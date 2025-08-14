Foto: Reprodução GNM



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Projeto impulsiona Pirapora

Pirapora deu um importante passo para o desenvolvimento econômico ao participar do Projeto de Atração de Investimentos do Sebrae Minas em 2024. A iniciativa incluiu a capacitação de servidores públicos, fortalecimento de negócios locais e a preparação do município para atrair empresas, com foco nos setores de indústria, turismo, confecção e pescado. Pirapora foi um dos primeiros municípios a adotar a metodologia do Sebrae, que também tem sido aplicada em outras cidades como Divinópolis e Timóteo, contribuindo para a atração de novos investimentos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/projeto-do-sebrae-minas-impulsiona-pirapora-como-destino-atrativo-para-novos-investimentos/





Banco do Nordeste em Nanuque

O Banco do Nordeste inaugurou, nesta terça-feira, 7, uma nova agência do programa CrediAmigo em Nanuque, Minas Gerais. A unidade está localizada em um amplo espaço na Rua São João Del Rey, 337, próximo à agência do Banco do Nordeste, e visa oferecer um atendimento diferenciado aos clientes. Somente em 2024, o programa de microcrédito orientado do Banco do Nordeste movimentou mais de R$ 3 milhões em Nanuque, atendendo cerca de 400 clientes. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/banco-do-nordeste-inaugura-agencia-do-crediamigo-em-nanuque









Mineradora causa polêmica

A operação da Sandra Mineração em Prudente de Morais, Minas Gerais, gerou polêmica devido à exploração de uma área de grande importância arqueológica e paleontológica, conhecida como Fazenda Escrivânia. Este local foi estudado por Peter Lund, considerado o "pai da paleontologia brasileira", e contém cavernas e pinturas rupestres valiosas. A mineradora obteve licenciamento ambiental para a extração de calcário, mas o Ministério Público questionou a legalidade desse licenciamento, considerando os potenciais impactos negativos ao patrimônio cultural e histórico da região. A empresa defende que as licenças estão em conformidade com as exigências legais e que as atividades são amparadas por estudos técnicos. (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/mineradora-causa-polemica-ao-explorar-area-estudada-por-peter-lund-em-prudente-de-morais-mg





Chuvas superam média em Poços

O Departamento Municipal de Eletricidade (DME) de Poços de Caldas divulgou o relatório de acompanhamento pluviométrico referente ao ano de 2024, destacando que os índices de chuvas superaram a média histórica. Segundo Marcelo Loichate, Diretor Superintendente da DME Energética, as chuvas intensas no início e no final do ano foram determinantes para que o volume acumulado de precipitações ficasse acima da média. “A média anual de chuvas em Poços de Caldas, considerando os dados históricos de 1997 a 2023, é de aproximadamente 1.750 mm. Em 2024, registramos um total de 1.947”, explicou Loichate. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/01/08/dme-divulga-acompanhamento-pluviometrico-de-2024-indices-ficaram-acima-da-media-anual/





Prefeito de Paraíso pode disputar AMM

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), anunciou, nesta semana, que está articulando a disputa pela presidência da Associação Mineira de Municípios (AMM). O anúncio de Morais ocorreu após a insatisfação de um bloco de prefeitos do Sudoeste de Minas Gerais, que demonstraram que a região tem sido constantemente preterida no cenário estadual nas composições da AMM. Para Morais, montar uma chapa neste momento demonstra, de forma clara, a intenção de protagonismo da Ameg, Amog e Alago no cenário estadual, com representatividade de 66 municípios e 1,4 milhão de habitantes da região. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=218257



Semáforos em Viçosa ajustados

Quase todos os semáforos das esquinas de Viçosa tiveram suas programações alteradas nas últimas semanas, informou a Diretoria de Trânsito da Prefeitura. As mudanças foram baseadas em um estudo, elaborado pela UFV, que é fruto do convênio assinado em outubro de 2022, mas pouco aproveitado pela gestão municipal. Segundo a Prefeitura, os técnicos da UFV analisaram o fluxo de veículos durante picos de movimento e períodos de chuva para a implementação de uma nova programação para os semáforos, aumentando o tempo de sinal verde para alguns e reduzindo em outros. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/semaforos-passam-por-ajustes-em-vicosa-e-estudo-preve-remocoes