COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







620 cidades com superávit de empregos

De janeiro a novembro de 2024, 620 das 853 cidades de Minas Gerais tiveram superávit de empregos formais e contribuíram para que o Estado encerrasse o período com um saldo positivo de 207,5 mil vagas, alta de 50,3% em relação ao registrado no ano inteiro de 2023. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e mostram que Belo Horizonte liderou a criação de vagas entre os municípios, com a abertura de 39,5 mil, o que representa 19% do resultado mineiro. Pela ordem, as 10 que mais empregaram: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberlândia, Extrema, Uberaba, Montes Claros, Pouso Alegre e Divinópolis. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/veja-as-cidades-que-mais-criaram-empregos-ate-novembro-de-2024/





Turismo mineiro acumula crescimento

A atividade turística em Minas Gerais registrou um crescimento de 4,4% em 2024, superando a média nacional de 2,1 pontos percentuais. O estado ocupa o 5º lugar no Brasil, impulsionado principalmente por eventos culturais, festivais de música e ecoturismo. Embora tenha ocorrido uma desaceleração de 1,5% de setembro para outubro de 2024, a comparação entre outubro de 2023 e outubro de 2024 mostrou um aumento de 2,7%, com destaque para a forte performance em eventos que promovem a cultura local. Esse crescimento reflete um bom desempenho em relação aos outros estados, especialmente os litorâneos. (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/atividade-turistica-mineira-acumula-44-de-crescimento-no-ano





Prefeito de Paraíso eleito na Ameg

Prefeitos dos 24 municípios que integram a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) reuniram-se na manhã desta sexta-feira (3), para a 199ª Assembleia Geral Ordinária Durante o encontro, o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, foi eleito por unanimidade como presidente da entidade para o exercício de 2025. A reunião foi aberta pelo presidente interino e prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, que apresentou aos presentes a prestação de contas e destacando as principais ações realizadas em 2024. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=218250





Inadimplência em Minas aumenta

Em outubro de 2024, Minas Gerais registrou um aumento no número de inadimplentes pelo segundo mês consecutivo, com 41,69% da população endividada. Apesar de ser inferior à média nacional de 45,12%, o estado acumula R$ 59,42 bilhões em dívidas. A maior concentração de inadimplentes em Minas está nas faixas etárias entre 26 e 60 anos, refletindo dificuldades no controle financeiro de muitas famílias. Nacionalmente, o total de dívidas no Brasil atingiu R$ 402,03 bilhões. O valor médio das dívidas também aumentou, chegando a R$ 1.457,48. (Diário do Aço - Governador Valadares)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0121228-inadimplencia-em-minas-gerais-aumenta-pelo-segundo-mes-consecutivo





Nível do Lago de Furnas volta a subir

Após atingir o menor nível de 2024 em novembro, o Lago de Furnas, no Sul de Minas, apresentou uma recuperação em dezembro, com o nível subindo para 759,2 metros em 31 de dezembro, em comparação aos 757 metros registrados no final de novembro. O volume útil também aumentou de 27,5% para 39% ao longo do mês. Apesar da melhoria, os índices ainda estão abaixo da cota mínima de 762 metros necessária para atividades como pesca, turismo e geração de energia. A represa, que abastece a Usina Hidrelétrica de Furnas e impacta a economia de 34 cidades, continua a ser monitorada. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/ap-s-atingir-menor-ndice-de-2024-n-vel-do-lago-de-furnas-volta-a-subir-e-se-aproxima-da-cota-m-nima





Guarda entra em operação em Passos

A Guarda Civil Municipal de Passos entrou oficialmente em operação nesta sexta-feira, dia 3. Ao todo, o primeiro grupo de agentes de segurança preparados para diversas atribuições nas vias públicas em todo o perímetro urbano é formado por 58 guardas, o comandante e seu subordinado. De imediato, as ruas patrulhadas são as do núcleo central da cidade, mas com a graduação de novos agentes haverá expansão para as vias de maior movimento nos bairros. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/guarda-municipal-entra-em-operacao-nesta-sexta-feira-em-passos





