Foto: Secom/PMU





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Tarifa zero para estudantes em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia enviou ao Legislativo o projeto de lei (PL) da Tarifa Zero para estudantes que utilizam o transporte público da cidade. Ao menos 43 mil estudantes já cadastrados no Sistema Integrado de Transporte (SIT) serão beneficiados se o benefício for aprovado e sancionado. O projeto deverá ser votado na Câmara Municipal na primeira sessão do ano, marcada para a esta terça-feira (7). A proposta estabelece que terão isenção sobre a tarifa oficial de transporte coletivo os estudantes de Uberlândia regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação e no ensino técnico profissionalizante. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37226/projeto-de-lei-propoe-tarifa-zero-para-estudantes-no-transporte-publico-de-uberlandia





Minas lança prêmio de jornalismo

O Governo de Minas Gerais lançou o prêmio de jornalismo "Riquezas dos Vales", com o objetivo de reconhecer ações e histórias impactantes no Vale do Lítio, região do Jequitinhonha. O prêmio contempla quatro categorias jornalísticas (vídeo, áudio, imprensa escrita e fotografia) e premiará os três primeiros colocados de cada uma, com prêmios de até R$ 30 mil. A edição de 2024 tem como tema "Transformação", focando em relatos de desenvolvimento social e econômico, além de destacar a cultura local e a melhoria da qualidade de vida. As inscrições estão abertas até 30 de maio de 2025 e os trabalhos devem ser de 2024 em diante. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/41094/vale-do-litio-governo-de-minas-lanca-premio-de-jornalismo-com-premios-de-ate-r-50-mil-por-categoria





UPA 24h de Mariana será inaugurada

A UPA 24h de Mariana será inaugurada no dia 23 de dezembro de 2024, como parte do Complexo de Saúde da cidade. A unidade oferecerá atendimento emergencial com especialidades como ortopedia, pediatria, exames laboratoriais e procedimentos médicos essenciais. Além disso haverá um heliponto, que permitirá remoções aeromédicas rápidas, facilitando o transporte de pacientes em casos graves. A inauguração foi adiada para garantir a preparação completa dos equipamentos e profissionais, representando um grande avanço para a saúde pública do município. A UPA faz parte de um projeto maior de ampliação dos serviços de saúde em Mariana. (Jornal Ponto Final – Mariana)

https://jornalpontofinal.com.br/2024/12/19/upa-24h-de-mariana-sera-inaugurada-no-dia-23-com-heliponto-e-servicos-ampliados/





28ª Mostra Tiradentes traz novidades

A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorrerá de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025, traz novidades significativas em sua programação, com mudanças nas mostras competitivas Olhos Livres, Aurora e Foco. A Mostra Aurora agora será exclusiva para cineastas em seu primeiro longa-metragem e será avaliada por um Júri Jovem. Já a Olhos Livres, que exibe filmes de vanguarda, será avaliada pelo Júri Oficial. A atriz Bruna Linzmeyer será homenageada nesta edição. A Mostra Foco, dedicada a curtas-metragens, mantém seu caráter plural e experimental. Os filmes selecionados para cada mostra incluem produções inovadoras do cinema brasileiro contemporâneo. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2025/01/05/28-mostra-tiradentes-traz-novidades-nesta-edicao



Cooperativas de consumo movimentam milhões

As cooperativas de consumo em Minas Gerais movimentam cerca de R$ 400 milhões por ano, com um crescimento de 32,9% nos últimos cinco anos, conforme o Anuário do Cooperativismo Brasileiro. O setor conta com 33 cooperativas no estado e gera aproximadamente 1.300 empregos diretos, com destaque para a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas (Consul), que faturou R$ 198,5 milhões em 2023. Essas cooperativas operam em diversos setores, como supermercados, farmácias e educação.. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/conheca-oportunidades-desafios-cooperativismo-consumo/





Trabalhadores aprovam estado de greve

Os trabalhadores da Usiminas, Usiroll e Unigal, pertencentes ao mesmo grupo, aprovaram o estado de greve em assembleia realizada na sexta-feira (3), convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas de Ipatinga e Região (Sindipa). A decisão foi motivada pela insatisfação com a demora na marcação de uma nova rodada de negociações da Campanha Salarial 2024/2025. Embora a greve ainda não tenha sido deflagrada, os trabalhadores aguardam a reunião agendada, na qual será discutida uma nova proposta. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0121254-em-busca-de-um-acordo-salarial-trabalhadores-da-usiminas-aprovam-estado-de-greve





Centro de Uberaba ganha novas estações

O centro de Uberaba pode receber novas estações de embarque do sistema BRT, com um design mais moderno e funcional. A prefeita Elisa Araújo anunciou em entrevista que os atuais tubos da região central serão substituídos por terminais mais modernos, com um design mais leve e esteticamente agradável, para evitar sobrecarregar o ambiente urbano. A proposta visa também facilitar as manutenções e melhorar a segurança, já que as estações atuais, feitas de metal e vidro, têm sido alvo de vandalismo e furtos, especialmente de cabos de eletricidade. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/centro-de-uberaba-pode-ganhar-novas-estac-es-brt-com-design-mais-moderno-e-funcional-1.460113