricoes-para-treinamento-fisico-gratuito-para-mulheres-com-obesidade/





Epamig disponibiliza mudas de café Conilon

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) iniciou, em dezembro de 2024, a venda de aproximadamente 20 mil mudas de café Conilon, produzidas nos Campos Experimentais de Leopoldina e Oratórios, na Zona da Mata. O projeto, financiado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), visa expandir o cultivo de café Conilon no Leste de Minas Gerais, embora haja demanda também de outros municípios. As mudas são produzidas com material genético do Instituto Capixaba de Pesquisa (Incaper) e incluem quatro cultivares: Diamante, Jequitibá, Centenária e Marilândia. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/epamig-disponibiliza-mudas-de-cafe-conilon/





Valadarense transferida para o Real Madrid

A lateral-esquerda Yasmim Assis Ribeiro, natural de Governador Valadares, anunciou sua transferência para o Real Madrid, após uma carreira repleta de conquistas no Corinthians. Com 19 títulos no clube paulista, incluindo 6 Campeonatos Brasileiros e 4 Libertadores, Yasmim é uma das maiores vencedoras do futebol feminino brasileiro. Ela chegou ao Corinthians em 2017 e também teve passagens pelo Benfica, em Portugal. Recentemente, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e a Copa Ouro da Concacaf com a seleção brasileira. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/multicampea-lateral-esquerda-valadarense-anuncia-transferencia-para-o-real-madrid/





Secretários assinam contrato de gestão

Os secretários, adjuntos, presidentes e vices da administração direta e indireta assinaram contratos de gestão para o monitoramento de metas e projetos a serem executados.O contrato tem como objetivo o acompanhamento e o controle de resultados da gestão, com base em informações objetivas e transparentes; fortalecer o processo de supervisão e melhorar a utilização de recursos públicos; aperfeiçoar o processo de fixação de metas de desempenho, compatíveis com as políticas e programas setoriais e promover a gestão por resultados no âmbito da administração pública municipal, estimulando, valorizando e destacando servidores, dirigentes e órgãos que alcancem suas metas e atinjam os resultados previstos. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/97999/secretarios-municipais-assinam-contrato-de-gestao-e-intencao-e-uma-reforma-administrativa