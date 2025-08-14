Foto: Reprodução O Debate





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Varginha inaugura mercado municipal

A prefeitura de Varginha inaugurou mais uma grande obra na cidade que resultou em aplauso da população e dos que estiveram presentes. Moderno e imponente, o novo Mercado Municipal impressiona pela beleza e tamanho. O objetivo da obra é virar referência no destino de muitos munícipes durante os sábados e domingos, pois, além da venda de queijos, verduras e frutas, o Mercado Municipal terá choperia e restaurante que funcionarão durante toda a semana. (O Debate - Varginha - Foto: O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/prefeitura-inaugura-o-novo-mercado-municipal-em-varginha





Nível do Rio Doce atinge cota de atenção

No último dia de 2024, o nível do Rio Doce em Governador Valadares atingiu a cota de atenção, causando preocupação entre os moradores. Nesta terça-feira (31), por volta das 9h da manhã, o nível do rio chegou a 1,88 metro, ultrapassando a cota de atenção de 1,85 metro, conforme monitoramento do aplicativo Rio Doce Alerta, da Defesa Civil do município. A previsão é que o nível do Rio Doce continue subindo lentamente. Ainda na parte da tarde de terça (31) o rio atingiu a cota de alerta laranja (1,90 metro). A Defesa Civil de Valadares informou que o aumento do nível do rio é consequência das chuvas intensas que ocorreram na bacia do Rio Doce no último final de semana. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/nivel-do-rio-doce-atinge-cota-de-atencao-em-valadares/





Próxima Virada será ampliada

A próxima edição da Virada da Liberdade, marcada para 31 de dezembro de 2025, será ampliada para incluir municípios de todo o estado de Minas Gerais, além de Belo Horizonte. O evento, que tradicionalmente celebra a chegada do novo ano na capital, terá sua programação cultural diversificada, com shows, intervenções artísticas e a valorização da cozinha mineira. As cidades do interior também receberão suas próprias versões, destacando as riquezas culturais e naturais regionais. A iniciativa busca reforçar Minas Gerais como o principal destino de fim de ano do Brasil, promovendo turismo, geração de emprego e a economia local, além de valorizar a cultura mineira. (Correio de Uberlândia)

https://jornalcorreiodeuberlandia.com.br/noticia/62944/proxima-edicao-da-virada-da-liberdade-sera-ampliada-para-os-municipios-mineiros





Minas avança com a expansão das UAIs

Em 2024, Minas Gerais avançou na modernização e descentralização dos serviços públicos com a expansão das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), incluindo dez novas unidades que beneficiarão mais de 1,8 milhão de mineiros. O programa UAI Compartilha, que visa ampliar a presença das UAIs em parceria com prefeituras, levou os serviços a cidades de diversas regiões do estado. Com mais de 250 serviços disponíveis, as UAIs têm se destacado na emissão de documentos e no suporte ao Gov.br. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/41036/minas-gerais-avanca-na-modernizacao-e-descentralizacao-dos-servicos-publicos-com-a-expansao-das-uais





Viveiro de Salinas doa 6 mil mudas

Salinas celebra um marco significativo no encerramento de 2024: o Viveiro Municipal, administrado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, produziu e distribuiu mais de 6 mil mudas ao longo do ano. Essa iniciativa tem sido fundamental para a preservação ambiental e o embelezamento da cidade. O viveiro oferece uma variedade de mudas, incluindo árvores nativas, frutíferas, ornamentais e espécies externas para jardinagem. Localizado na Rua Pedra Azul, nº 1.666, no bairro Casablanca, o espaço funciona em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Para retirar as mudas, a população pode procurar pelo servidor Dárcio, responsável pelo atendimento. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/viveiro-municipal-de-salinas-encerra-2024-com-mais-de-6-mil-mudas-distribuidas/





PBH sanciona lei que garante cota

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sancionou a Lei 11.794, que amplia a reserva de vagas para negros em concursos públicos e processos seletivos. A nova legislação estabelece uma cota de até 30% das vagas para pessoas negras, podendo chegar a 40% caso a proporção de negros no cargo seja inferior à do total da população negra conforme o Censo do IBGE. A medida visa aumentar a representatividade racial na administração pública da capital, superando a antiga cota de 20%. Além disso, a lei inclui a obrigatoriedade de reservas de vagas em processos seletivos para contratos temporários, com percentuais entre 20% e 30%. (São Geraldo - Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/pbh-sanciona-lei-que-garante-a-negros-ate-40-das-vagas-em-concursos-publicos